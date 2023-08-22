НОВОСТИОбщество

Булаев призвал переселить жителей алтайских сел, чтобы повысить уровень их жизни

Переселить необходимо примерно 100 тысяч семей

22 августа 2023, 17:01, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Депутат АКЗС Сергей Булаев призвал провести в Алтайском крае укрупнение - переселение жителей малых сел в более крупные населенные пункты и райцентры. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"И тогда в каждом районе будет четыре–пять солидных по численности населенных пунктов. Естественно, по каждому району должна быть разработана индивидуальная подпрограмма", - подчеркнул координатор алтайского отделения ЛДПР.

Это позволит колоссально сократить расходы на содержание чиновников, школ, медучреждений, клубов и электрических сетей в малых селах.

Освободившиеся деньги можно использовать, например, на повышение зарплаты бюджетникам, на достойное содержание социальных объектов.

"Исчезнет дефицит учителей и значительно снизится дефицит медработников  – из малых сел они переедут в крупные населенные пункты", - указал Булаев.

По его подсчетам, переселить необходимо примерно 100 тысяч семей. В новых местах проживания им придется купить или построить жилья, для этого понадобится выделить деньги - около 1 трлн рублей на 10 лет.

Фото: t.me/ssbulaev

Депутат захотел объединить два Алтая, чтобы было как в СССР

По мнению Сергея Булаева, "если бы не ельцинский парад суверенитетов, наш регион был бы единым"
НОВОСТИПолитика
депутаты инициативы

Комментарии 25

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Гость

17:20:13 22-08-2023

Вот если бы он всю лимиту вернул обратно, то пошёл бы народ за него голосовать

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Гость

17:47:28 22-08-2023

Гость (17:20:13 22-08-2023) Вот если бы он всю лимиту вернул обратно, то пошёл бы народ... за горэлектросетевого никто голосовать не будет

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Гость

07:02:59 23-08-2023

Гость (17:47:28 22-08-2023) за горэлектросетевого никто голосовать не будет... Однако в АКЗС он как-то же оказался?

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Гость

17:30:57 22-08-2023

Хорошая идея!

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Гость

17:42:25 22-08-2023

А все ли захотят переселяться? Прожектер.

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Жора

17:49:01 22-08-2023

август

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Идея

17:58:11 22-08-2023

А ещё надо резко повысить налоги для бедных. Тогда станет невыгодно быть бедным и все станут богатыми!

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Гость

18:37:05 22-08-2023

Ну супер-идея. Кто тогда будет работать на полях, токах и частных производствах молочной продукции, ухаживать за скотом? Возить людей туда и оттуда - это по нашим-то дорогам, особенно зимой. Это никому не понравится. Чай не в Израиле живём, а в России.

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Гость

18:55:03 22-08-2023

Не зря деревни и сёла на российском языке - "поселения".

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Евгений

18:59:04 22-08-2023

Я также думаю надо и жителей элитных коттеджей переселить на 16 этажи. А на месте коттеджей посеять кукурузу или кабачки

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Мимонепроходящий

19:00:58 22-08-2023

Нельзя ограничиваться полумерами!! Всех, у кого подушевой доход ниже 50 тыр - к стенке и расстрелять!! Так вот потихоньку и избавимся от нищеты..

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Гость

19:12:06 22-08-2023

Экономика заставляет финансировать только крупные села! А маленькие села невыгодно содержать. Ни государству, ни населению! И у людей повысились требования к условиям жизни, и в маленьких селах эти требования очень дорого выполнять!

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Гость

19:12:57 22-08-2023

А также за последние 20-30 лет изменились условия доставки от места жительства до места работы. Личных автомобилей стало в 8-10 раз больше, качество дорог улучшилось, сами автомобили стали более надежными, проходимее, затраты на проезд до работы относительно доходов сельхозработников уменьшились, т.е. необходимость содержать и поддерживать малые села уменьшилась в несколько раз. Так что процесс умирания малых сел предсказуем, закономерен и необратим.

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гость

20:18:35 22-08-2023

сколько там гектар земли надо бросить для осуществления этой идеи(ну и так для разнообразия-полистал бы учебник истории,там один укрупнитель уже был)

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Жора

21:01:16 22-08-2023

Идея (17:58:11 22-08-2023) А ещё надо резко повысить налоги для бедных. Тогда станет не... Подожди до зимы. Счета за коммуналку покажут, кому пора в землянки перебираться. Депутаты работают.

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Гость

21:09:14 22-08-2023

" Он сам себе придумал такую антирекламу или какие-то специалисты по провокациям подкидывают идеи ? А некоторые начнут думать , сколько ему заплатили чтоб от своего имени это предложить ? На кого он работает ? "

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Гость

06:42:45 23-08-2023

Из сложившейся ситуации только два выхода: или людей переселить куда подальше (желательно в бездуховные страны), чтобы там у них наверняка повысилось благосостояние. Или таких депутатов отселить куда подальше, чтобы другим жить не мешали. Кстати, тоже приведёт к повышению благосостояния населения...

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Гость

06:51:45 23-08-2023

Бл... как он в АКЗС оказался? "Это позволит колоссально сократить расходы на содержание чиновников, школ, медучреждений, клубов и электрических сетей в малых селах." Это не расходы, а рабочие места и зарплаты. Причем зарплаты настолько "смешные", что глупо говорить о какой-то экономии и дальнейшем целевом использовании этих копеек. Глава такого поселения, например, получает 15000 руб. в лучшем случае. "Колосальные" средства наберутся... Новые рабочие места тоже обеспечите? Тогда смысл? Малым селам от государства нужно то: зимой дорогу почистить после снегопада, обеспечить стабильное(!) энергоснабжение (что товарищ видимо по своему роду деятельности так и не смог решить), интернет, сотовая связь. Всё. Остальное они уже привыкли сами делать, решать. И хрен кого с места сдвинешь! Но, конечно же, традиционно, лучше проблему отменить, чем решить. Ну и тенденция то обратная наблюдается! Бегут люди в двух направлениях. С "городским" укладом в Новосибирск, Москву, Питер от того "уровня жизни" который вы предлагаете и другая часть на землю. Кто из городов в буйно растущие коттеджные поселки, кто, как раз из крупных райцентров и тех же городов, в малые села и деревни. Село только-только начинает оживать... а тут гениальный Балуев и Ко. (рукалицо)

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Гость

07:01:11 23-08-2023

Руководство страны уже не знает, что придумать, чтобы заинтересовать людей к переезду в малообжитые места и развитию КФХ. И бесплатные гектары раздает, и льготные ипотеки... А тут мистер Балуев предлагает наоборот - кучковать всех в загоны покрупнее, а то хлопотно, видите ли содержать территории.

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не гость

08:49:47 23-08-2023

да, идеи (не)Вольфыча живут и ... Не дай бог, победят!...

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Гость

09:18:35 23-08-2023

Возомнил себя Столыпиным, горе реформатор

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Гость

09:32:43 23-08-2023

Булаева стало слишком много)))

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Гость

09:41:42 23-08-2023

А его подальше от нас нельзя переселить?

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Гость

10:37:52 23-08-2023

идея неплохая. Выдать всем проживающим в малых селах, поселках по жилому дому в крупном поселении с школой, медпунктом и т.д. Только для проживания семьи, детей ну ив зимнее время. А земли, старое жилье оставить для ведения лпх. Дороги содержать в порядке, электроснабжение тоже. С остальным разберемся сами. Вот если так, то нормуль. Всем жителям мелких поселений большой привет!!!!

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Гость

16:04:38 23-08-2023

Государство должно делать ставку именно на малое удаленное село. Делать дешевые системы - гидрогенераторы, дизельные генераторы, маленькие мини трактора, помогать разводить лошадей чтобы и их использовать на полях, обеспечить интернет и дорогу даже зимой. Если ждорог в принципе нет то делать путь по реке

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