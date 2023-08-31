Булаев вновь призвал запретить электросамокаты после сбитой пятилетней девочки

Это уже седьмой случай в Барнауле, когда от действий самокатчиков пострадали дети

31 августа 2023, 11:32, ИА Амител

Сергей Булаев / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Депутат АКЗС Сергей Булаев после наезда самокатчика на девочку в Барнауле повторно предложил запретить прокат электросамокатов, сообщает "Атмосфера".

Напомним, 30 августа парень на самокате сбил пятилетнюю девочку возле ТЦ "Арена" и скрылся. Ребенка увезли в больницу. Мать девочки пыталась догнать виновника, но не получилось.

Булаев отметил, что еще вчера утром предложил запретить электросамокаты в городе, а уже днем случилось очередное происшествие с травмированием ребенка. Кстати, с начала 2023 года это уже седьмой случай в городе, когда от действий самокатчиков пострадали дети.

"Свежий пример говорит о том, что это нужно делать немедленно. Прокат электросамокатов нужно запрещать! ЛДПР займется этим вопросом", - подчеркнул координатор алтайского отделения партии.

Депутат указал, что барнаульцы постоянно жалуются на самокатчиков, большинство из которых катаются ради развлечения и очень часто создают аварийные ситуации.