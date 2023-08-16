Булаев предложил лишать чиновников "теплых сортиров и удобной мебели"
Депутата возмутило решение властей Рубцовска утеплить свой санузел за полмиллиона рублей
16 августа 2023, 12:17, ИА Амител
Депутат АКЗС Сергей Булаев прокомментировал планы администрации Рубцовска потратить 536 тысяч рублей на утепление своего туалета, пишет "Атмосфера".
"Чиновникам никогда не хватает денег на решение насущных проблем граждан. И всегда хватает денег на себя любимых – на удобную мебель, кондиционеры, комфортабельные автомобили и теплые сортиры. С этим надо кончать!" – заявил координатор алтайского отделения ЛДПР.
Он напомнил, что в Алтайском крае многодетной семье на подготовку к школе первоклассника выплачивается 7500 рублей, а с 2 по 11 класс – 5000 рублей.
"536 тысяч рублей. На эти деньги можно собрать 71 первоклассника или 107 учащихся 2-11 классов", – указал Булаев.
12:29:05 16-08-2023
Страшный человек!
12:29:17 16-08-2023
Булаев, запретим им ещё и туалетную бумагу - пускай лопухи используют)
12:31:52 16-08-2023
Какой смелый Булаев. Судя по фотке еще может Родину защищать. В ЛДПР часто орлы
12:36:03 16-08-2023
Да он (12:29:05 16-08-2023) Страшный человек! ... СтраННЫй.
12:36:20 16-08-2023
На святое покусился))
12:37:23 16-08-2023
А может проще? Лишать их должности? Нет?
12:39:28 16-08-2023
А что значит утепление туалета? Если у них туалет типа сортир ямный там только имеется? А сам небось свою драгоценную точку по мраморному полу до теплого туалета передвигает. Неоднозначно как то все...
12:43:45 16-08-2023
Гость (12:39:28 16-08-2023) А что значит утепление туалета? Если у них туалет типа сорт... Действительно думаете, что у чиновников туалет на улице?
12:47:37 16-08-2023
Гость (12:39:28 16-08-2023) А что значит утепление туалета? Если у них туалет типа сорт... Даже если предположить, что сортир уличный... Ну не пол ляма же?
14:00:12 16-08-2023
Гость (12:47:37 16-08-2023) Даже если предположить, что сортир уличный... Ну не пол лям... Цены видели на строй. Материалы и работы? Вряд ли утеплить, это 4 листа пенопласта приклеить
12:45:29 16-08-2023
его уже слишком много ))
12:53:14 16-08-2023
он так и Томенко может затмить...
13:00:01 16-08-2023
Заметьте, это просто УТЕПЛИТЬ ТУАЛЕТ за 536 тыс. рублей. Не школу или садик отремонтировать, не на ремонт дорог в Рубцовске направить, а на...Странно...Самое необходимое в данное время?
13:19:50 16-08-2023
Гость (12:53:14 16-08-2023) он так и Томенко может затмить...... Дай Бог, чтобы так и было!!!
13:27:25 16-08-2023
а он так и выиграет выборы!... Наш, алтайский! Не все о народе думают
13:34:51 16-08-2023
Все понятно!!!!!!!! Предлагаю вынести рабочий стол г-на Булаева на парковочное место, его авто, у АКЗС и ведро рядом с ним поставить. Пусчай так о народе думает!?
13:36:12 16-08-2023
Да всё это предвыборный пиар. Потом перед выборами откажется от кандидатства и призовёт всех голосовать за Томенко. Как это уже сделал господин Вакаев.
14:23:50 16-08-2023
До выборов этого господина не было слышно, а теперь вон как распетушился, из каждого утюга. Правда речи у него сомнительные, да и предложения странные — то Алтай объединить, то еще что… уважаемому надо сменить советников да и самому мозгом по чаще пользоваться
14:34:19 16-08-2023
Гость гость (14:23:50 16-08-2023) До выборов этого господина не было слышно, а теперь вон как ... Согласен на любой пиар, кроме некролога!
14:34:11 16-08-2023
- пускай лопухи используют----- наждачку
14:39:01 16-08-2023
Гость (14:34:11 16-08-2023) - пускай лопухи используют----- наждачку... Согласен!!!!!!!!!
14:41:13 16-08-2023
Выборы кончатся и Булаев замолкнет как обычно. Все такие разговорчивые становятся перед выборами, за народ радеют. Чего раньше-то молчал и не радел? А после выборов к этому Булаеву на кривой козе не подъехать будет простому народу.
17:48:07 16-08-2023
За себя скажу. не за всех... В администрации Заринского района Алтайского края, где я работал, действительно туалет деревянный на улице, с основания Администрации и по сей день.
08:46:20 17-08-2023
Основная часть администрации города Рубцовска это специалисты работающие за зарплату чуть большую чем МРОТ, раз жители города и прочие злопыхатели отказывают им в праве трудиться на нормальных рабочих места, пользоваться нормальным туалетом, в соответствии с законодательством о охране труда. Предлагаю им уйти на больничный, всем на недельку и когда город встанет колом, возможно некоторые немного поумнеют, но это не точно.