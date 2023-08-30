Булаев предложил запретить электросамокаты, чтобы спасти жизни барнаульцев
Потому что самокатчики очень часто создают аварийные ситуации
30 августа 2023, 13:45, ИА Амител
Депутат АКЗС Сергей Булаев предложил запретить прокат электросамокатов в Барнауле, сообщает "Атмосфера".
Булаев отметил, что самокатчики ездят вдвоем, пересекают дорогу в неположенном месте, на тротуарах не обращают внимания на пешеходов, создают аварийные ситуации.
"Нужно запрещать прокат электросамокатов, по крайней мере, в Барнауле, где самое большое количество ДТП с ними", - подчеркнул координатор алтайского отделения ЛДПР.
Напомним, с начала 2023 года в Барнауле в ДТП с электросамокатами пострадали 24 человека, из них шестеро детей.
Парламентарий указал, что ПДД для самокатчиков вроде бы появились, но вопросы остаются, потому что эти правила - полумеры.
Он также отметил, что ранее член Совфеда Елена Афанасьева призвала запретить электросамокаты. По ее мнению, такое решение "спасет здоровье и жизни многих граждан, а некоторых убережет от тюрьмы".
13:56:55 30-08-2023
кто ему перлы пишет? или у самого такая фантазия ?
14:13:08 30-08-2023
Дарю предвыборный слоган. Инициатива, инициатива, не дня без неё. Не дай себя забыть))
15:21:30 30-08-2023
ВВП (14:13:08 30-08-2023) Дарю предвыборный слоган. Инициатива, инициатива, не дня без... Достаточно последнего предложения.
14:26:00 30-08-2023
Давно пора!
14:32:11 30-08-2023
Вот это правильно! Спасибо! Очень надо! Сплошная угроза от этих самокатчиков!
14:41:44 30-08-2023
он пешком сам то ходил? или в городской транспорт убитый садился? самокаты очень удобно и доступно, иногда пользуюсь, когда погода позволяет от моего дома до работы автобуса нет, пешком идти 45 минут, когда остаюсь без авто езжу за 40 рублей, такси яхдекса зажравшегося стоит 300р а "дтп с самокатами" - да вы статистистику откройте сколько алкашей за день в Барнауле ловят за рулем = с этим поборитесь лучше
22:55:53 30-08-2023
Гостю 14:41:44 30-08-2023 Почему тебя минусуют? Тебя минусуют не потому, что самокат тебе удобен, а потому, что ты ничего не понял из статьи. Или не захотел понять. Повторяю для тебя лично-"самокатчики очень часто создают аварийные ситуации".
15:30:18 31-08-2023
Гость (22:55:53 30-08-2023) Гостю 14:41:44 30-08-2023 Почему тебя минусуют? Тебя минус... повторяю для тебя только вчера в Бийске 3 трупа изза дтп сегодня на пешике в Бийске сбили 2х детей по вашей логике надо личный автотранспорт запрещать а из статьи я понял )) скоро выборы и надо пиарится на любых социальных вопросах)) -1 голос за ЛДПР.
15:25:27 30-08-2023
Предложил бы уже собак усыплять.
15:54:09 30-08-2023
Гость (14:41:44 30-08-2023) он пешком сам то ходил? или в городской транспорт убитый сад... а за что вас минусуют? вы всё же по делу пишете. самокат — феерически удобный транспорт последней мили, кто бы что ни говорил. его надо развивать, делать инфраструктуру. нехорошо по убитым дорогам кататься без подвески — прощайте, позвоночник и колени. также должны быть сотрудники, которые проверяют парковки, чтобы стояли эти бандуры в ряд, а не как попало, как сейчас — когда пара самокатов занимает места столько же, сколько внедорожник. подошёл тинейджер, взял один самокат, второй задел, он упал (и пофиг, казённую технику не жалко) и так и остался валяться на земле. нет чтобы китайцы к ним противную пищалку с гироскопом поставили... надо расставлять нормальные парковки, не давать завершать поездку хоть где. минусите на здоровье.
16:29:08 30-08-2023
Из 100 два самокатчика адекватных
16:48:58 30-08-2023
можно не запрещать. Можно пошлины какие нибудь придумать или налоги. Чтобы стало не выгодно этим видом транспорта пользоваться. Тогда они сами исчезнут. Сам не пользуюсь. На дороге они мешаются, на тротуарах опасны, припаркованы как правило где и как попало - бесят
16:53:00 30-08-2023
Целиком и полностью поддерживаю эту инициативу. Опасно идти по тротуарам, со всех сторон выезжают самокатчики на большой скорости. Много молодых людей ездят вдвоем, с правилами пользования самокатами тоже у многих проблемы.
18:16:49 30-08-2023
полоумных самокатчиков нужно запрещать, пока не произошла непоправимая трагедия.
14:04:22 31-08-2023
Элен без ребят (18:16:49 30-08-2023) полоумных самокатчиков нужно запрещать, пока не произошла не... Вот-вот, на Молодежке на тротуаре шел никого не трогая, сзади полоумный самокатчик на бешеной скорости мимо пролетел, наехав на пятку. Не догнал этого ублюдка, а то бы сел лет на восемь.
20:27:37 30-08-2023
Элен без ребят (18:16:49 30-08-2023) полоумных самокатчиков нужно запрещать, пока не произошла не... Если честно я за молодёжь которая пользуется этим самокатами. И есть вопрос -толи самокатчики мешают пешеходам, а может наоборот! Жизнь идёт и не надо зашториваться на прошлом! К стати мне 74 года.
22:44:06 30-08-2023
Гость (20:27:37 30-08-2023) Если честно я за молодёжь которая пользуется этим самокатам... Пешеходы мешают самокатчикам на ПЕШЕХОДНЫХ дорожках? Видимо в 74 года у комментатора уже начались проблемы с головой. Хотя возможно, это не 74 летний поклонник самокатчиков, а кто-то из них самих.
15:32:01 31-08-2023
Гость (22:44:06 30-08-2023) Пешеходы мешают самокатчикам на ПЕШЕХОДНЫХ дорожках? Видимо... пешеходы мешают велосипедистам на велодорожках пройдитесь по павловскому тракту узнаете
06:52:01 31-08-2023
Гость (20:27:37 30-08-2023) Если честно я за молодёжь которая пользуется этим самокатам... в отличие от вас я еще пожить хочу. и да, я живу в центре, где эти малолетние дебилы (ц), носятся по тротуарам как бешеные, по двое на самокате и, естественно, скоростной режим и правила пользования не соблюдают. а что делается в парке- так это вообще страшно! там малыши гуляют.
16:04:08 31-08-2023
Гость (20:27:37 30-08-2023) Если честно я за молодёжь которая пользуется этим самокатам... А писать без ошибок никак нельзя? Стыдно в 74 года. Хотя, что можно требовать от человека, который не хочет ЗАШТОРИВАТЬСЯ в прошлом.
08:50:47 31-08-2023
Самокаты, лисапеды и пр удобный вид транспорта. Только у нас нет условий для них. Такая страна.
09:16:47 31-08-2023
Запретить, потому что часто создают аварийные ситуации! Может всетаки довести до ума? перестать самокаты выдавать детям или людям, которые готовы себя и других угробить, может сделать специальные самокатные и велосипедные дорожки и тому подобное. Давно обещали велосипедные дорожки жителям города. Самокаты на самом деле удобная вещь, если ею пользоваться правильно. Предлагаю заняться лучше стаями бездомных собак, которых уже развелось к сожалению опасное количество(((( Раз уж решили пропиарить себя перед выборами, от этого хоть толк будет. Ну или еще чем-нибудь полезным удивите) .
14:08:29 31-08-2023
обязать всех самокатоарендодателей оснастить самокаты громкоговорителями. при скорости до 10 км/ч должно проигрываться слово "осторожно", 10-15 км/ч "внимание", выше 15 км/ч "летит баран". так и баранов немного дисциплинирует и пешеходы будут в курсе самокатчика