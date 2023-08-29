Булаев призвал вооружить бригады скорой помощи, чтобы давать отпор неадекватам
За два месяца произошло два нападения на медработников в Алтайском крае
29 августа 2023, 15:00, ИА Амител
Депутат АКЗС Сергей Булаев после двух нападений на медиков в Алтайском крае призвал выдать бригадам скорой помощи оружие, чтобы они могли защищаться от буйных пациентов и неадекватных жителей, пишет "Атмосфера".
Напомним, 25 августа в Бийске мужчина набросился на фельдшера, когда тот оказывал ему помощь, и сломал ему нос. 17 июля в Яровом житель избил фельдшера за то, что приехавшая на вызов машина скорой помощи заняла на парковке место, которое он считал своим.
Булаев подчеркнул, что бригады скорой помощи необходимо вооружить электрошокерами или травматическими пистолетами.
"Чтобы они могли давать отпор пьяным, хулиганам и другим неадекватам. Исполнительная власть не отреагировала – и вот он второй вопиющий случай, на медработника напали, когда он исполнял свои обязанности, оказывал помощь", - подчеркнул координатор алтайского отделения ЛДПР.
Парламентарий пообещал, что фракция ЛДПР в АКЗС подготовит официальное обращение в краевые Минздрав и МВД.
"Работников скорой медицинской помощи нужно защитить от нападений!" - отметил Булаев.
15:03:28 29-08-2023
и депутатов тоже вооружить! тоже отпор давать... простому народу...
15:13:13 29-08-2023
Из цикла: " надо милиционерам выдать автоматы, чтобы у них не поотбирали пистолеты"...
15:17:36 29-08-2023
Уж и не знаю кого из двух зол к кормушке допустить. Пойду на выборы и заберу свой бюлютень. Дома в шкавчик положу. Что бы совесть была чиста
15:17:56 29-08-2023
Депутат АКЗС Сергей Булаев после двух нападений на медиков в Алтайском крае призвал выдать бригадам скорой помощи оружие, чтобы они могли защищаться от буйных пациентов и неадекватных жителей, пишет "Атмосфера". Когда прекратятся его инициативы, каждый день. Не угомонный
15:28:11 29-08-2023
Можно просто электрошокеры выдавать.
15:39:32 29-08-2023
Популист
15:43:56 29-08-2023
От неадекватов. От Булаева? Читаю которую неделю его предложения, всегда настроение повышается.
15:52:49 29-08-2023
Добавятся нападения с целью завладения оружием.
16:25:01 29-08-2023
Страшно, если они действительно все там такие. Полный неадекват.
16:31:48 29-08-2023
Выдвигая разные инициативы видимо хочет показать безальтернативность выбора, но уже нет, меня так просто не возьмешь, протестное голосование, на то и протестное, что "против", а не "за". Так что мой голос на выборах будет твоим при любом раскладе)
18:37:11 29-08-2023
Сергей (16:31:48 29-08-2023) Выдвигая разные инициативы видимо хочет показать безальтерна... а вариант отказа и передачи своих голосов нужному кандидату не рассматривается?
18:22:11 29-08-2023
Правильно, тогда не только менты, но и врачи смогут отстреливать собак из табельного! Потом напишут, типа сама напала...
18:29:27 29-08-2023
Правильно говорил профессор Преображенский: "Разруха не на улице, а в наших головах."
07:27:23 30-08-2023
Травматы выдавать обязательно. Что не так-пальнуть в лобешник