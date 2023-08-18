Булаев призвал мэрию Барнаула выкупить "Россию"

Здание бывшего кинотеатра необходимо, чтобы сделать искусство доступным для людей

18 августа 2023, 12:45, ИА Амител

Сергей Булаев / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Депутат АКЗС Сергей Булаев призвал власти Барнаула выкупить бывший кинотеатр "Россия", пишет "Атмосфера".

Накануне здание на проспекте Ленина, 71 вновь выставили на продажу. Собственник здания планирует выручить с продажи 115 млн рублей.

"В ходе бездумной приватизации 90-х один из старейших городских кинотеатров стал частным магазином, а теперь собственник хочет избавиться от здания. Я считаю, что "Россию" должна выкупить администрация Барнаула", - отметил координатор алтайского отделения ЛДПР.

Булаев подчеркнул, что здание бывшего кинотеатра - часть архитектурного ансамбля проспекта Ленина и украшение Барнаула. И если благоустроить площадь перед зданием и привести в порядок само здание - получится прекрасная зона отдыха.

Кроме того, "Россия" может стать кинотеатром, в котором будут показывать современные российские фильмы и классику советского кино.