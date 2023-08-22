Булаев призвал переселить жителей алтайских сел, чтобы повысить уровень их жизни

Переселить необходимо примерно 100 тысяч семей

22 августа 2023, 17:01, ИА Амител

Фото: amic.ru

Депутат АКЗС Сергей Булаев призвал провести в Алтайском крае укрупнение - переселение жителей малых сел в более крупные населенные пункты и райцентры. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"И тогда в каждом районе будет четыре–пять солидных по численности населенных пунктов. Естественно, по каждому району должна быть разработана индивидуальная подпрограмма", - подчеркнул координатор алтайского отделения ЛДПР.

Это позволит колоссально сократить расходы на содержание чиновников, школ, медучреждений, клубов и электрических сетей в малых селах.

Освободившиеся деньги можно использовать, например, на повышение зарплаты бюджетникам, на достойное содержание социальных объектов.

"Исчезнет дефицит учителей и значительно снизится дефицит медработников – из малых сел они переедут в крупные населенные пункты", - указал Булаев.

По его подсчетам, переселить необходимо примерно 100 тысяч семей. В новых местах проживания им придется купить или построить жилья, для этого понадобится выделить деньги - около 1 трлн рублей на 10 лет.