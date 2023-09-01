Булаев призвал построить тоннель под вокзалом, чтобы соединить две части Барнаула

Проехать из центра в спальные районы и наоборот будет быстрее и короче

01 сентября 2023, 14:00, ИА Амител

Сергей Булаев / Фото: amic.ru

Депутат АКЗС Сергей Булаев предложил властям Барнаула построить тоннель под железной дорогой, чтобы уменьшить количество пробок в городе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Булаев отметил, что после начала учебного года Барнаул вновь сковали пробки. Одна из причин - город разрезан надвое железной дорогой.

"Я считаю, городским властям нужно скорее браться за строительство тоннеля под железной дорогой, который соединит Красноармейский проспект с улицами Георгия Исакова, Юрина и Антона Петрова. Проехать из центра в спальные районы и наоборот будет быстрее и короче", - подчеркнул координатор алтайского отделения ЛДПР.

Изображение: t.me/ssbulaev

Булаев отметил, что такой сложный объект будет стоить миллиарды рублей и бюджет Барнаула его не потянет.