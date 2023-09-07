Булаев призвал главу Рубцовска почаще выходить в город и быть строже к дорожникам

Рубцовчане жалуются, что асфальт кое-где в городе кладут прямо в лужи

07 сентября 2023, 14:50, ИА Амител

Сергей Булаев / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Депутат АКЗС Сергей Булаев призвал главу Рубцовска Дмитрия Фельдмана обратить внимание на проблемы, с которыми город постоянно сталкивается, пишет "Атмосфера".

Булаев отметил, что Рубцовск – один из самых проблемных городов Алтайского края, который больше всех пострадал от распада СССР и последовавших за этим реформ.

"Состояние городской инфраструктуры оставляет желать лучшего. Даже те дороги и тротуары, которые ремонтируются, вызывают критику горожан. Да и как им не жаловаться, если асфальт кое-где в Рубцовске кладут прямо в лужи? Глава города уже давно должен был строго спросить с подрядчиков за качество дорожных работ", – отметил координатор алтайского отделения ЛДПР.

Местные жители также жалуются на то, что, например, улицу Киевскую не хотят ремонтировать лишь только потому, что по ней не передвигается общественный транспорт.

Еще одна беспокоящая рубцовчан проблема – мусор.