Булаев призвал главу Рубцовска почаще выходить в город и быть строже к дорожникам
Рубцовчане жалуются, что асфальт кое-где в городе кладут прямо в лужи
07 сентября 2023, 14:50, ИА Амител
Депутат АКЗС Сергей Булаев призвал главу Рубцовска Дмитрия Фельдмана обратить внимание на проблемы, с которыми город постоянно сталкивается, пишет "Атмосфера".
Булаев отметил, что Рубцовск – один из самых проблемных городов Алтайского края, который больше всех пострадал от распада СССР и последовавших за этим реформ.
"Состояние городской инфраструктуры оставляет желать лучшего. Даже те дороги и тротуары, которые ремонтируются, вызывают критику горожан. Да и как им не жаловаться, если асфальт кое-где в Рубцовске кладут прямо в лужи? Глава города уже давно должен был строго спросить с подрядчиков за качество дорожных работ", – отметил координатор алтайского отделения ЛДПР.
Местные жители также жалуются на то, что, например, улицу Киевскую не хотят ремонтировать лишь только потому, что по ней не передвигается общественный транспорт.
Еще одна беспокоящая рубцовчан проблема – мусор.
"В этом вопросе Дмитрию Фельдману также нужно быть активнее, строже спрашивать с уполномоченных организаций и почаще объезжать город", – подчеркнул парламентарий.
15:31:44 07-09-2023
ох уж этот Булаев!? его уже скоро Губернатор боятся станет...?!
15:56:50 07-09-2023
То мэра Бийска раскритиковал, мол не хозяин, А после губернатор туда сгонял, так там оказалось что такой хозяин! Что на предприятиях зп. по 300 тысяч дается. Теперь мэра Рубцовска кошмарит. Надо Губернатору в Рубцовск ехать что ли?!
16:15:17 07-09-2023
А Булаев может обратить на Власиху - Индустриальный район Барнаула. Нет практически вообще (кроме центральной) заасфальтированных дорог. Нет уличного освещения 9опять же кроме части центральной улицы). Дальше в Лесном - все в асфальте и освещение. Кто поднимет вопрос?!
12:01:05 08-09-2023
Гость (16:15:17 07-09-2023) А Булаев может обратить на Власиху - Индустриальный район Ба... Так Вы не на Амике это пишите, а обратитесь в общественную приемную ЛДПР с письменным обращением, написанным непосредственно на имя Сергея Булаева. Он обращение рассмотрит и сделает депутатский запрос.
16:34:11 07-09-2023
Вот господин Булаев своими народными высказываниями мне конечно очень нравится, но он говорит о простом, о краткосрочных задачах. А меня интересует перспектива развития региона, сможет ли этот человек получить достаточный объем инвестиций? Под Томенко Москва благоволит и инвестируют, мы наблюдаем приток. А будут ли Булаеву давать? Вопрос. А не будет развития, не будет и общий уровень расти, не будут и краткосрочные задачи решаться. Глобальнее надо господин Булаев обещания давать. Не все ваши читатели обещаний мыслят уровнем 2000 годов, пора и более современные перспективы рисовать.
16:50:53 07-09-2023
Гость (16:34:11 07-09-2023) Вот господин Булаев своими народными высказываниями мне коне... Да какое там развитие) самокаты запретят да и под вокзал начнут копать, а потом деньги кончатся