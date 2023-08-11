Булаев рассказал о расширении использования средств маткапитала в Алтайском крае
Законопроект будет рассмотрен на августовской сессии АКЗС
11 августа 2023, 15:15, ИА Амител
Сергей Булаев / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Фракция ЛДПР в АКЗС предложила расширить использование средств маткапитала в Алтайском крае, сообщил депутат Сергей Булаев в своем Telegram-канале.
"На днях подписал проект закона, который направлен на расширение использования средств маткапитала в Алтайском крае", – рассказал координатор алтайского отделения ЛДПР.
Поправки предусматривают возможность компенсировать присоединение к сетям электро-, тепло-, водоснабжения и канализации за счет маткапитала.
Законопроект будет рассмотрен на августовской сессии АКЗС.
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