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Булаев предложил отправить на кладбище главу Новоалтайска для наведения порядка

Местные жители пожаловались на мусор, который не вывозят с кладбища

04 сентября 2023, 13:25, ИА Амител

Сергей Булаев / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Сергей Булаев / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Депутат АКЗС Сергей Булаев рассказал, что никогда не видел такого неуважения к памяти наших предков, как на новоалтайском кладбище. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Не убрано, валяются замененные родственниками старые памятники и оградки, мусор не вывозится. Это нарушение не только санитарных, но и противопожарных правил", – отметил координатор алтайского отделения партии.

Булаев напомнил, что содержанием кладбищ занимаются местные органы власти. В частности, в Новоалтайске есть комитет по жилищно-коммунальному, газовому хозяйству, энергетике, транспорту и строительству.

Парламентарий обратился к председателю этого комитета Тамаре Удовиченко и главе города Владимиру Бодунову.

"Приведите в чувство вашу уполномоченную службу по организации похоронного дела, заставьте ее навести порядок в течение недели, проконтролируйте и отчитайтесь перед горожанами! Я, в свою очередь, готовлю обращение в прокуратуру", – указал Булаев.

Сергей Булаев / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

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НОВОСТИОбщество
Новоалтайск мусор

Комментарии 11

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1

13:41:27 04-09-2023

это ХТО?

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гость

14:38:51 04-09-2023

успеет сняться?

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Гость

15:07:04 04-09-2023

Пусть пусть застааит мэра Алтайки и на барнаульских кладбищах убраться. Там тоже самое

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Новоалтаец

15:40:20 04-09-2023

Очень правильная инициатива, чтобы мэр , наконец, посмотрел, что творится на подведомственной территории. В Новоалтайске все лето газоны зарастали сорняками вновь созданные и у школы , и у рынка . Только недавно скосили. Вот и кладбище видно в каком неприглядном виде даже с трассы, когда едешь.

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Гость

17:44:43 04-09-2023

Он круче самого верховного..... Постоянно изрекает новую мудрость.... Нехорошо затмевать главного....

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Гость

20:00:32 04-09-2023

Гость (15:07:04 04-09-2023) Пусть пусть застааит мэра Алтайки и на барнаульских кладбища... А кто нагадил то? Кто все это накидал? Может кто накидал за собой и уберет?

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Гость

10:40:25 05-09-2023

Гость (20:00:32 04-09-2023) А кто нагадил то? Кто все это накидал? Может кто накидал за ... Причем тут кто нагадил? Люди убирают мусора чистят складывают , службы есть которые вывозят этот мусор ,что в данный момент это неделается . Контенеры битком ,или людито же должны это сами вывозить?

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Nik

20:01:35 04-09-2023

Если люди за собой будут сразу убирать, то и мусора не будет

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Гость

10:43:34 05-09-2023

Nik (20:01:35 04-09-2023) Если люди за собой будут сразу убирать, то и мусора не будет... Куда прикажите или скажете место куда люди должны старые венки и прочий мусор нести?

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Местный

23:16:08 04-09-2023

Все что сделала за последние годы контора, обслуживающая кладбище - построила магазин на его территории для продажи памятников, очевидно под крылом администрации. Городское кладбище - непроходимые дебри по большей части, это факт.

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Пузырек

10:38:13 05-09-2023

Скажите дозу Булаева. Хочу на одной волне повисеть с ним.

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