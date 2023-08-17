Булаев призвал вернуть государству контроль над общественным транспортом
У муниципальных перевозчиков должен быть контрольный пакет
17 августа 2023, 15:16, ИА Амител
Депутат АКЗС Сергей Булаев заявил о необходимости ввести государственный контроль над работой общественного транспорта в городах, пишет "Атмосфера".
Булаев напомнил, что ранее, в ходе приватизации, автобусные перевозки перешли в частные руки – государство просто отдало их частникам.
"Пришло время государству вернуться. Общественный транспорт – это стратегическая отрасль, от его работы зависит все городское хозяйство", – подчеркнул координатор алтайского отделения ЛДПР.
Частные перевозчики могут участвовать в пассажирских перевозках. Однако у муниципальных перевозчиков должен быть контрольный пакет.
Булаев отметил, что ЛДПР всегда настаивала на разработке государственной программы развития общественного транспорта.
"Он должен стать комфортнее, быстрее, доступнее и безопаснее. И вот наши призывы, наконец, услышали. Сегодня пройдет заседание президиума Государственного совета, посвященное общественному транспорту. Надеюсь, после этого дела пойдут быстрее", – добавил парламентарий.
15:18:53 17-08-2023
вот это хорошая инициатива!
16:13:24 17-08-2023
Гость (15:18:53 17-08-2023) вот это хорошая инициатива!... А все равно победит Томенко. А этот про свои инициативы сразу забудет.
15:34:57 17-08-2023
интересно, успеет ли он до схода с дистанции потратить бюджет, или нет?
15:44:17 17-08-2023
простая ситуация: Ежедневно в 21 час в Барнаул на электричке из Черепаново приезжает толпа. Но уехать в любой район города от вокзала практически невозможно. Встаёт вопрос: "где все эти перевозчики, которым деньги нужны?", или они у таксистов на прикорме?
15:55:55 17-08-2023
ost (15:44:17 17-08-2023) простая ситуация: Ежедневно в 21 час в Барнаул на электричке... пройди до Строителей и уедешь в любой район города, идти 5 минут.
16:04:25 17-08-2023
ыть (15:55:55 17-08-2023) пройди до Строителей и уедешь в любой район города, идти 5 м... Не уедешь. Электричка приходит в 21.15, емнип. Пока выйдешь, пока доползешь до остановки - уже 21.30. Общественный транспорт если и будет ходить, то только случайный. Сколько раз спрашивали водителей маршруток, до скольки они ходят - обычно ответ "в восемь вечера с конечной последний". И это хорошо если он будет, потому что 29, например, может и днем свернуть с маршрута, сказав, что он только до Солнечной Поляны) Ну нет у него пассажиров, неинтересно ему.
16:12:33 17-08-2023
Гость (16:04:25 17-08-2023) Не уедешь. Электричка приходит в 21.15, емнип. Пока выйдешь,... Ну это общая беда, в такое время вообще сложно уехать хоть откуда. Самые поздноходящие - 35, 53.
16:33:22 17-08-2023
Гость (16:04:25 17-08-2023) Не уедешь. Электричка приходит в 21.15, емнип. Пока выйдешь,... Спите уже в это время, раз не можете в 21 уехать на ОТ.
17:19:06 17-08-2023
Гость (16:33:22 17-08-2023) Спите уже в это время, раз не можете в 21 уехать на ОТ. ... А если не можете себя вылечить сами - не болейте. Вот еще выдумали, врачей для вас держать. Нужен садик для ребенка - не рожайте. А то их тоже не хватает, садиков. Не можете себя обеспечить на пенсии - не доживайте до пенсии, а то вам ее еще и плати. Это ведь так работает, да? Нет общественного транспорта - сиди дома и не высовывайся.
15:51:09 17-08-2023
И не только транспорт но и промышленность(заводы и т.п.) и торговлю
15:55:38 17-08-2023
Очередная билиберда Булаева в стиле депутата Наливкина
16:01:22 17-08-2023
Вот бывают же светлые мысли. Жалко, что щас на него набросятся толпы остальных чинушей, имеющих от этого выгоды и откаты...и задавят мужика (((
16:05:21 17-08-2023
Гость (16:01:22 17-08-2023) Вот бывают же светлые мысли. Жалко, что щас на него набросят... ай-ай-ай, давайте пожалеем его. Он так о нас печется, а его давят и давят...Прямо работать не дают.
16:06:08 17-08-2023
Гость (16:01:22 17-08-2023) Вот бывают же светлые мысли. Жалко, что щас на него набросят... Наивный Петя. Что только не скажешь, чтобы попасть в толпу остальных чинуш. Главное пробиться, а за слова никто и не спросит. Да и не царское дело перед плебеями ответ держать.
16:30:43 17-08-2023
Пусть спасибо народному мэру 90х скажет
17:39:49 17-08-2023
А ремонт транспорта? Муниципалитет способен централизованно его содержать и ремонтировать? А закупать запчасти будут через торги, а новые автобусы? Популизм чистой воды, а не инициатива.
07:59:19 18-08-2023
Гость (17:39:49 17-08-2023) А ремонт транспорта? Муниципалитет способен централизованно ... Обновление парка городского транспорта в России - в приоритете, при этом необходимо опираться на собственную промышленность, заявил президент России Владимир Путин.
20:45:10 17-08-2023
здравая мысль, давно пора. И водоканал городу вернуть, пока все не разбежались оттуда работяги.
10:24:10 18-08-2023
Гость (20:45:10 17-08-2023) здравая мысль, давно пора. И водоканал городу вернуть, пока ... Не бегут оттуда,где платят нормально и отношение к работнику,как к родному.