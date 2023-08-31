Булаев вновь призвал запретить электросамокаты после сбитой пятилетней девочки
Это уже седьмой случай в Барнауле, когда от действий самокатчиков пострадали дети
31 августа 2023, 11:32, ИА Амител
Депутат АКЗС Сергей Булаев после наезда самокатчика на девочку в Барнауле повторно предложил запретить прокат электросамокатов, сообщает "Атмосфера".
Напомним, 30 августа парень на самокате сбил пятилетнюю девочку возле ТЦ "Арена" и скрылся. Ребенка увезли в больницу. Мать девочки пыталась догнать виновника, но не получилось.
Булаев отметил, что еще вчера утром предложил запретить электросамокаты в городе, а уже днем случилось очередное происшествие с травмированием ребенка. Кстати, с начала 2023 года это уже седьмой случай в городе, когда от действий самокатчиков пострадали дети.
"Свежий пример говорит о том, что это нужно делать немедленно. Прокат электросамокатов нужно запрещать! ЛДПР займется этим вопросом", - подчеркнул координатор алтайского отделения партии.
Депутат указал, что барнаульцы постоянно жалуются на самокатчиков, большинство из которых катаются ради развлечения и очень часто создают аварийные ситуации.
11:41:21 31-08-2023
А какой толк от того, чем занимается оппозиция ЕдРо? Никакого! Как решит ЕдРо, так и будет!
11:56:09 31-08-2023
Молодец мужик!!!
12:22:48 31-08-2023
Как решит ЕдРо, так и будет!-----------------------Не,будет так ,как скажет царь.
12:26:24 31-08-2023
Нужно возложить ответственност за ДТП с самокатом на организатора проката.
12:40:51 31-08-2023
в Париже и округе полностью запрещены прокаты самокатов, люди вышли на протесты к мэрии, тк очень много травм детей (сбивают, инвалидность, парализация) и беспорядочная парковка. И вот с 1 сентября запрещен прокат полностью, референдум провели, 89% проголосовали против самокатов в городе
15:47:40 31-08-2023
Leya (12:40:51 31-08-2023) в Париже и округе полностью запрещены прокаты самокатов, люд... а личные куда по-вашему денутся? гироскутеры, моноколёса, сегвеи и иже с ними? а? капля в море прокатные так-то
12:53:25 31-08-2023
Лучше бы педалировал тему за беспощадный отстрел собак на самовыгуле, или тему быдлопарковки во дворе!
13:18:15 31-08-2023
Почему бездействует главный полицейский края? Почему отмалчиваются городские начальники? Ждем еще детские трагедии? Кто-нибудь возьмет на себя ответственность в решении этого вопроса?
13:39:25 31-08-2023
Гость (13:18:15 31-08-2023) Почему бездействует главный полицейский края? Почему отмалчи... А ты в каждой теме будешь оставлять один и тот же комментарий? Ты - дебил?
13:26:57 31-08-2023
Что бы ещё запретить?
15:26:12 31-08-2023
Гость (13:26:57 31-08-2023) Что бы ещё запретить? ... сегодня в бийске на зебре водитель сбил 2 детей с велосипедами, коотрые спешились и шли по правилам не пришло ли время запретить личный автотранспорт )))) сколько детей водятлы делают колеками каждый день, больше чем на самокатах??? пиар он и есть пиар. -1 голос за ЛДПР
16:05:00 31-08-2023
Гость (15:26:12 31-08-2023) сегодня в бийске на зебре водитель сбил 2 детей с велосипед... а ты и тут и там отписался, сопливый школьник? Но очкуй, рано или поздно запретят эти говноездки двуколесные. А ты к тому времени подрастешь, может даже школу закончишь, и не будешь вспоминать об этом. Они не нужны тебе будут.
02:23:27 01-09-2023
Гость (15:26:12 31-08-2023) сегодня в бийске на зебре водитель сбил 2 детей с велосипед... Авто по проезжей части ездят. А самокатчики носятся по пешеходным дорожкам. От этих вообще нигде спасения нет.
14:58:39 31-08-2023
Гость (13:18:15 31-08-2023) Почему бездействует главный полицейский края? Почему отмалчи... Балаболка
10:06:18 01-09-2023
Всякую популистическую хрень предлагает этот "кандидат". По его логике надо все запретить и дома всех посадить, переселить в большие города, не закрывать новый рынок. Лучшая предвыборная программа. И предвыборный слоган "Я же с утра говорил".