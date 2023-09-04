Булаев предложил отправить на кладбище главу Новоалтайска для наведения порядка

Местные жители пожаловались на мусор, который не вывозят с кладбища

04 сентября 2023, 13:25, ИА Амител

Сергей Булаев / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Депутат АКЗС Сергей Булаев рассказал, что никогда не видел такого неуважения к памяти наших предков, как на новоалтайском кладбище. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Не убрано, валяются замененные родственниками старые памятники и оградки, мусор не вывозится. Это нарушение не только санитарных, но и противопожарных правил", – отметил координатор алтайского отделения партии.













Новоалтайское кладбище / Фото: t.me/ssbulaev

Булаев напомнил, что содержанием кладбищ занимаются местные органы власти. В частности, в Новоалтайске есть комитет по жилищно-коммунальному, газовому хозяйству, энергетике, транспорту и строительству.

Парламентарий обратился к председателю этого комитета Тамаре Удовиченко и главе города Владимиру Бодунову.