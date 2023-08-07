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Булаев рассказал, куда потратить деньги, чтобы с помпой отметить 300-летие Барнаула

До трехвекового юбилея осталось семь лет

07 августа 2023, 11:32, ИА Амител

Сергей Булаев / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Сергей Булаев / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Депутат АКЗС Сергей Булаев предложил привести в порядок главный проспект города, чтобы не стыдно было перед гостями. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Отметить юбилей в 2030 году хотят с помпой, добиться выделения серьезных федеральных средств. Строители и архитекторы уже предлагают, на что эти деньги можно потратить, выдвигают интересные идеи, реанимируют проекты чуть ли не вековой давности", – указал координатор алтайского отделения ЛДПР.

Булаев подчеркнул, что в первую очередь необходимо навести порядок в центре города – на проспекте Ленина, от площади Советов до площади Октября.

"Это украшение Барнаула, архитектурный ансамбль, визитная карточка. Но в каком ужасном состоянии эти красивые дома! Каждую весну с них обваливается штукатурка, ходить мимо опасно. Нужно навести порядок. Это задача города и края", – отметил депутат.

Барнаул праздники

Комментарии 13

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Гость

12:05:48 07-08-2023

Не сильно много Булаева на АМИКе ?

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Юс

12:29:07 07-08-2023

Гость (12:05:48 07-08-2023) Не сильно много Булаева на АМИКе ?... Нормально, чем больше глупостей от него люди увидят, тем меньше он получит голосов

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Гость

12:34:17 07-08-2023

Юс (12:29:07 07-08-2023) Нормально, чем больше глупостей от него люди увидят, тем мен... не факт! разная логика людьми управляет!

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Гость

12:33:37 07-08-2023

Гость (12:05:48 07-08-2023) Не сильно много Булаева на АМИКе ?... С языка сняли! У всех почти такой вопрос! Сколько можно суетиться ему не по делу???

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Гость

14:06:48 07-08-2023

Гость (12:05:48 07-08-2023) Не сильно много Булаева на АМИКе ?... надоел ОН!!!!!!!!

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Гость

12:32:22 07-08-2023

Парень-то (Булаев) дело говорит. Кто-то не согласен?

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ветеран

12:39:56 07-08-2023

Дело не в том, что он говорит. Он подозрительно МНОГО говорит на АМИКЕе.

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Гость

14:08:00 07-08-2023

ветеран (12:39:56 07-08-2023) Дело не в том, что он говорит. Он подозрительно МНОГО говори... да и не по делу! Есть куда важнее "мероприятия"! так, ИБД!

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Гость

12:49:12 07-08-2023

Предвыборная компания - ему надо "быть на слуху" ...

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а чё такова?

12:56:18 07-08-2023

Гость (12:49:12 07-08-2023) Предвыборная компания - ему надо "быть на слуху" ...... Таки проголосуем за Булаева, выбора нет!

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Гость

14:08:48 07-08-2023

Гость (12:49:12 07-08-2023) Предвыборная компания - ему надо "быть на слуху" ...... В надежде, что народ грамотный и грамотно проголосует!

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Гост

14:57:52 07-08-2023

Как минимум, ожидалось, что дорогу из центра ещё одну пророют... А штукатурить фасадики ... Да, это зачетно!!

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Гость

15:09:50 07-08-2023

Сдаётся мне что Булаев есть подсадная уточка на предстоящих выборах. Так называемый договорничек во власти. Уж больно он много идей бредовых выделяет. Народ посмотрит на него и подумает, мол действующий то здоровее, адекватней.

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