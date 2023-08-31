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Булаев вновь призвал запретить электросамокаты после сбитой пятилетней девочки

Это уже седьмой случай в Барнауле, когда от действий самокатчиков пострадали дети

31 августа 2023, 11:32, ИА Амител

Сергей Булаев / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Сергей Булаев / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Депутат АКЗС Сергей Булаев после наезда самокатчика на девочку в Барнауле повторно предложил запретить прокат электросамокатов, сообщает "Атмосфера".

Напомним, 30 августа парень на самокате сбил пятилетнюю девочку возле ТЦ "Арена" и скрылся. Ребенка увезли в больницу. Мать девочки пыталась догнать виновника, но не получилось.

Булаев отметил, что еще вчера утром предложил запретить электросамокаты в городе, а уже днем случилось очередное происшествие с травмированием ребенка. Кстати, с начала 2023 года это уже седьмой случай в городе, когда от действий самокатчиков пострадали дети.

"Свежий пример говорит о том, что это нужно делать немедленно. Прокат электросамокатов нужно запрещать! ЛДПР займется этим вопросом", - подчеркнул координатор алтайского отделения партии.

Депутат указал, что барнаульцы постоянно жалуются на самокатчиков, большинство из которых катаются ради развлечения и очень часто создают аварийные ситуации.

Барнаулка депутаты самокаты

Комментарии 15

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Гость

11:41:21 31-08-2023

А какой толк от того, чем занимается оппозиция ЕдРо? Никакого! Как решит ЕдРо, так и будет!

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Гость

11:56:09 31-08-2023

Молодец мужик!!!

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Гость

12:22:48 31-08-2023

Как решит ЕдРо, так и будет!-----------------------Не,будет так ,как скажет царь.

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2

12:26:24 31-08-2023

Нужно возложить ответственност за ДТП с самокатом на организатора проката.

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Leya

12:40:51 31-08-2023

в Париже и округе полностью запрещены прокаты самокатов, люди вышли на протесты к мэрии, тк очень много травм детей (сбивают, инвалидность, парализация) и беспорядочная парковка. И вот с 1 сентября запрещен прокат полностью, референдум провели, 89% проголосовали против самокатов в городе

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ворчун

15:47:40 31-08-2023

Leya (12:40:51 31-08-2023) в Париже и округе полностью запрещены прокаты самокатов, люд... а личные куда по-вашему денутся? гироскутеры, моноколёса, сегвеи и иже с ними? а? капля в море прокатные так-то

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Гость

12:53:25 31-08-2023

Лучше бы педалировал тему за беспощадный отстрел собак на самовыгуле, или тему быдлопарковки во дворе!

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Гость

13:18:15 31-08-2023

Почему бездействует главный полицейский края? Почему отмалчиваются городские начальники? Ждем еще детские трагедии? Кто-нибудь возьмет на себя ответственность в решении этого вопроса?

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Гость

13:39:25 31-08-2023

Гость (13:18:15 31-08-2023) Почему бездействует главный полицейский края? Почему отмалчи... А ты в каждой теме будешь оставлять один и тот же комментарий? Ты - дебил?

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Гость

13:26:57 31-08-2023

Что бы ещё запретить?

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Гость

15:26:12 31-08-2023

Гость (13:26:57 31-08-2023) Что бы ещё запретить? ... сегодня в бийске на зебре водитель сбил 2 детей с велосипедами, коотрые спешились и шли по правилам не пришло ли время запретить личный автотранспорт )))) сколько детей водятлы делают колеками каждый день, больше чем на самокатах??? пиар он и есть пиар. -1 голос за ЛДПР

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Гость

16:05:00 31-08-2023

Гость (15:26:12 31-08-2023) сегодня в бийске на зебре водитель сбил 2 детей с велосипед... а ты и тут и там отписался, сопливый школьник? Но очкуй, рано или поздно запретят эти говноездки двуколесные. А ты к тому времени подрастешь, может даже школу закончишь, и не будешь вспоминать об этом. Они не нужны тебе будут.

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Гость

02:23:27 01-09-2023

Гость (15:26:12 31-08-2023) сегодня в бийске на зебре водитель сбил 2 детей с велосипед... Авто по проезжей части ездят. А самокатчики носятся по пешеходным дорожкам. От этих вообще нигде спасения нет.

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Гость

14:58:39 31-08-2023

Гость (13:18:15 31-08-2023) Почему бездействует главный полицейский края? Почему отмалчи... Балаболка

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***

10:06:18 01-09-2023

Всякую популистическую хрень предлагает этот "кандидат". По его логике надо все запретить и дома всех посадить, переселить в большие города, не закрывать новый рынок. Лучшая предвыборная программа. И предвыборный слоган "Я же с утра говорил".

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