Булаев потребовал не допустить сноса Нового рынка, где он и сам покупает продукты

Он подчеркнул, что рынок востребован и это альтернатива торговым сетям

28 августа 2023, 16:34, ИА Амител

Сергей Булаев / Фото: amic.ru

Депутат АКЗС Сергей Булаев прокомментировал информацию по сносу здания Нового рынка в Барнауле, которая ранее появилась в СМИ, сообщает "Атмосфера".

Булаев подчеркнул, что ни в коем случае нельзя допустить сноса рынка, поскольку он востребован и это альтернатива торговым сетям. К примеру, там продаются продукты, которых в сетях не найти, в летние месяцы можно купить местные овощи, фрукты, ягоды и зелень, там покупают недорогую одежду и обувь.

"Я сам с удовольствием езжу на Новый рынок за продуктами и знаю, что так же поступают тысячи барнаульцев. Для них нужно сохранить этот объект торговли", - отметил координатор алтайского отделения ЛДПР.

Новый рынок - это еще и рабочие места: сотни граждан там зарабатывают себе на жизнь. Кроме того, здание Нового рынка - это образец советской архитектуры.