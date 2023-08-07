Булаев рассказал, куда потратить деньги, чтобы с помпой отметить 300-летие Барнаула

До трехвекового юбилея осталось семь лет

07 августа 2023, 11:32, ИА Амител

Сергей Булаев / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Депутат АКЗС Сергей Булаев предложил привести в порядок главный проспект города, чтобы не стыдно было перед гостями. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Отметить юбилей в 2030 году хотят с помпой, добиться выделения серьезных федеральных средств. Строители и архитекторы уже предлагают, на что эти деньги можно потратить, выдвигают интересные идеи, реанимируют проекты чуть ли не вековой давности", – указал координатор алтайского отделения ЛДПР.

Булаев подчеркнул, что в первую очередь необходимо навести порядок в центре города – на проспекте Ленина, от площади Советов до площади Октября.