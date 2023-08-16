Булаев предложил лишать чиновников "теплых сортиров и удобной мебели"

Депутата возмутило решение властей Рубцовска утеплить свой санузел за полмиллиона рублей

16 августа 2023, 12:17, ИА Амител

Сергей Булаев / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Депутат АКЗС Сергей Булаев прокомментировал планы администрации Рубцовска потратить 536 тысяч рублей на утепление своего туалета, пишет "Атмосфера".

"Чиновникам никогда не хватает денег на решение насущных проблем граждан. И всегда хватает денег на себя любимых – на удобную мебель, кондиционеры, комфортабельные автомобили и теплые сортиры. С этим надо кончать!" – заявил координатор алтайского отделения ЛДПР.

Он напомнил, что в Алтайском крае многодетной семье на подготовку к школе первоклассника выплачивается 7500 рублей, а с 2 по 11 класс – 5000 рублей.