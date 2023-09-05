Булаев призвал мэра Бийска навести в городе порядок и стать "настоящим хозяином"
Депутат АКЗС считает, что Виктору Щигреву, который возглавляет наукоград почти год, пора начинать предъявлять горожанам результаты своей работы
05 сентября 2023, 14:35, ИА Амител
Депутат АКЗС Сергей Булаев призвал мэра Бийска Виктора Щигрева навести порядок в городе и стать настоящим хозяином. Об этом парламентарий написал в телеграм-канале.
Как заметил народный избранник, жители наукограда жалуются на горы мусора (например, по ул. Разина, 100) и стаи бродячих собак (на Горно-Алтайской, 42), но местная администрация не решает эти проблемы, пока не дождется обращений.
Он призвал градоначальника, чтобы тот поручил подчиненным выявить замусоренные места и очистить их, а также разобраться с дворнягами, пока дело не закончилось трагедией.
"Еще раз, Виктор Андреевич! Наведите порядок в Бийске, станьте настоящим хозяином! Вы уже скоро год как глава города. Пора начинать предъявлять бийчанам результаты своей работы", – заключил депутат.
14:39:03 05-09-2023
Достойный кандидат! Этот, если станет губернатором, хвосты накрутит градоначальникам!!!
14:56:16 05-09-2023
Гость (14:39:03 05-09-2023) Достойный кандидат! Этот, если станет губернатором, хвосты н... ))))))))))))))))))) О ДА))))))))))))))
15:02:49 05-09-2023
Гость (14:56:16 05-09-2023) ))))))))))))))))))) О ДА))))))))))))))... А в чем юмор? Он уже всех и вся призывает)))))))
15:08:39 05-09-2023
У него одно бла-бла-бла.
15:09:24 05-09-2023
Булаев, иди и дальше фото в интернетике пости, призвал он мэра. А у тебя полномочия есть для этого?
15:23:36 05-09-2023
Гость (15:09:24 05-09-2023) Булаев, иди и дальше фото в интернетике пости, призвал он мэ... Есть у него такие полномочия.
15:58:32 05-09-2023
Булавин молодец...
15:59:34 05-09-2023
Пока власть не сменится, лучше не будет, только хуже...
16:23:25 05-09-2023
То есть у нас в Барнауле хозяин есть хороший и добротный, а там на периферии безобразия происходят?!
21:40:26 05-09-2023
Город для того чтоб в нём жили собаки или люди ? Звери должны жить в лесу отдельно от людей , когда происходит нарушение красных линий обитания , это ненормально . Если хотят жить среди лосей , волков , собак и зайцев с медведями , таким надо уходить жить от людей к зверям в лес . Если собака находится не при хозяине , рас собака домашнее животное , такая собака нигде не нужна в городе . Молодец Булаев .
10:02:44 06-09-2023
Мер может только оценки ставить другим. А сам и на единицу не наработал. Город одна большая помойка. Посмотрим что зимой будет при этом пацане
13:17:34 06-09-2023
Бодливой корове, бог рога не дал,. Коментировать и давать оценки это депутаты умеют, а ты приедь и покажи как надо, а языком болтать не мешки ворочать
16:13:11 06-09-2023
Я (13:17:34 06-09-2023) Бодливой корове, бог рога не дал,. Коментировать и давать оц... Гость , соглашайся с предложением пока не поздно , езжай в Бийск , сядь на место МЭРА и покажи как правильно надо всё делать , а этого мэра в отставку ЕСЛИ НЕТ СВОИХ ИДЕЙ . А то пустозвонство про покажи какое-то . Просто штаны протирать в должностных креслах не нужны .
16:10:37 06-09-2023
А зачем он лез в мэры. Оценки ставить. Не умеешь работать уйди. Превратили город в помойку.