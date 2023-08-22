Булаев призвал переселить жителей алтайских сел, чтобы повысить уровень их жизни
Переселить необходимо примерно 100 тысяч семей
22 августа 2023, 17:01, ИА Амител
Депутат АКЗС Сергей Булаев призвал провести в Алтайском крае укрупнение - переселение жителей малых сел в более крупные населенные пункты и райцентры. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"И тогда в каждом районе будет четыре–пять солидных по численности населенных пунктов. Естественно, по каждому району должна быть разработана индивидуальная подпрограмма", - подчеркнул координатор алтайского отделения ЛДПР.
Это позволит колоссально сократить расходы на содержание чиновников, школ, медучреждений, клубов и электрических сетей в малых селах.
Освободившиеся деньги можно использовать, например, на повышение зарплаты бюджетникам, на достойное содержание социальных объектов.
"Исчезнет дефицит учителей и значительно снизится дефицит медработников – из малых сел они переедут в крупные населенные пункты", - указал Булаев.
По его подсчетам, переселить необходимо примерно 100 тысяч семей. В новых местах проживания им придется купить или построить жилья, для этого понадобится выделить деньги - около 1 трлн рублей на 10 лет.
17:20:13 22-08-2023
Вот если бы он всю лимиту вернул обратно, то пошёл бы народ за него голосовать
17:47:28 22-08-2023
Гость (17:20:13 22-08-2023) Вот если бы он всю лимиту вернул обратно, то пошёл бы народ... за горэлектросетевого никто голосовать не будет
07:02:59 23-08-2023
Гость (17:47:28 22-08-2023) за горэлектросетевого никто голосовать не будет... Однако в АКЗС он как-то же оказался?
17:30:57 22-08-2023
Хорошая идея!
17:42:25 22-08-2023
А все ли захотят переселяться? Прожектер.
17:49:01 22-08-2023
август
17:58:11 22-08-2023
А ещё надо резко повысить налоги для бедных. Тогда станет невыгодно быть бедным и все станут богатыми!
18:37:05 22-08-2023
Ну супер-идея. Кто тогда будет работать на полях, токах и частных производствах молочной продукции, ухаживать за скотом? Возить людей туда и оттуда - это по нашим-то дорогам, особенно зимой. Это никому не понравится. Чай не в Израиле живём, а в России.
18:55:03 22-08-2023
Не зря деревни и сёла на российском языке - "поселения".
18:59:04 22-08-2023
Я также думаю надо и жителей элитных коттеджей переселить на 16 этажи. А на месте коттеджей посеять кукурузу или кабачки
19:00:58 22-08-2023
Нельзя ограничиваться полумерами!! Всех, у кого подушевой доход ниже 50 тыр - к стенке и расстрелять!! Так вот потихоньку и избавимся от нищеты..
19:12:06 22-08-2023
Экономика заставляет финансировать только крупные села! А маленькие села невыгодно содержать. Ни государству, ни населению! И у людей повысились требования к условиям жизни, и в маленьких селах эти требования очень дорого выполнять!
19:12:57 22-08-2023
А также за последние 20-30 лет изменились условия доставки от места жительства до места работы. Личных автомобилей стало в 8-10 раз больше, качество дорог улучшилось, сами автомобили стали более надежными, проходимее, затраты на проезд до работы относительно доходов сельхозработников уменьшились, т.е. необходимость содержать и поддерживать малые села уменьшилась в несколько раз. Так что процесс умирания малых сел предсказуем, закономерен и необратим.
20:18:35 22-08-2023
сколько там гектар земли надо бросить для осуществления этой идеи(ну и так для разнообразия-полистал бы учебник истории,там один укрупнитель уже был)
21:01:16 22-08-2023
Идея (17:58:11 22-08-2023) А ещё надо резко повысить налоги для бедных. Тогда станет не... Подожди до зимы. Счета за коммуналку покажут, кому пора в землянки перебираться. Депутаты работают.
21:09:14 22-08-2023
" Он сам себе придумал такую антирекламу или какие-то специалисты по провокациям подкидывают идеи ? А некоторые начнут думать , сколько ему заплатили чтоб от своего имени это предложить ? На кого он работает ? "
06:42:45 23-08-2023
Из сложившейся ситуации только два выхода: или людей переселить куда подальше (желательно в бездуховные страны), чтобы там у них наверняка повысилось благосостояние. Или таких депутатов отселить куда подальше, чтобы другим жить не мешали. Кстати, тоже приведёт к повышению благосостояния населения...
06:51:45 23-08-2023
Бл... как он в АКЗС оказался? "Это позволит колоссально сократить расходы на содержание чиновников, школ, медучреждений, клубов и электрических сетей в малых селах." Это не расходы, а рабочие места и зарплаты. Причем зарплаты настолько "смешные", что глупо говорить о какой-то экономии и дальнейшем целевом использовании этих копеек. Глава такого поселения, например, получает 15000 руб. в лучшем случае. "Колосальные" средства наберутся... Новые рабочие места тоже обеспечите? Тогда смысл? Малым селам от государства нужно то: зимой дорогу почистить после снегопада, обеспечить стабильное(!) энергоснабжение (что товарищ видимо по своему роду деятельности так и не смог решить), интернет, сотовая связь. Всё. Остальное они уже привыкли сами делать, решать. И хрен кого с места сдвинешь! Но, конечно же, традиционно, лучше проблему отменить, чем решить. Ну и тенденция то обратная наблюдается! Бегут люди в двух направлениях. С "городским" укладом в Новосибирск, Москву, Питер от того "уровня жизни" который вы предлагаете и другая часть на землю. Кто из городов в буйно растущие коттеджные поселки, кто, как раз из крупных райцентров и тех же городов, в малые села и деревни. Село только-только начинает оживать... а тут гениальный Балуев и Ко. (рукалицо)
07:01:11 23-08-2023
Руководство страны уже не знает, что придумать, чтобы заинтересовать людей к переезду в малообжитые места и развитию КФХ. И бесплатные гектары раздает, и льготные ипотеки... А тут мистер Балуев предлагает наоборот - кучковать всех в загоны покрупнее, а то хлопотно, видите ли содержать территории.
08:49:47 23-08-2023
да, идеи (не)Вольфыча живут и ... Не дай бог, победят!...
09:18:35 23-08-2023
Возомнил себя Столыпиным, горе реформатор
09:32:43 23-08-2023
Булаева стало слишком много)))
09:41:42 23-08-2023
А его подальше от нас нельзя переселить?
10:37:52 23-08-2023
идея неплохая. Выдать всем проживающим в малых селах, поселках по жилому дому в крупном поселении с школой, медпунктом и т.д. Только для проживания семьи, детей ну ив зимнее время. А земли, старое жилье оставить для ведения лпх. Дороги содержать в порядке, электроснабжение тоже. С остальным разберемся сами. Вот если так, то нормуль. Всем жителям мелких поселений большой привет!!!!
16:04:38 23-08-2023
Государство должно делать ставку именно на малое удаленное село. Делать дешевые системы - гидрогенераторы, дизельные генераторы, маленькие мини трактора, помогать разводить лошадей чтобы и их использовать на полях, обеспечить интернет и дорогу даже зимой. Если ждорог в принципе нет то делать путь по реке