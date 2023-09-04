Булаев предложил отправить на кладбище главу Новоалтайска для наведения порядка
Местные жители пожаловались на мусор, который не вывозят с кладбища
04 сентября 2023, 13:25, ИА Амител
Депутат АКЗС Сергей Булаев рассказал, что никогда не видел такого неуважения к памяти наших предков, как на новоалтайском кладбище. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Не убрано, валяются замененные родственниками старые памятники и оградки, мусор не вывозится. Это нарушение не только санитарных, но и противопожарных правил", – отметил координатор алтайского отделения партии.
Булаев напомнил, что содержанием кладбищ занимаются местные органы власти. В частности, в Новоалтайске есть комитет по жилищно-коммунальному, газовому хозяйству, энергетике, транспорту и строительству.
Парламентарий обратился к председателю этого комитета Тамаре Удовиченко и главе города Владимиру Бодунову.
"Приведите в чувство вашу уполномоченную службу по организации похоронного дела, заставьте ее навести порядок в течение недели, проконтролируйте и отчитайтесь перед горожанами! Я, в свою очередь, готовлю обращение в прокуратуру", – указал Булаев.
13:41:27 04-09-2023
это ХТО?
14:38:51 04-09-2023
успеет сняться?
15:07:04 04-09-2023
Пусть пусть застааит мэра Алтайки и на барнаульских кладбищах убраться. Там тоже самое
15:40:20 04-09-2023
Очень правильная инициатива, чтобы мэр , наконец, посмотрел, что творится на подведомственной территории. В Новоалтайске все лето газоны зарастали сорняками вновь созданные и у школы , и у рынка . Только недавно скосили. Вот и кладбище видно в каком неприглядном виде даже с трассы, когда едешь.
17:44:43 04-09-2023
Он круче самого верховного..... Постоянно изрекает новую мудрость.... Нехорошо затмевать главного....
20:00:32 04-09-2023
Гость (15:07:04 04-09-2023) Пусть пусть застааит мэра Алтайки и на барнаульских кладбища... А кто нагадил то? Кто все это накидал? Может кто накидал за собой и уберет?
10:40:25 05-09-2023
Гость (20:00:32 04-09-2023) А кто нагадил то? Кто все это накидал? Может кто накидал за ... Причем тут кто нагадил? Люди убирают мусора чистят складывают , службы есть которые вывозят этот мусор ,что в данный момент это неделается . Контенеры битком ,или людито же должны это сами вывозить?
20:01:35 04-09-2023
Если люди за собой будут сразу убирать, то и мусора не будет
10:43:34 05-09-2023
Nik (20:01:35 04-09-2023) Если люди за собой будут сразу убирать, то и мусора не будет... Куда прикажите или скажете место куда люди должны старые венки и прочий мусор нести?
23:16:08 04-09-2023
Все что сделала за последние годы контора, обслуживающая кладбище - построила магазин на его территории для продажи памятников, очевидно под крылом администрации. Городское кладбище - непроходимые дебри по большей части, это факт.
10:38:13 05-09-2023
Скажите дозу Булаева. Хочу на одной волне повисеть с ним.