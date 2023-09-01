Булаев призвал построить тоннель под вокзалом, чтобы соединить две части Барнаула
Проехать из центра в спальные районы и наоборот будет быстрее и короче
01 сентября 2023, 14:00, ИА Амител
Депутат АКЗС Сергей Булаев предложил властям Барнаула построить тоннель под железной дорогой, чтобы уменьшить количество пробок в городе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Булаев отметил, что после начала учебного года Барнаул вновь сковали пробки. Одна из причин - город разрезан надвое железной дорогой.
"Я считаю, городским властям нужно скорее браться за строительство тоннеля под железной дорогой, который соединит Красноармейский проспект с улицами Георгия Исакова, Юрина и Антона Петрова. Проехать из центра в спальные районы и наоборот будет быстрее и короче", - подчеркнул координатор алтайского отделения ЛДПР.
Булаев отметил, что такой сложный объект будет стоить миллиарды рублей и бюджет Барнаула его не потянет.
"Я считаю, мы вполне можем попросить у федерации такой кредит на строительство тоннеля и решение транспортных проблем в краевом центре", - указал парламентарий.
14:12:59 01-09-2023
С козырей пошел
15:34:00 01-09-2023
Гость (14:12:59 01-09-2023) С козырей пошел... Чего только не придумает, чтобы пропиариться. Лапша на уши для дур и дураков.
17:06:19 01-09-2023
Гость (14:12:59 01-09-2023) С козырей пошел... Построить тоннель под вокзалом , отпилить хвосты у самолётов в аэропорту и на их место приварить дополнительный винт чтоб и задом могли летать , сделать очистные на речном вокзале сброса фекалий , на новом мосту через Обь сделать теплицы и выращивать огурцы , по утрам не запускать никого в муниципалитет кто с похмелья .... ????
22:22:15 01-09-2023
Гость (14:12:59 01-09-2023) С козырей пошел... Надавил на больную тему так сказать. Мы же все понимаем что это он так себя рекламирует. Зря старается все уже за нас сверху решили
14:16:05 01-09-2023
Ну вот хоть что-то новое придумали! Хорошее дело
14:17:01 01-09-2023
Проект еще с 80-х годов пылится... Но, вспоминают о нем как правило к каким-нибудь выборам. Давно пора решать вопрос с транспортными развязками, и не только с Красноармейского!
14:24:32 01-09-2023
Гость (14:17:01 01-09-2023) Проект еще с 80-х годов пылится... Но, вспоминают о нем как ... С 70-х еще. Георгиев его зарубил.
14:26:17 01-09-2023
А что наш еще действующий начальник про тоннель помалкивает? Вот и выбил товарищ Булаев из под него козырь!
14:34:40 01-09-2023
а куда делись эмодзи? что за лайки через одноклассников?)))
14:37:14 01-09-2023
виадук с Парфёнова на Кулагина, с Комсомольского на Кулагина, с Красноармейского на Юрина, с Челюскинцев на А.Петрова.
14:37:51 01-09-2023
На его речях можно путеводитель по популизму писать
14:58:48 01-09-2023
Гость (14:37:51 01-09-2023) На его речях можно путеводитель по популизму писать... Это вы еще речи Томенко не читали
14:58:47 01-09-2023
СТРОЙКИ ВЕКА В СТОЛИЦЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ Поддерживаю предложение депутат АКЗС Сергей Булаева. Оно стратегически своевременно для развития городской структуры Барнаула. Возможно лет через 50 его инициатива будет реализована. Когда закончится «стройка века» – мост по Ленинскому проспекту у Нового рынка?
17:01:00 01-09-2023
Иван Мордовин (старший) (14:58:47 01-09-2023) СТРОЙКИ ВЕКА В СТОЛИЦЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ Поддерживаю предложен... Специально для вас... в ноябре 2023
15:01:28 01-09-2023
Идем голосовать за этого, может и правда, еще один переход под железной дорогой пробьет! Совсем плохо стало ездить из центра на окраины города!
15:09:26 01-09-2023
давно пора его сделать, но ворюги всё себе тащют по норам, коттеджи, авто дорогое и тгд
15:32:18 01-09-2023
Гость (14:12:59 01-09-2023) С козырей пошел... Есть ещё метрО и мавзолей. Но это на погоны...
15:39:38 01-09-2023
Боже, скорей бы выборы прошли, чтобы он успокоился. Бла-бла-бла.
15:51:24 01-09-2023
Нету настоящих яиц у современной власти для реализации такого проекта. А яйца нужны крупные, железные. Гораздо более простой объект (на Новом рынке) строим более года. Деньги бы нашлись.
16:23:47 01-09-2023
Гость (15:51:24 01-09-2023) Нету настоящих яиц у современной власти для реализации таког... Вот тебя бы поставили начальником, уж ты бы показал всем свои причандалы. Могучий диванный аналитик-яйценосец. С линейки пришёл и сразу в комменты с удвоенной силой нырнул.
16:25:04 01-09-2023
Отличный план, товарищ Булаев.....
16:33:14 01-09-2023
Гость (14:24:32 01-09-2023) С 70-х еще. Георгиев его зарубил.... Гость, по этому вопросу, будучи Первым секретарём Алтайского краевого комитета КПСС, Александр Васильевич Георгиев – после рекордного сбора урожая в Алтайском крае, обращался к Брежневу Л. И. и нашёл с его стороны понимание, но поддержки финансовой не нашёл. До и после Георгиева никто из руководителей краевого уровня в правительство СССР с такой просьбой не обращался. Возможно Виктор Томенко сможет демократически решить этот вопрос.
19:55:30 01-09-2023
Иван Мордовин (старший) (16:33:14 01-09-2023) Гость, по этому вопросу, будучи Первым секретарём Алтайского... Не совсем верно вы говорите. В то время ул. Юрина не имела ключевой роли и не была одной из важнейших транспортных артерий Барнаула, транспортный поток не был таким напряженным как сейчас. Но добро на предварительную проработку перспективного проекта была дано и он был представлен на рассмотрение и утверждение Георгиеву, который его отклонил как несвоевременный и не соответствующим реалиям того времени. Серьёзной проблемы связанной с финансированием, насколько я помню, не существовало. Вопросы были, но они были вполне решаемыми.
17:15:10 01-09-2023
Гость (14:16:05 01-09-2023) Ну вот хоть что-то новое придумали! Хорошее дело... ничего он не придумал. мониторит Амик.
00:35:51 02-09-2023
Да ничего не решит этот тоннель. А вот пр. Красноармейский и пр. Строителей будут стоять по 24 часа в сутки из-за хлынувшего потока машин со спальных районов в центр. Только деньги зря выкинут. Пусть лучше расширять проезд под жд-мостом в районе пересечения Павловского тракта и пр. Строителей. Так и в разы дешевле будет и эффективней
07:06:22 02-09-2023
Спальный район, это Индустриальный район! Необходима развязка Павловский тракт, пр.Строителей, ул.Советской Армии, с продлением транспортных осей от ул.Коммунаров до Павловского тракта, от ул. Северо-Западная до Павловского тракта, от ул.Молодёжная до ул. С.Власихинская, от ул.Партизанская до шоссе Ленточный бор, от ул.Мамонтова до шоссе Ленточный бор!
08:39:05 02-09-2023
В течение 2 лет в администрацию города я направляю предложение сделать проспект Социалистический с многосторонним обоснованием и разоблачением аргументов администрации против пешеходного статуса проспекта (проект Пешка Соборная, Барнаул) в ВК). Между тем в борьбе с пробками препятствия в виде пешеходных зон, платных парковок и т.п. - это основные действующие меры. Опыт других городов показывает, что расширение улиц, тем более в центре бессмысленно - пробки только ширятся. Почему в Барнауле не учитывают закономерности, вполне обья нимфе по механизму, остаётся загадкой.
07:43:05 03-09-2023
Как и нынешнее расширение переезда на проспекте Ленина (моста через ЖД пути), так и тоннель у ЖД вокзала вероятность пробок на проспектах Ленина и Строителей только повысят. Мы просто приглашаем фактически сюда транспорт, а улицы центра не соответствуют данной нагрузке. Но если проспекты Ленина и Социалистический будут закрыты для автотранспорта, то из той половины людей которые едут в центр именно в эти локации, по крайней мере откажутся от частной поездки и перейдут на ОТ. Особенно если по аллее проспекта Ленина будут ходить новые бесшумные трамваи с такой частотой, что если у вас перед носом отходит трамвай, а вы же видите подъезжающий следующий. Это возможно, если сделать маршрут от Нового рынка до Старого и использовать все 10 трамваев нового типа. Ту. Спустя какое-то непродолжительное время половина частников перейдет на ОТ при таком раскладе. О каких пробках может тогда идти речь на проспекте Строителей теперь уже тоже? Этот прием используют все города мира, отличающиеся реальной комфортностью для людей. Я ограничен в описании. Больше в ВК сообществе "Проект Пешка Соборная, Барнаул". Детали этого нужно обсуждать, поскольку это реально и судя по тенденциям урбанистики неизбежно. Почитайте на сайте Проект Россия: "Рукой подать ... " про историю проблем городов и их разрешении.
10:08:34 03-09-2023
Пробки точно исчезнут в историческом центре и на подъездах к нему, если сделать проспект Социалистический пешеходным , по аллее проспекта Ленина провести трамвайную линию до улицы Анатолия с соединением ее по улице Анатолия с Красноармейским проспектом. Это стоит всего 300 млн рублей. Аллея останется такой же красивой, но а теплое время года проспект Ленина тогда можно сделать тоже пешеходным Если пустить все 10 новых трамваев по укороченном у маршруту от Нового до Старого рынка (как исторический маршрут 1), то доступ ко всем точкам на проспекте Ленина будет вполне удобен. Но в летнее время по проспекту Ленина можно будет комфортно гулять без шума и мелькания автомобилей. Останется только трамвай и, возможно, такси. Современные трамвай украсят центр, а бесшовные линии сделают трамваи бесшумными. Зимой транспорт на проспекте пусть ездит на здоровье - я учитываю наш климат. Это совершенно реальное преобразование по финансам и тоннель будет не нужен. Нужны также перехватывающие парковки для частников и возможность бесплатной пересадки на ОТ в течение 1.5 часов. Брать баснословный кредит на тоннель, чтобы на долгие годы оставаться должником? Это решение?
21:29:46 03-09-2023
Evgeny Ivanov (10:08:34 03-09-2023) Пробки точно исчезнут в если сделать проспект Социалистический пешеходным , Пробки точно исчезнут если на дороги не пускать машины. Нет машин, нет пробок. Вы несете бред... Который воплотить в жизнь выйдет во много денег и неудобство множеству людей... Но спорить с вами это тратить время... Вы настроены на красоту и от реальности оторваны... Хотя подходы ваши красиво выглядят..