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Булаев призвал мэра Бийска навести в городе порядок и стать "настоящим хозяином"

Депутат АКЗС считает, что Виктору Щигреву, который возглавляет наукоград почти год, пора начинать предъявлять горожанам результаты своей работы

05 сентября 2023, 14:35, ИА Амител

Сергей Булаев / Фото: amic.ru
Сергей Булаев / Фото: amic.ru

Депутат АКЗС Сергей Булаев призвал мэра Бийска Виктора Щигрева навести порядок в городе и стать настоящим хозяином. Об этом парламентарий написал в телеграм-канале.

Как заметил народный избранник, жители наукограда жалуются на горы мусора (например, по ул. Разина, 100) и стаи бродячих собак (на Горно-Алтайской, 42), но местная администрация не решает эти проблемы, пока не дождется обращений.

Он призвал градоначальника, чтобы тот поручил подчиненным выявить замусоренные места и очистить их, а также разобраться с дворнягами, пока дело не закончилось трагедией.

"Еще раз, Виктор Андреевич! Наведите порядок в Бийске, станьте настоящим хозяином! Вы уже скоро год как глава города. Пора начинать предъявлять бийчанам результаты своей работы", – заключил депутат.

Бийск Политика Собаки мусор

Комментарии 14

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Гость

14:39:03 05-09-2023

Достойный кандидат! Этот, если станет губернатором, хвосты накрутит градоначальникам!!!

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Гость

14:56:16 05-09-2023

Гость (14:39:03 05-09-2023) Достойный кандидат! Этот, если станет губернатором, хвосты н... ))))))))))))))))))) О ДА))))))))))))))

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Гость

15:02:49 05-09-2023

Гость (14:56:16 05-09-2023) ))))))))))))))))))) О ДА))))))))))))))... А в чем юмор? Он уже всех и вся призывает)))))))

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Гость

15:08:39 05-09-2023

У него одно бла-бла-бла.

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Гость

15:09:24 05-09-2023

Булаев, иди и дальше фото в интернетике пости, призвал он мэра. А у тебя полномочия есть для этого?

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Гость

15:23:36 05-09-2023

Гость (15:09:24 05-09-2023) Булаев, иди и дальше фото в интернетике пости, призвал он мэ... Есть у него такие полномочия.

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Бийчанин

15:58:32 05-09-2023

Булавин молодец...

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Бийчанин

15:59:34 05-09-2023

Пока власть не сменится, лучше не будет, только хуже...

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Гость

16:23:25 05-09-2023

То есть у нас в Барнауле хозяин есть хороший и добротный, а там на периферии безобразия происходят?!

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Гость

21:40:26 05-09-2023

Город для того чтоб в нём жили собаки или люди ? Звери должны жить в лесу отдельно от людей , когда происходит нарушение красных линий обитания , это ненормально . Если хотят жить среди лосей , волков , собак и зайцев с медведями , таким надо уходить жить от людей к зверям в лес . Если собака находится не при хозяине , рас собака домашнее животное , такая собака нигде не нужна в городе . Молодец Булаев .

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Гость

10:02:44 06-09-2023

Мер может только оценки ставить другим. А сам и на единицу не наработал. Город одна большая помойка. Посмотрим что зимой будет при этом пацане

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Я

13:17:34 06-09-2023

Бодливой корове, бог рога не дал,. Коментировать и давать оценки это депутаты умеют, а ты приедь и покажи как надо, а языком болтать не мешки ворочать

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Гость

16:13:11 06-09-2023

Я (13:17:34 06-09-2023) Бодливой корове, бог рога не дал,. Коментировать и давать оц... Гость , соглашайся с предложением пока не поздно , езжай в Бийск , сядь на место МЭРА и покажи как правильно надо всё делать , а этого мэра в отставку ЕСЛИ НЕТ СВОИХ ИДЕЙ . А то пустозвонство про покажи какое-то . Просто штаны протирать в должностных креслах не нужны .

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Гость

16:10:37 06-09-2023

А зачем он лез в мэры. Оценки ставить. Не умеешь работать уйди. Превратили город в помойку.

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