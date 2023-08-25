Булаев рассказал, как привлечь алтайскую молодежь на заводы
Сейчас разрабатывается законопроект, который особенно актуален для Алтайского края
25 августа 2023, 13:00, ИА Амител
Депутат АКЗС Сергей Булаев поддержал разрабатываемый ЛДПР законопроект, который даст возможность увеличить пенсии работникам оборонных предприятий. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Выросшие пенсии помогут действующим работникам, а кроме того, это привлечет на заводы молодежь. Не секрет, что молодые люди не очень охотно туда идут, в случае же дополнительных социальных гарантий, уверен, ситуация изменится", - подчеркнул координатор алтайского отделения ЛДПР.
Булаев отметил, что инициатива особенно актуальна для Алтайского края, где оборонные предприятия только за 2022 год увеличили объемы производства на 27%, а в первом квартале этого года - на 23%. Выросло в крае и число предприятий, работающих с оборонзаказом - в 3,5 раза.
"Необходимо поддержать тех, кто сейчас трудится на оборонную промышленность! Это особенно важно в условиях СВО, ведь хорошо известно, что победа куется не только на фронте, но и в тылу!" - указал парламентарий.
13:11:01 25-08-2023
Пенсии привлекут молодежь, это оригинальная мысль. Большинство наверное думали, что зарплаты
13:25:08 25-08-2023
Гость (13:11:01 25-08-2023) Пенсии привлекут молодежь, это оригинальная мысль. Большинст... Именно пенсии, которые с нашими пенсионными реформами превращаются в миф.
13:40:52 25-08-2023
Сказочник
13:47:44 25-08-2023
Чтобы привлечь кого-либо на завод работать, его для начала надо построить. Так что да, молодёжь неохотно идёт туда, где нет ничего.
13:50:57 25-08-2023
Пример бы показал - сам то что-то не идет
13:57:08 25-08-2023
только меня от фамилии Булаев начинает подташнивать? тот случай, когда пиарщик- враг.
14:08:00 25-08-2023
Когда МРОТ достиг значения 100 тыс. , Ну странно правда.
14:37:10 25-08-2023
оригинально. При средней продолжительности жизни у мужчин менее 65 лет, мотивировать их работать за копейки пенсией. которую они не получат
14:46:49 25-08-2023
Как же они далеки от народа и от здравого смысла.
14:47:54 25-08-2023
Там у вас в акзс все такие предвидцы?
14:57:32 25-08-2023
О, фотку наконец-то поменяли. А пиарщик - да, враг. Зарплату в другой партии получает
15:14:46 25-08-2023
Гость (14:57:32 25-08-2023) О, фотку наконец-то поменяли. А пиарщик - да, враг. Зарплату... Он 2 зарплаты получает, от Булаева и, как Вы правильно подметили, в другой партии!
15:46:57 25-08-2023
Гость (14:57:32 25-08-2023) О, фотку наконец-то поменяли. А пиарщик - да, враг. Зарплату... А это как-то неправильно! И постоянно удивляет, что новые кандидаты в губернаторы (и не только губернаторы) хаят действующую власть (?!) Очень (мягко сказать) СТРАННО! Почему никто на это не обращает внимание??? Что за пример подают потенциальные "губернаторы"???
18:28:08 25-08-2023
Гость (15:46:57 25-08-2023) А это как-то неправильно! И постоянно удивляет, что новые ка... напишите примеры, за что её хвалить можно, только на абстрактно, а конкретно
16:03:48 25-08-2023
К тому времени эвтаназию введут на государственном уровне, что бы зря денег не платить. И он же может быть ее и подпишет в будущем, дружно с коллективом как подписывали на увеличение пенсионного возраста.
16:34:23 25-08-2023
Социальные гарантии... Когда я в молодости рожала детей, я и не думала, что не смогу прокормить троих детей. И не ради льготной пенсии в 50 лет, которую мне гарантировали...А потом отменили... А потом вообще возраст пенсионный подняли...
16:55:09 25-08-2023
Сказочник
17:27:37 25-08-2023
Сергей Булаев молодец , хорошая идея .
18:27:25 25-08-2023
Элен без ребят (13:57:08 25-08-2023) только меня от фамилии Булаев начинает подташнивать? тот сл... есть ещё другая фамилия - не лучше