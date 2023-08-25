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Булаев рассказал, как привлечь алтайскую молодежь на заводы

Сейчас разрабатывается законопроект, который особенно актуален для Алтайского края

25 августа 2023, 13:00, ИА Амител

Сергей Булаев / Фото: amic.ru
Сергей Булаев / Фото: amic.ru

Депутат АКЗС Сергей Булаев поддержал разрабатываемый ЛДПР законопроект, который даст возможность увеличить пенсии работникам оборонных предприятий. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Выросшие пенсии помогут действующим работникам, а кроме того, это привлечет на заводы молодежь. Не секрет, что молодые люди не очень охотно туда идут, в случае же дополнительных социальных гарантий, уверен, ситуация изменится", - подчеркнул координатор алтайского отделения ЛДПР.

Булаев отметил, что инициатива особенно актуальна для Алтайского края, где оборонные предприятия только за 2022 год увеличили объемы производства на 27%, а в первом квартале этого года - на 23%. Выросло в крае и число предприятий, работающих с оборонзаказом - в 3,5 раза.

"Необходимо поддержать тех, кто сейчас трудится на оборонную промышленность! Это особенно важно в условиях СВО, ведь хорошо известно, что победа куется не только на фронте, но и в тылу!" - указал парламентарий.

Сергей Булаев / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

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НОВОСТИЭкономика
промышленность пенсии депутаты

Комментарии 19

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Гость

13:11:01 25-08-2023

Пенсии привлекут молодежь, это оригинальная мысль. Большинство наверное думали, что зарплаты

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Гость

13:25:08 25-08-2023

Гость (13:11:01 25-08-2023) Пенсии привлекут молодежь, это оригинальная мысль. Большинст... Именно пенсии, которые с нашими пенсионными реформами превращаются в миф.

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****

13:40:52 25-08-2023

Сказочник

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Гость

13:47:44 25-08-2023

Чтобы привлечь кого-либо на завод работать, его для начала надо построить. Так что да, молодёжь неохотно идёт туда, где нет ничего.

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1

13:50:57 25-08-2023

Пример бы показал - сам то что-то не идет

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Элен без ребят

13:57:08 25-08-2023

только меня от фамилии Булаев начинает подташнивать? тот случай, когда пиарщик- враг.

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Гость

14:08:00 25-08-2023

Когда МРОТ достиг значения 100 тыс. , Ну странно правда.

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Гость

14:37:10 25-08-2023

оригинально. При средней продолжительности жизни у мужчин менее 65 лет, мотивировать их работать за копейки пенсией. которую они не получат

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Гость

14:46:49 25-08-2023

Как же они далеки от народа и от здравого смысла.

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Коля

14:47:54 25-08-2023

Там у вас в акзс все такие предвидцы?

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Гость

14:57:32 25-08-2023

О, фотку наконец-то поменяли. А пиарщик - да, враг. Зарплату в другой партии получает

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Гость

15:14:46 25-08-2023

Гость (14:57:32 25-08-2023) О, фотку наконец-то поменяли. А пиарщик - да, враг. Зарплату... Он 2 зарплаты получает, от Булаева и, как Вы правильно подметили, в другой партии!

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Гость

15:46:57 25-08-2023

Гость (14:57:32 25-08-2023) О, фотку наконец-то поменяли. А пиарщик - да, враг. Зарплату... А это как-то неправильно! И постоянно удивляет, что новые кандидаты в губернаторы (и не только губернаторы) хаят действующую власть (?!) Очень (мягко сказать) СТРАННО! Почему никто на это не обращает внимание??? Что за пример подают потенциальные "губернаторы"???

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Гость

18:28:08 25-08-2023

Гость (15:46:57 25-08-2023) А это как-то неправильно! И постоянно удивляет, что новые ка... напишите примеры, за что её хвалить можно, только на абстрактно, а конкретно

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Гость

16:03:48 25-08-2023

К тому времени эвтаназию введут на государственном уровне, что бы зря денег не платить. И он же может быть ее и подпишет в будущем, дружно с коллективом как подписывали на увеличение пенсионного возраста.

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гость

16:34:23 25-08-2023

Социальные гарантии... Когда я в молодости рожала детей, я и не думала, что не смогу прокормить троих детей. И не ради льготной пенсии в 50 лет, которую мне гарантировали...А потом отменили... А потом вообще возраст пенсионный подняли...

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Гость

16:55:09 25-08-2023

Сказочник

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Гость

17:27:37 25-08-2023

Сергей Булаев молодец , хорошая идея .

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Гость

18:27:25 25-08-2023

Элен без ребят (13:57:08 25-08-2023) только меня от фамилии Булаев начинает подташнивать? тот сл... есть ещё другая фамилия - не лучше

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