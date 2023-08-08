Булаев предложил восстановить Кулундинский канал для развития Алтайского края

Это позволит сделать сельское хозяйство в степной зоне, вечно страдающей от недостатка влаги, более эффективным

08 августа 2023, 10:28, ИА Амител

Сергей Булаев / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Депутат АКЗС Сергей Булаев предложил попросить финансовую помощь от федерального центра для возрождения мелиорации, чтобы повысить урожайность и дать импульс активному социально-экономическому развитию районов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Булаев подчеркнул, что правительство Алтайского края и АКЗС должны приложить все силы, чтобы реанимировать Кулундинский канал.

"Это позволит сделать сельское хозяйство в степной зоне, вечно страдающей от недостатка влаги, более эффективным. Модернизированная система полива повысит урожайность и даст импульс активному социально-экономическому развитию районов", – указал координатор алтайского отделения ЛДПР.

Для этого придется расчистить оросительную систему и восстановить насосные станции, которые не работают уже много лет.

"Скорее всего, потребуется финансовая помощь от федерального центра, так как стоимость и объем работ будут измеряться солидными цифрами. Край должен просить на эти работы помощь у Москвы – иначе процесс восстановления Кулундинского канала затянется на долгие годы", – отметил парламентарий.

Кулундинский магистральный канал проходит от Оби до Кулундинской степи по территории Каменского, Тюменцевского, Баевского, Благовещенского и Родинского районов. Канал протяженностью 182 километра сооружали десять лет: с 1973 года по 1983-й. Сейчас канал заболачивается, происходит поднятие грунтовых вод.