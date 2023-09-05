Булаев призвал мэра Бийска навести в городе порядок и стать "настоящим хозяином"

Депутат АКЗС считает, что Виктору Щигреву, который возглавляет наукоград почти год, пора начинать предъявлять горожанам результаты своей работы

05 сентября 2023, 14:35, ИА Амител

Сергей Булаев / Фото: amic.ru

Депутат АКЗС Сергей Булаев призвал мэра Бийска Виктора Щигрева навести порядок в городе и стать настоящим хозяином. Об этом парламентарий написал в телеграм-канале.

Как заметил народный избранник, жители наукограда жалуются на горы мусора (например, по ул. Разина, 100) и стаи бродячих собак (на Горно-Алтайской, 42), но местная администрация не решает эти проблемы, пока не дождется обращений.

Он призвал градоначальника, чтобы тот поручил подчиненным выявить замусоренные места и очистить их, а также разобраться с дворнягами, пока дело не закончилось трагедией.