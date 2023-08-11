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Булаев рассказал о расширении использования средств маткапитала в Алтайском крае

Законопроект будет рассмотрен на августовской сессии АКЗС

11 августа 2023, 15:15, ИА Амител

Сергей Булаев / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Сергей Булаев / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Фракция ЛДПР в АКЗС предложила расширить использование средств маткапитала в Алтайском крае, сообщил депутат Сергей Булаев в своем Telegram-канале.

"На днях подписал проект закона, который направлен на расширение использования средств маткапитала в Алтайском крае", – рассказал координатор алтайского отделения ЛДПР.

Поправки предусматривают возможность компенсировать присоединение к сетям электро-, тепло-, водоснабжения и канализации за счет маткапитала.

Законопроект будет рассмотрен на августовской сессии АКЗС.

Сергей Булаев / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

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