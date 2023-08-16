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Булаев предложил лишать чиновников "теплых сортиров и удобной мебели"

Депутата возмутило решение властей Рубцовска утеплить свой санузел за полмиллиона рублей

16 августа 2023, 12:17, ИА Амител

Сергей Булаев / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Сергей Булаев / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Депутат АКЗС Сергей Булаев прокомментировал планы администрации Рубцовска потратить 536 тысяч рублей на утепление своего туалета, пишет "Атмосфера".

"Чиновникам никогда не хватает денег на решение насущных проблем граждан. И всегда хватает денег на себя любимых – на удобную мебель, кондиционеры, комфортабельные автомобили и теплые сортиры. С этим надо кончать!" – заявил координатор алтайского отделения ЛДПР.

Он напомнил, что в Алтайском крае многодетной семье на подготовку к школе первоклассника выплачивается 7500 рублей, а с 2 по 11 класс – 5000 рублей.

"536 тысяч рублей. На эти деньги можно собрать 71 первоклассника или 107 учащихся 2-11 классов", – указал Булаев.

Рубцовск чиновники депутаты

Комментарии 24

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Да он

12:29:05 16-08-2023

Страшный человек!

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Гость

12:29:17 16-08-2023

Булаев, запретим им ещё и туалетную бумагу - пускай лопухи используют)

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Гость

12:31:52 16-08-2023

Какой смелый Булаев. Судя по фотке еще может Родину защищать. В ЛДПР часто орлы

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Гость

12:36:03 16-08-2023

Да он (12:29:05 16-08-2023) Страшный человек! ... СтраННЫй.

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ВВП

12:36:20 16-08-2023

На святое покусился))

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Гость

12:37:23 16-08-2023

А может проще? Лишать их должности? Нет?

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Гость

12:39:28 16-08-2023

А что значит утепление туалета? Если у них туалет типа сортир ямный там только имеется? А сам небось свою драгоценную точку по мраморному полу до теплого туалета передвигает. Неоднозначно как то все...

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Гость

12:43:45 16-08-2023

Гость (12:39:28 16-08-2023) А что значит утепление туалета? Если у них туалет типа сорт... Действительно думаете, что у чиновников туалет на улице?

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Гость

12:47:37 16-08-2023

Гость (12:39:28 16-08-2023) А что значит утепление туалета? Если у них туалет типа сорт... Даже если предположить, что сортир уличный... Ну не пол ляма же?

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Гость

14:00:12 16-08-2023

Гость (12:47:37 16-08-2023) Даже если предположить, что сортир уличный... Ну не пол лям... Цены видели на строй. Материалы и работы? Вряд ли утеплить, это 4 листа пенопласта приклеить

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гость

12:45:29 16-08-2023

его уже слишком много ))

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Гость

12:53:14 16-08-2023

он так и Томенко может затмить...

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Гость

13:00:01 16-08-2023

Заметьте, это просто УТЕПЛИТЬ ТУАЛЕТ за 536 тыс. рублей. Не школу или садик отремонтировать, не на ремонт дорог в Рубцовске направить, а на...Странно...Самое необходимое в данное время?

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Гость

13:19:50 16-08-2023

Гость (12:53:14 16-08-2023) он так и Томенко может затмить...... Дай Бог, чтобы так и было!!!

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не гость

13:27:25 16-08-2023

а он так и выиграет выборы!... Наш, алтайский! Не все о народе думают

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Гость

13:34:51 16-08-2023

Все понятно!!!!!!!! Предлагаю вынести рабочий стол г-на Булаева на парковочное место, его авто, у АКЗС и ведро рядом с ним поставить. Пусчай так о народе думает!?

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Гость

13:36:12 16-08-2023

Да всё это предвыборный пиар. Потом перед выборами откажется от кандидатства и призовёт всех голосовать за Томенко. Как это уже сделал господин Вакаев.

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Гость гость

14:23:50 16-08-2023

До выборов этого господина не было слышно, а теперь вон как распетушился, из каждого утюга. Правда речи у него сомнительные, да и предложения странные — то Алтай объединить, то еще что… уважаемому надо сменить советников да и самому мозгом по чаще пользоваться

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Вспомнил Щукина

14:34:19 16-08-2023

Гость гость (14:23:50 16-08-2023) До выборов этого господина не было слышно, а теперь вон как ... Согласен на любой пиар, кроме некролога!

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Гость

14:34:11 16-08-2023

- пускай лопухи используют----- наждачку

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Гость

14:39:01 16-08-2023

Гость (14:34:11 16-08-2023) - пускай лопухи используют----- наждачку... Согласен!!!!!!!!!

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ыть

14:41:13 16-08-2023

Выборы кончатся и Булаев замолкнет как обычно. Все такие разговорчивые становятся перед выборами, за народ радеют. Чего раньше-то молчал и не радел? А после выборов к этому Булаеву на кривой козе не подъехать будет простому народу.

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Бывший чиновник

17:48:07 16-08-2023

За себя скажу. не за всех... В администрации Заринского района Алтайского края, где я работал, действительно туалет деревянный на улице, с основания Администрации и по сей день.

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Ум ник

08:46:20 17-08-2023

Основная часть администрации города Рубцовска это специалисты работающие за зарплату чуть большую чем МРОТ, раз жители города и прочие злопыхатели отказывают им в праве трудиться на нормальных рабочих места, пользоваться нормальным туалетом, в соответствии с законодательством о охране труда. Предлагаю им уйти на больничный, всем на недельку и когда город встанет колом, возможно некоторые немного поумнеют, но это не точно.

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