Булаев предложил запретить электросамокаты, чтобы спасти жизни барнаульцев

Потому что самокатчики очень часто создают аварийные ситуации

30 августа 2023, 13:45, ИА Амител

Сергей Булаев / Фото: amic.ru

Депутат АКЗС Сергей Булаев предложил запретить прокат электросамокатов в Барнауле, сообщает "Атмосфера".

Булаев отметил, что самокатчики ездят вдвоем, пересекают дорогу в неположенном месте, на тротуарах не обращают внимания на пешеходов, создают аварийные ситуации.

"Нужно запрещать прокат электросамокатов, по крайней мере, в Барнауле, где самое большое количество ДТП с ними", - подчеркнул координатор алтайского отделения ЛДПР.

Напомним, с начала 2023 года в Барнауле в ДТП с электросамокатами пострадали 24 человека, из них шестеро детей.

Парламентарий указал, что ПДД для самокатчиков вроде бы появились, но вопросы остаются, потому что эти правила - полумеры.

Он также отметил, что ранее член Совфеда Елена Афанасьева призвала запретить электросамокаты. По ее мнению, такое решение "спасет здоровье и жизни многих граждан, а некоторых убережет от тюрьмы".