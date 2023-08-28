Булаев потребовал не допустить сноса Нового рынка, где он и сам покупает продукты
Он подчеркнул, что рынок востребован и это альтернатива торговым сетям
28 августа 2023, 16:34, ИА Амител
Депутат АКЗС Сергей Булаев прокомментировал информацию по сносу здания Нового рынка в Барнауле, которая ранее появилась в СМИ, сообщает "Атмосфера".
Булаев подчеркнул, что ни в коем случае нельзя допустить сноса рынка, поскольку он востребован и это альтернатива торговым сетям. К примеру, там продаются продукты, которых в сетях не найти, в летние месяцы можно купить местные овощи, фрукты, ягоды и зелень, там покупают недорогую одежду и обувь.
"Я сам с удовольствием езжу на Новый рынок за продуктами и знаю, что так же поступают тысячи барнаульцев. Для них нужно сохранить этот объект торговли", - отметил координатор алтайского отделения ЛДПР.
Новый рынок - это еще и рабочие места: сотни граждан там зарабатывают себе на жизнь. Кроме того, здание Нового рынка - это образец советской архитектуры.
"Думаю, со мной согласится любой архитектор - в городе с почти 300-летней историей должны присутствовать здания разных эпох. Только тогда Барнаул будет интересен и жителям, и гостям", - указал парламентарий.
16:35:41 28-08-2023
А Речной????
16:43:21 28-08-2023
Гость (16:35:41 28-08-2023) А Речной????... Когда его сносили выборов не было.
17:12:10 28-08-2023
Гость (16:43:21 28-08-2023) Когда его сносили выборов не было.... Такое делают провоцировать людей , других достигаемых целей они не преследовали .
16:44:33 28-08-2023
Гость (16:35:41 28-08-2023) А Речной????... А на речном продукты не продают
18:24:30 28-08-2023
Гость (16:44:33 28-08-2023) А на речном продукты не продают... И дешёвую обувь и одежду.
17:05:12 28-08-2023
Гость (16:35:41 28-08-2023) А Речной????... Речной вокзал был изначально обречен и это очень больно признавать. Речной лепили впопыхах, с огромными недоделками,причем, строили с расчетом на перспективу, но пришла перестройка, а за ней и всеобщий бардак, разруха. И Речной внезапно оказался слишком явно избыточным даже для того пассажиропотока. Начали здавать помещения в аренду под магазин радиоэлектроники, ресторан и прочее. Так долго продолжаться не могла, что и привело к печальному результату. Но Речной вокзал обязательно нужен для жителей Барнаула и городские власти должны сказать своё веское слово в этом вопросе. Но Шонию и прочих не стоит надеяться в этом вопросе, они не жители Барнаула.
17:20:38 28-08-2023
Гость (16:35:41 28-08-2023) А Речной????... А что Речной? Вам тысячу раз объясняли его бесполезность с точки зрения функциональности, и отсутствие статуса исторического здания или культурного наследия. Это типовой проект, это как массовые хрущёвки.
16:46:49 28-08-2023
Любой архитектор снесет все что захочешь в городе, если у него на пути будет какой- ни будь Сэлф, он вам в знаковых местах города уже воткнул все что хотел и это не предел. Затмил Шпиль, а ведь это была узнаваемая марка города Барнаул, На Площади победа водрузел не просто муравейник, а "харкальник" сверху вниз на вашу гордость и преклонения. И потом затрещал ваш проспект Ленина в стиле сталинизма от новых втыкаемых свечек. Речной вокзал улетел туда же, на очереди не догоревшая спичка. А каком новом рынке может идти речь?! Признайтесь что архитектура в городе Барнаул ничего не стоит и не решает.
16:57:42 28-08-2023
Оставьте Новый рынок. Мы все там реально продукты покупаем и родственники мои и знакомые. Что больше заняться нечем?
17:22:11 28-08-2023
О, заулыбался
18:29:47 28-08-2023
Сколько в городе старых зданий, которые не ремонтируют, их пора снести , займитесь ими.
22:06:33 28-08-2023
надо запомнить, что бы случайно за него не проголосовать. популист.
22:15:00 28-08-2023
Все что продают на новом есть рядом в ленте и в разных ларьках и магазинчиках Мясо там все на 99%обычная промка. Ягоды, грибы и местные фрукты и овощи все продают перекупы . все время одни и теми лица. Сегодня грибы завтра ягоды итд
07:52:44 29-08-2023
Гость (22:15:00 28-08-2023) Все что продают на новом есть рядом в ленте и в разных ларь... Тебя в детстве перекуп покусал? А в твоей ленте торгуют продукцией исключительно собственного производства?
08:28:49 29-08-2023
Сколько раз я был на новом рынке - всегда это была клоака и антисанитария. Снести подчистую и построить жилой квартал со школой и детсадом. Хотя вместо этого квартала уместнее была бы "Мега" с ikea+leroimerlin, но теперь увы
10:11:17 29-08-2023
Какой придурок запустил этот слух, никто на него не покушается. Сносить Новый рынок это полный идиотизм и власть на это не пойдет(надеюсь).
10:38:35 29-08-2023
Гость (10:11:17 29-08-2023) Какой придурок запустил этот слух, никто на него не покушает... Ещё как пойдёт, они (Селф) уже перекрыли проезжую часть ул. Рыночный проезд, чтобы ограничить подъезд к рынку и создать неудобства. Понаставили шлагбаумов.
14:13:29 29-08-2023
Снести надо всё- Шпиль, Динамо, бассейн Садко, ...да, в принципе, половину Ленинского смело. Построить красивые и дешёвые 16-25тиэтажные каркасники с ватой и заселить их приезжими из Осетии и прочих республик бывшего СССРа, желательно, умеющими резать баранов... Оставить только человейники и церкви и Мария Ра.