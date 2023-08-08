Булаев предложил восстановить Кулундинский канал для развития Алтайского края
Это позволит сделать сельское хозяйство в степной зоне, вечно страдающей от недостатка влаги, более эффективным
08 августа 2023, 10:28, ИА Амител
Депутат АКЗС Сергей Булаев предложил попросить финансовую помощь от федерального центра для возрождения мелиорации, чтобы повысить урожайность и дать импульс активному социально-экономическому развитию районов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Булаев подчеркнул, что правительство Алтайского края и АКЗС должны приложить все силы, чтобы реанимировать Кулундинский канал.
"Это позволит сделать сельское хозяйство в степной зоне, вечно страдающей от недостатка влаги, более эффективным. Модернизированная система полива повысит урожайность и даст импульс активному социально-экономическому развитию районов", – указал координатор алтайского отделения ЛДПР.
Для этого придется расчистить оросительную систему и восстановить насосные станции, которые не работают уже много лет.
"Скорее всего, потребуется финансовая помощь от федерального центра, так как стоимость и объем работ будут измеряться солидными цифрами. Край должен просить на эти работы помощь у Москвы – иначе процесс восстановления Кулундинского канала затянется на долгие годы", – отметил парламентарий.
Кулундинский магистральный канал проходит от Оби до Кулундинской степи по территории Каменского, Тюменцевского, Баевского, Благовещенского и Родинского районов. Канал протяженностью 182 километра сооружали десять лет: с 1973 года по 1983-й. Сейчас канал заболачивается, происходит поднятие грунтовых вод.
10:36:14 08-08-2023
этот товарищ "всплыл" пару месяцев назад где он до этого был со всеми своими волшебными инициативами?
10:43:49 08-08-2023
Гость (10:36:14 08-08-2023) этот товарищ "всплыл" пару месяцев назад где он до этого был... А до этого Томенко везде был
10:50:29 08-08-2023
Гость (10:43:49 08-08-2023) Гость (10:36:14 08-08-2023) этот товарищ "всплыл" пару... "я люблю таких самовлюбленных выскочек - на их фоне я очень выгодно выгляжу"
11:05:09 08-08-2023
Может ради прикола проголосуем за него на выборах. Там выбор то не большой
11:51:50 08-08-2023
Гость (11:05:09 08-08-2023) Может ради прикола проголосуем за него на выборах. Там выбор... Вот так по приколу проголосуют все за него - и выберем. А он возьмет и назначит Томенко первым замом! Нет уж, плавали, знаем такие приколы))
11:09:29 08-08-2023
А Булаев не предлагал СССР восстановить? А всем раздать по миллиону рублей не предлагал? Нет? Тогда не буду за него голосовать) Вот настолько примитивный уровень предвыборной пропаганды и агитации, что даже смеяться неловко. Это игра очевидна даже детям. Увольняй своих пиарщик и политтехноолухов) зря тратите деньги)
11:14:46 08-08-2023
Гость (11:09:29 08-08-2023) А Булаев не предлагал СССР восстановить? А всем раздать по м... Возможно денег мало, это все на что хватило
11:13:34 08-08-2023
Надо показывать дела, а не предложения, предлагать и я умею, давайте выберем меня я вам столько напредлагаю, что он вообще сделал будучи депутатом пусть покажет нам свои дела.
11:25:16 08-08-2023
Гость (11:13:34 08-08-2023) Надо показывать дела, а не предложения, предлагать и я умею,... Так вы это губернатору скажите, который всплыл только за полгода до выборов
11:32:03 08-08-2023
Если абстрагироваться от того, что сейчас идет иллюзорная предвыборная гонка в губернаторы, то это хорошее предложение. Ведь о необходимости восстановления канала говорят уже о Больше 20 лет. Как и о том, что нужно возраждать систему орошения.
11:37:51 08-08-2023
Зря вы так... Не зная человека чушь всякую пишите! Лично знаком с ним, вполне адекватный и рассудительный человек, да не спорю молодой, но с головой на плечах, знает и понимает проблемы края!!! да амбициозный. но эти амбиции идут только во благо!!! Сергей Сергеевич, желаю Вам справедливого голосования и успеха в них!!!!!!!
11:53:12 08-08-2023
Андрей (11:37:51 08-08-2023) Зря вы так... Не зная человека чушь всякую пишите! Лично зна... Сергей Сергеевич, залогинься!
13:30:31 08-08-2023
))) (11:53:12 08-08-2023) Сергей Сергеевич, залогинься! ... )))))))
17:17:06 08-08-2023
Андрей (11:37:51 08-08-2023) Зря вы так... Не зная человека чушь всякую пишите! Лично зна... А где этот адекватный и рассудитеььный был раньше? Что делал? Выскочил, как черт из табакерки.
10:40:57 09-08-2023
Пусть пожалуйста решит вопрос с газом в Шадрино, Бураново, Калистратиха. это насущная проблема!
12:00:36 08-08-2023
Андрей (11:37:51 08-08-2023) Зря вы так... Не зная человека чушь всякую пишите! Лично зна... Адекватный... От фразы футболиста о том, что Барнаул - большая деревня, расстроился. И чего у него фоток-то больше нет? Адекватных.
12:14:30 08-08-2023
Я предлагаю построить сто новых заводов и поднять экономику края. Голосуйте за меня.
12:43:12 08-08-2023
Я предлагаю раздать-закрепить за студентами Вузов по проститутке во время учебы! Голосуйте за меня!
13:01:50 08-08-2023
Кстати, он несколько лет жил и работал в Кулундинских степях
17:22:54 08-08-2023
Гость (13:01:50 08-08-2023) Кстати, он несколько лет жил и работал в Кулундинских степях... И почему они до сих пор степи, а не оазисы?
13:30:10 08-08-2023
Как там, ночных гонщиков Булаев уже победил?
16:04:40 08-08-2023
Есть желание менять. Есть смелость это заявить. Учитывая что только о самом восстановлении канала говорят около 20 лет.
19:44:41 08-08-2023
Ну, что вы разволновались! Булаев знает, что не будет губернатором, так хоть пресс-секретарем может возьмут.
20:25:39 08-08-2023
Хорошо что живёт в крае и понимает ответственность перед людьми.
20:28:40 08-08-2023
- Новые лица в политике всегда хорошо Ну а лучше, конечно, чтобы всё теже на манеже… ни новых лиц, ни новых стремлений. Все так и останется
22:55:28 08-08-2023
Молодой. Это уже плюс. Еще не всё равно.
01:24:02 09-08-2023
Он конечно ещё очень молодой, амбициозный, но предложение толковое!
06:24:58 09-08-2023
А Манька-позорище опять молчит-сливается? Хоть бы перед выборами о себе напоминала
06:48:38 09-08-2023
Ага, а потом удлинить его до Казахстана, об этом давно вся верхушка думает, чтобы бабло грести(
07:51:22 09-08-2023
даже не смешно,а что не эскалатор до луны?
10:37:53 09-08-2023
Где газ? Шадрино нет Бураново нет Калистратиха нет. Этот вопрос похоже вообще никому не интересен. Мы про канал
23:14:07 09-08-2023
Конечно это давно нужно было сделать, необходимо попросить помощи у Москвы, чтобы не ждать годами, делать здесь и сейчас. Что в будущем принесет хороший урожай