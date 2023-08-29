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Булаев призвал вооружить бригады скорой помощи, чтобы давать отпор неадекватам

За два месяца произошло два нападения на медработников в Алтайском крае

29 августа 2023, 15:00, ИА Амител

Сергей Булаев / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Сергей Булаев / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Депутат АКЗС Сергей Булаев после двух нападений на медиков в Алтайском крае призвал выдать бригадам скорой помощи оружие, чтобы они могли защищаться от буйных пациентов и неадекватных жителей, пишет "Атмосфера".

Напомним, 25 августа в Бийске мужчина набросился на фельдшера, когда тот оказывал ему помощь, и сломал ему нос. 17 июля в Яровом житель избил фельдшера за то, что приехавшая на вызов машина скорой помощи заняла на парковке место, которое он считал своим.

Булаев подчеркнул, что бригады скорой помощи необходимо вооружить электрошокерами или травматическими пистолетами.

"Чтобы они могли давать отпор пьяным, хулиганам и другим неадекватам. Исполнительная власть не отреагировала – и вот он второй вопиющий случай, на медработника напали, когда он исполнял свои обязанности, оказывал помощь", - подчеркнул координатор алтайского отделения ЛДПР.

Парламентарий пообещал, что фракция ЛДПР в АКЗС подготовит официальное обращение в краевые Минздрав и МВД.

"Работников скорой медицинской помощи нужно защитить от нападений!" - отметил Булаев.

Сергей Булаев / Фото: amic.ru

Булаев потребовал не допустить сноса Нового рынка, где он и сам покупает продукты

Он подчеркнул, что рынок востребован и это альтернатива торговым сетям
НОВОСТИОбщество
Бийск Алтайский край депутаты Врачи на Алтае оружие

Комментарии 14

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Гость

15:03:28 29-08-2023

и депутатов тоже вооружить! тоже отпор давать... простому народу...

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Гость

15:13:13 29-08-2023

Из цикла: " надо милиционерам выдать автоматы, чтобы у них не поотбирали пистолеты"...

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Гость

15:17:36 29-08-2023

Уж и не знаю кого из двух зол к кормушке допустить. Пойду на выборы и заберу свой бюлютень. Дома в шкавчик положу. Что бы совесть была чиста

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ВВП

15:17:56 29-08-2023

Депутат АКЗС Сергей Булаев после двух нападений на медиков в Алтайском крае призвал выдать бригадам скорой помощи оружие, чтобы они могли защищаться от буйных пациентов и неадекватных жителей, пишет "Атмосфера". Когда прекратятся его инициативы, каждый день. Не угомонный

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Гость

15:28:11 29-08-2023

Можно просто электрошокеры выдавать.

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1

15:39:32 29-08-2023

Популист

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Пузырек

15:43:56 29-08-2023

От неадекватов. От Булаева? Читаю которую неделю его предложения, всегда настроение повышается.

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Гость

15:52:49 29-08-2023

Добавятся нападения с целью завладения оружием.

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Гость

16:25:01 29-08-2023

Страшно, если они действительно все там такие. Полный неадекват.

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Сергей

16:31:48 29-08-2023

Выдвигая разные инициативы видимо хочет показать безальтернативность выбора, но уже нет, меня так просто не возьмешь, протестное голосование, на то и протестное, что "против", а не "за". Так что мой голос на выборах будет твоим при любом раскладе)

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гость

18:37:11 29-08-2023

Сергей (16:31:48 29-08-2023) Выдвигая разные инициативы видимо хочет показать безальтерна... а вариант отказа и передачи своих голосов нужному кандидату не рассматривается?

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Гость

18:22:11 29-08-2023

Правильно, тогда не только менты, но и врачи смогут отстреливать собак из табельного! Потом напишут, типа сама напала...

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Гость

18:29:27 29-08-2023

Правильно говорил профессор Преображенский: "Разруха не на улице, а в наших головах."

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...

07:27:23 30-08-2023

Травматы выдавать обязательно. Что не так-пальнуть в лобешник

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