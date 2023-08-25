Булаев рассказал, как привлечь алтайскую молодежь на заводы

Сейчас разрабатывается законопроект, который особенно актуален для Алтайского края

25 августа 2023, 13:00, ИА Амител

Сергей Булаев / Фото: amic.ru

Депутат АКЗС Сергей Булаев поддержал разрабатываемый ЛДПР законопроект, который даст возможность увеличить пенсии работникам оборонных предприятий. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Выросшие пенсии помогут действующим работникам, а кроме того, это привлечет на заводы молодежь. Не секрет, что молодые люди не очень охотно туда идут, в случае же дополнительных социальных гарантий, уверен, ситуация изменится", - подчеркнул координатор алтайского отделения ЛДПР.

Булаев отметил, что инициатива особенно актуальна для Алтайского края, где оборонные предприятия только за 2022 год увеличили объемы производства на 27%, а в первом квартале этого года - на 23%. Выросло в крае и число предприятий, работающих с оборонзаказом - в 3,5 раза.