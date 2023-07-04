Депутат захотел объединить два Алтая, чтобы было как в СССР

По мнению Сергея Булаева, "если бы не ельцинский парад суверенитетов, наш регион был бы единым"

04 июля 2023, 10:20, ИА Амител

Фото: t.me/ssbulaev

Руководитель краевых либерал-демократов, депутат АКЗС Сергей Булаев заявил, что намерен объединить Алтайский край и Республику Алтай. Об этом пишет "Атмосфера" со ссылкой на телеграм-канал политика.

3 июля, в день образования Республики Алтай, он напомнил, что до 1990 года этот регион был Горно-Алтайской автономной областью в составе Алтайского края.