Булаев призвал вооружить бригады скорой помощи, чтобы давать отпор неадекватам

За два месяца произошло два нападения на медработников в Алтайском крае

29 августа 2023, 15:00, ИА Амител

Сергей Булаев / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Депутат АКЗС Сергей Булаев после двух нападений на медиков в Алтайском крае призвал выдать бригадам скорой помощи оружие, чтобы они могли защищаться от буйных пациентов и неадекватных жителей, пишет "Атмосфера".

Напомним, 25 августа в Бийске мужчина набросился на фельдшера, когда тот оказывал ему помощь, и сломал ему нос. 17 июля в Яровом житель избил фельдшера за то, что приехавшая на вызов машина скорой помощи заняла на парковке место, которое он считал своим.

Булаев подчеркнул, что бригады скорой помощи необходимо вооружить электрошокерами или травматическими пистолетами.

"Чтобы они могли давать отпор пьяным, хулиганам и другим неадекватам. Исполнительная власть не отреагировала – и вот он второй вопиющий случай, на медработника напали, когда он исполнял свои обязанности, оказывал помощь", - подчеркнул координатор алтайского отделения ЛДПР.

Парламентарий пообещал, что фракция ЛДПР в АКЗС подготовит официальное обращение в краевые Минздрав и МВД.