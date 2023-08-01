Булаев разберется с ночными гонщиками и сделает сон барнаульцев спокойным
Депутат пообещал поднять проблему на следующей сессии АКЗС
01 августа 2023, 12:33, ИА Амител
Депутат АКЗС Сергей Булаев призвал барнаульское ГИБДД решить проблему с мотоциклистами, мешающими отдыхать жителям города, сообщает "Атмосфера".
Ранее барнаульцы пожаловались в соцсетях на гонщиков, мешающих ночью спать. Они также указали, что в местах скопления нарушителей спокойствия нет даже нарядов ДПС.
Булаев призвал правоохранителей вмешаться в ситуацию и обсудить проблему на общественном совете при ГУ МВД по Алтайскому краю.
"Спать в такой обстановке невозможно! Мотоциклистам хочется адреналина, хочется пощекотать себе нервы, но при чем здесь те, кто укладывает детей, кому утром рано вставать на работу? ГИБДД должна навести порядок!" – подчеркнул координатор реготделения ЛДПР.
Булаев также пообещал поднять проблему на следующей сессии АКЗС 31 августа, если до этого она не будет решена.
12:45:46 01-08-2023
Проспект Строителей после 22 00 до 2 ночи ужас что твориться. Достали эти мотоциклы
01:43:44 02-08-2023
Константин (12:45:46 01-08-2023) Проспект Строителей после 22 00 до 2 ночи ужас что твориться... Ленина (ост. Мединститут), живу тут 5 лет. Они и так-то постоянно гоняют, особенно с пятницы по воскресенье, а сегодня, видимо после выхода статьи, они решили на бис погонять. С 23.00 до 01.00 вообще не было тихо. Дома двое маленьких детей. Жарко. Окна открыты. Если закрыть - в духоте спать невозможно. А так - тоже не дело.
07:54:22 02-08-2023
Константин (12:45:46 01-08-2023) Проспект Строителей после 22 00 до 2 ночи ужас что твориться... Мотоциклы ревут громко, НО вот автомобили намного громче. Буквально вчера эти дебили гоняли до 1 часа ночи по Комсомольскому и Ленинскому. Рев страшный.
12:50:44 01-08-2023
Прямо мачомэн стал. Со всем разбирается
12:50:45 01-08-2023
Булаев разберется с ночными гонщиками -------- Какой громкий заголовок, как будто депутат самолично с дубиной на перевес будет патрулировать проблемные улицы))))))))
12:53:49 01-08-2023
Почему я в последнее время все чаще встречаю фамилию этого депутата?
13:00:38 01-08-2023
Гость (12:53:49 01-08-2023) Почему я в последнее время все чаще встречаю фамилию этого д... Так он же активно к выборам губернатора готовится.
12:56:38 01-08-2023
Надо то что сделать Достаточно пару тройку задержать жестко, с погоней (до размота виновника) или с загоном виновника в угол, снятием с мопеда и последующим ломанием рук и ног и выбиванием зубов резиновым дубьем (по бумагам -при задержании оказывал жесткое сопротивление, представлял угрозу, вел себя неадекватно) И все это осветить максимально, чтобы из каждого утюга, чтобы поняли ребятушки со свистоперделками в трубах что все, хорош, что следующим может быть он лично по той же схеме, и ату ага И как бабушка отшепчет, угомонятся, задумаются, стоит ли оно того
15:04:08 01-08-2023
Гость (12:56:38 01-08-2023) Надо то что сделать Достаточно пару тройку задержать жестк... Так займись сам-то, крутой диванный воин. Воплоти свои влажные фантазии в жизнь, заломай парочку ездунов, кровожадный школьник. Покажи все, кто мужик, а кто пыль придорожная.
00:06:41 02-08-2023
Гость (15:04:08 01-08-2023) Гость (12:56:38 01-08-2023) Надо то что сделать Доста... Точно , он не понял что это банды байкеров как в фильме "От рассвета до заката" . Это как из фильма "Безумный Макс" .
12:58:08 01-08-2023
В Сибирсую долину пусть приедет. Там подростки вообще беспридел устроили, устраивают гонки прям на десткой площадке. На конечной бедный мужик не выдержал, снес шатер, где они устроили публичный дом. Теперь все малолетние гонщики носятся прям по детской площадке. Куда администрация смотрит, не понятно. И как родителям не страшно маленьких детей на эту площадку отправлять?
13:05:03 01-08-2023
Все высказались? Ну, теперь по домам.
07:40:22 02-08-2023
Гость (13:05:03 01-08-2023) Все высказались? Ну, теперь по домам.... А ,что гостем то подписался смельчак в памперсах.
13:08:18 01-08-2023
Площадь Титова. Там на кольце дрифтуют на машинах с рёвом... Мотоциклы покажутся тихими!!!
13:08:36 01-08-2023
ГИБДД наверное посмеялись
13:28:18 01-08-2023
ГИБДД сами говорят, они едут на мотиках и палец показывают, и ничего им сделать не могут. И сейчас со знакомым разговаривал, он обронился словом, что он тоже на мотике гоняет. Я говорю жалуется на вас, что шумите. Он говорит, а где нам ездить? Я говорю - за городом. Он говорит, так до туда доехать ещё надо.
13:32:15 01-08-2023
Есть закон о тишине, но к сожалению только на бумаге, этим должны заниматься полицейские на основании закона, но у нас как всегда все решается в ручном порядке, вот теперь депутат будет разбираться, хотя его там быть не должно, узаконить штрафы за нарушение тишины от 5000-10000, парочку оштрафовать и больше не кто шуметь не захочет.
14:05:41 01-08-2023
Гость (13:32:15 01-08-2023) Есть закон о тишине, узаконить штрафы за нарушение тишины от 5000-10000, парочку оштрафовать и больше не кто шуметь не захочет Не поможет!!!! НА 9 мая вызывали наряд, чеб соседей угомонить, приехал наряд, угомонили, заявление приняли!. Спрашиваю, "Чего вы протокол не выпишите и штраф? С Вас чего палки не требуют?" Ответ убил!!!: " ОНО нам не надо, на зарплате и премии это никак не сказывается, передадим заяву в Комиссию пусть они решают, а нам по барабану!!!"
14:41:14 01-08-2023
Гость (14:05:41 01-08-2023) Не поможет!!!! НА 9 мая вызывали наряд, чеб соседей угомонит... Да там штраф сейчас 500 руб, и занимается этим администрация, поэтому я и говорю, что его надо менять полностью и штрафы такие чтобы люди боялись нарушать тишину и заниматься этим должна полиция, а не тетеньки из администрации, которым нафиг это не нужно, на враждебном западе после определенного времени люди воду бояться включить, а у нас и гвозди могут забивать, песни петь, орать и т.д
13:59:17 01-08-2023
Если этот малахольный успокоит всех авто-серунов с пердячими глушаками, пойду на плейбисцит заберу бюлютень и отдам ему. Пусть туда пишет кого хочет ! ( тока победит всеравно "присланный губер").
14:02:57 01-08-2023
Это ответственность городских полицаев и гайцев. Если они не хотят работать сами, их начальство надо снимать с должностей и назначать ответственных и исполнительных. Потому как если проблема не решится сверху, то она будет решена снизу, тогда родственники гонщиков будут скорбеть по "невинно" погибшим в дтп.
14:15:33 01-08-2023
Константин (12:45:46 01-08-2023) Проспект Строителей после 22 00 до 2 ночи ужас что твориться... Факт. На неделе был у родственников на Красноармейском. То мотоциклы, то старые машины с колонками. Спать невозможно. Кондея нет, окна настежь. А я... беруши надел и всё, тишина. Поэтому пока нет уважения к соседям, идём в любую аптеку и покупаем комплект берушей. Гонщики и мамкины меломаны — это ветряные мельницы. Бороться с ними бесполезно. Были, есть и будут всегда.
14:58:25 01-08-2023
Гость (14:15:33 01-08-2023) Факт. На неделе был у родственников на Красноармейском. То м... Беруши далеко не всегда помогают, ударные звуки пропускают они элементарно, уже все перепробовал. Разве что если ты глухой, тогда да, беруши тебя спасут.
14:35:37 01-08-2023
Прям как Аркадий Паравозов. Городу нужен герой)
14:42:56 01-08-2023
Булаев прям как супермен. За всё готов взяться, со всем бороться... ;-)) Вот только ничего по факту нет. Дом то аварийный в Бийске он уже "расселил"? Пшик, как мыльный пузырек.
15:05:30 01-08-2023
Гость (14:42:56 01-08-2023) Булаев прям как супермен. За всё готов взяться, со всем боро... Перед выборами-то щёки понадувать - первое дело.
15:00:05 01-08-2023
Парень Жириновского напишет заяву, что по городу ездят серуны, с плакатами про Навального. Только тогда мусара среагируют и всех переловят. А заставлять их работать бесполезно.
15:31:29 01-08-2023
вот вэйпы запрещают... может и надо. но вот продажу этих пердящих моциков почему не запретят? такая маленькая хрень рычит басом на всю округу.
15:33:47 01-08-2023
да, вот выйдет кто с любым плакатиком, хоть с белым листом бумаги - быстро заметут. а эти пердящие мопеды органам не интересны
16:33:15 01-08-2023
По Красноармейскому с 22.00 пусть дежурят патрули ГИБДД , Как обычно и все. Вообще никого не стало, Иногда, как будто пьяные за рулём ездят и некому задержать!!!! Штрафы и лишение прав сделают свое дело.
08:41:00 02-08-2023
Каир, жительница пр. Красноарм (16:33:15 01-08-2023) По Красноармейскому с 22.00 пусть дежурят патрули ГИБДД , Ка... Ничего подобного, живу на Красноармейском, как к часу ночи, так рёв, вся округа просыпается, плевать этим ездунам, что людям на работу, детям спокойный сон, а я до утра не могу уснуть, как многие.Никому нет дела это запретить, долбаный капитализм, человек человеку волк
16:37:17 01-08-2023
случай рассказывали - подарили в деревне мать с отцом сыну мопед в день рождения Он опробовать тут же решил. Сел за руль и вырулил на дорогу рядом а там в это время несся камаз и раскатал его в мокрое место прямо у родителей на глазах. Мопеды и мотоциклы только для тех кому за сорок и в армейке служили. Для остальных -зло
16:39:14 01-08-2023
Молодой человек никогда не поймет зачем ему нужно транспортное средство. А оно нужно по нужде а не для баловства.
16:50:14 01-08-2023
Мопеды - это ерунда по сравнению с, так называемой "точечной застройкой". Угол Партизанской и Циолковского- строятся высотки. Сегодня с 8.30 утра и до сих пор работает мощный перфоратор. И все это буквально в 100 - 150 метрах от жилых домов. А ведь здесь тоже дети, старики и просто люди! Что можно сказать о пресловутом Законе о тишине?
17:45:49 01-08-2023
В ночь с 31 июля на 1 августа в Ленинском районе города. Барнаула по ул. Попова водители мотоциклов и автомобилей что вытворяли, это просто ужас. Рёв мотора, свист колёс и это продолжается чуть ли не всю ночь. Почему ГИБДД города не обращает на это внимание, пора уже прекратить это безобразие.
20:42:41 01-08-2023
Пожалуйста, обратите внимание на мотоциклистов, которые после 00.00 часов начинают с бешеной скоростью и оглушительным рёвом моторов по Змеиногорскому тракту в районе Авальмана носиться!
22:08:38 01-08-2023
А музыка под аборигенов в автомобилях днем и ночью аж то и гляди перепонки лопнут как они получают полисы осаго ведь это вннсение изменений в конструкцию автомобиля.Кто это должен делать депутат ан нет .
22:14:12 01-08-2023
гость (22:08:38 01-08-2023) как они получают полисы осаго ведь это вннсение изменений в конструкцию автомобиля. Сидите на попе ровно и не пытайтесь умные слова вспоминать... При чем тут музыка, изменение в конструкциях и ОСАГО? Собрали все, что где-то когда-то слышали и выставили себя то ли дураком, то ли дурой... Это не ваше. Не отвлекайте людей на вашу бестолочность пожалуйста.
22:19:27 01-08-2023
А вообще гайцы/дэпээсы у нас в городе вообще перестали "мышей ловить"... Из под знаков запрета парковки и увоза на штрафстоянку никого не увозят. На выделенках для ОТ полно посторонних машин. И еще много и много косяков в их "бездеятельности" можно озвучить... Куда их начальство смотрит?...
23:07:16 01-08-2023
В фильме "13 грехов" есть очень действенный метод борьбы с дебилами на мотоциклах.
23:15:05 01-08-2023
Челюскинцев 69. Каждый день собираются около дома пятиэтажки пьяные компании и орут до утра. До РОВД Центрального района всего 300 метров. Полиции наплевать на спокойствие и отдых граждан. Может депутат решит проблему раз полиция боится?
06:19:36 02-08-2023
Гость (23:15:05 01-08-2023) Челюскинцев 69. Каждый день собираются около дома пятиэтажки... вы бы хоть по 2 гису измерили расстояние. там больше километра. им не слышно
23:53:49 01-08-2023
Проблему легко решает трос, натянутый поперёк дороги
06:14:01 02-08-2023
Чучмек (23:53:49 01-08-2023) Проблему легко решает трос, натянутый поперёк дороги... ты в натуре Чучмек... а машины ты куда денешь? скажешь им "товарищи подождите 15 минут, сейчас все хрусты поубиваются"?
08:00:16 02-08-2023
Почему вопрос не решается? Разве только мотоциклы нарушают тишину по ночам? Машины тоже "ревут", кстати не только ночью, но и днём оглушают. Столько жалоб, а вопрос не решается. Будем надеяться на соблюдение тишины.
08:41:45 02-08-2023
Гость (13:00:38 01-08-2023) Так он же активно к выборам губернатора готовится.... Карьера - это мода, был бы толк а то одни разговоры
16:57:11 03-08-2023
Ранее как то жили и тоже ездили, да они пролетают 2-3раза да, проснешься, просто из одного сейчас будет весь город в пробках опят стоять из за всяких условий новых.
17:25:39 03-08-2023
Все правильно, начинать с чего-то надо! А там и по крупному, с беспорядком надо бороться... ЛДПР рулит