Булаев призвал вернуть государству контроль над общественным транспортом

У муниципальных перевозчиков должен быть контрольный пакет

17 августа 2023, 15:16, ИА Амител

Сергей Булаев / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Депутат АКЗС Сергей Булаев заявил о необходимости ввести государственный контроль над работой общественного транспорта в городах, пишет "Атмосфера".

Булаев напомнил, что ранее, в ходе приватизации, автобусные перевозки перешли в частные руки – государство просто отдало их частникам.

"Пришло время государству вернуться. Общественный транспорт – это стратегическая отрасль, от его работы зависит все городское хозяйство", – подчеркнул координатор алтайского отделения ЛДПР.

Частные перевозчики могут участвовать в пассажирских перевозках. Однако у муниципальных перевозчиков должен быть контрольный пакет.

Булаев отметил, что ЛДПР всегда настаивала на разработке государственной программы развития общественного транспорта.