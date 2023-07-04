Депутат захотел объединить два Алтая, чтобы было как в СССР
По мнению Сергея Булаева, "если бы не ельцинский парад суверенитетов, наш регион был бы единым"
04 июля 2023, 10:20, ИА Амител
Руководитель краевых либерал-демократов, депутат АКЗС Сергей Булаев заявил, что намерен объединить Алтайский край и Республику Алтай. Об этом пишет "Атмосфера" со ссылкой на телеграм-канал политика.
3 июля, в день образования Республики Алтай, он напомнил, что до 1990 года этот регион был Горно-Алтайской автономной областью в составе Алтайского края.
"Если бы не Ельцинский парад суверенитетов, наш регион был бы единым, не было бы никаких двух Алтаев. Что мы получили в результате? Раздутый чиновничий аппарат в Республике, который содержится за счет дотаций из федерального бюджета. Больше ничего", – заявил Булаев и подчеркнул, что будет "добиваться объединения регионов и воссоздания Алтайского края в его границах времен СССР".
10:29:14 04-07-2023
Ай, Моська! знать, она сильна, что лает на Слона
10:35:40 04-07-2023
Верно говорит
10:41:51 04-07-2023
Не получится. Сначала потренеруйтесь на присоединении Новоалтайска к Барнаулу, по примеру Академгородка в Новосибирске.
11:23:58 04-07-2023
Гость (10:41:51 04-07-2023) Не получится. Сначала потренеруйтесь на присоединении Новоал... Новоалтайск никогда не был частью Барнаула, да и нахрен бы он не был нужен, а Вот Горно-Алтайская автономная область была частью Алтайского края. Восстановить историческую справедливость необходимо, ИМХО
15:10:41 04-07-2023
Гость (11:23:58 04-07-2023) Новоалтайск никогда не был частью Барнаула, да и нахрен бы о... А нафига Алтайскому краю, являющемуся дотационным регионом еще более дотационный регион, скажите, пожалуйста?
10:51:04 04-07-2023
Да не будет этого никогда) Щас бы чинуши в ГА отдали деньги сюда. Ну и для сравнения - посмотрите на краеведческий музей в Горно-Алтайске и у нас)
11:09:08 04-07-2023
Лодку шатать не надо, это опасные заявления.
11:14:45 04-07-2023
Было два генерал-майора на два региона 1-НачпльникБВВАУЛ 2- Начальник МВД А щас генералов в каждом регионе, как у дурака махорки.
11:15:19 04-07-2023
Там транспортный налог более чем в 2 раза ниже, чем у нас. Там тоже рады будут платить больше?
11:45:11 04-07-2023
А если не захотят, объявить им войну и двинуть наши боевые комбайны))) И два кукурузника
11:55:27 04-07-2023
Сегодня объединить, завтра разъединить. И по новой. Кипит бурная деятельность ради жителей края.
12:11:47 04-07-2023
Вообще не хочу, чтобы что-то было как в СССР.
12:24:53 04-07-2023
Дмитрий (12:11:47 04-07-2023) Вообще не хочу, чтобы что-то было как в СССР.... Зато этого очень хотят те, кто этого СССР и в глаза не видел.
13:09:03 04-07-2023
Дмитрий (12:11:47 04-07-2023) Вообще не хочу, чтобы что-то было как в СССР.... Много и хорошего было. А всё подряд отвергать, как и всё подряд хвалить - глупо.
13:31:01 04-07-2023
Надо не только республику Алтай ,но и многие регионы упразднить ,обьединить ,одни чиновники кругом ,но а название для удовольствия оставить землякам горного Алтая …
01:30:30 16-07-2023
Гость (11:23:58 04-07-2023) Новоалтайск никогда не был частью Барнаула, да и нахрен бы о... Нужно смотреть вперед! До 1948 г. Горный Алтай назывался Ойротская автономная область! Каждый своим путем!)
01:33:37 16-07-2023
Гость (13:31:01 04-07-2023) Надо не только республику Алтай ,но и многие регионы упраздн... В первую очередь, Алтайский край нужно упразднить! Чиновники этого края неэффективно работают у себя и без конца ломятся в Алтайский край!) Пусть лучше у себя научаться! Наши чиновники к ним не едут!)
13:37:29 04-07-2023
Краем-то нормально управлять не могут, так ещё с соседнего региона бабосики захотели.
14:30:00 04-07-2023
про перевод времени с зимнего на летний что-то забыли. Тоже бесконечная тема бесполезных инициатив. Отменяй, на следующий срок рассуждай о пользе перевод.
15:09:36 04-07-2023
Однозначно хорошая инициатива! Может, тогда два Алтая перестанут путать, и говорить, что у нас тут в Барнауле горы?!
15:15:26 04-07-2023
После объединения придется сократить тысячи чиновников, а это же лишение кормушек, да и местные князьки из Горного Алтая будут против. Так что не допустят объединения, а мнение народа и спрашивать не будут.
01:35:36 16-07-2023
Гость (15:15:26 04-07-2023) После объединения придется сократить тысячи чиновников, а эт... На своих чиновников смотрите, без конца лезут в Республику Алтай, одни только убытки причиняют! Достаточно нам Пальталлера!
16:55:18 04-07-2023
давно пора в областях граничащих с Белоруссией, объявить референдум и присоединиться к ним! там батька наведёт порядок, а потом и другие области и края к ним присоединиться захотят!!!
06:31:11 05-07-2023
Успешного опыта укрупнения региона нет. Уровень жизни в РА выше. Очень захотелось к федеральному лавандосу на развитие туризма присосаться?