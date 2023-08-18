Булаев призвал мэрию Барнаула выкупить "Россию"
Здание бывшего кинотеатра необходимо, чтобы сделать искусство доступным для людей
18 августа 2023, 12:45, ИА Амител
Депутат АКЗС Сергей Булаев призвал власти Барнаула выкупить бывший кинотеатр "Россия", пишет "Атмосфера".
Накануне здание на проспекте Ленина, 71 вновь выставили на продажу. Собственник здания планирует выручить с продажи 115 млн рублей.
"В ходе бездумной приватизации 90-х один из старейших городских кинотеатров стал частным магазином, а теперь собственник хочет избавиться от здания. Я считаю, что "Россию" должна выкупить администрация Барнаула", - отметил координатор алтайского отделения ЛДПР.
Булаев подчеркнул, что здание бывшего кинотеатра - часть архитектурного ансамбля проспекта Ленина и украшение Барнаула. И если благоустроить площадь перед зданием и привести в порядок само здание - получится прекрасная зона отдыха.
Кроме того, "Россия" может стать кинотеатром, в котором будут показывать современные российские фильмы и классику советского кино.
"Билеты должны быть доступны по цене для всех. Мне могут возразить: это не выгодно. Отвечу: это позиция бизнеса. А власть должна проявлять государственный подход – делать искусство доступным для людей", - указал парламентарий.
13:17:34 18-08-2023
Не выкупать, а отменить результаты приватизации, признать сделку не действительной.
13:28:23 18-08-2023
Какой неугомонный.
13:37:34 18-08-2023
Остапа несло. Но,после выборов,независимо от результата,его не будет не видно,не слышно. Впрочем,кого я хочу удивить ?
14:16:19 18-08-2023
Гость (13:37:34 18-08-2023) Остапа несло. Но,после выборов,независимо от результата,его ... Недавно сообщалось, что в здании часть площадей находится в муниципальной собственности. И частное лицо, арендатор, хочет приватизировать это практически за копейки. Так вполне разумно хозяину, то есть муниципалитету, выкупить площади частника в пользу города и разместить какой-либо культурный объект. Чтобы хоть что-то служило народу, а не прощелыгам.
13:42:12 18-08-2023
Вот где надо было разместить планетарий, место для инфомузея об изучении Космоса, главном достижении России. Удобно добираться детям и взрослым, рядом много учебных заведений. Научно -популярные программы посещали бы люди разного возраста.
16:54:34 18-08-2023
Гость (13:42:12 18-08-2023) Вот где надо было разместить планетарий, место для инфомузея... А бывший кинотеатр Родина чем плоха?
20:27:56 18-08-2023
Гость (16:54:34 18-08-2023) А бывший кинотеатр Родина чем плоха?... неудобная локация
14:24:34 18-08-2023
Вот ОН старается на выборах пройти!!!
14:41:58 18-08-2023
Единственная здравая мысль у кандидата. Надо бы выкупить. Центр города, красная линия. Объект культуры в самый раз разместить.
14:43:59 18-08-2023
Выкупить - значит легализовать и подарить бюджетные деньги бандюку из 90х. Примерно как Абрамовичу подарили за украденную Сибнефть 13 ярдов зелени.
14:48:13 18-08-2023
толковое предложение, которое можно реализовать при желании. главное чтобы это желание возникло.
15:08:32 18-08-2023
Боря Князев просто так "Россию" не отдаст. Он очень меркантильный бизнесмен.
15:15:10 18-08-2023
В этом кинотеатре Леонид Быков показывал фильм "В бой идут одни "старики" в июне 1974 года.
15:51:30 18-08-2023
Правда есть? — Правды нет — А Россия? — Вся продана. Есть Труд за 3 копейки.
16:23:59 18-08-2023
Хватит плакать о прошлом. Хочется подумать о будущем. Хочется за Булаева проголосовать. А вдруг он потянет.
20:40:06 18-08-2023
Гость (15:08:32 18-08-2023) Боря Князев просто так "Россию" не отдаст. Он очень мерканти... меж тем, он скромничает и потупив глазки говорит - ну какой я бизнесмен. скромняшка, ах