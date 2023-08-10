НОВОСТИОбщество

Булаев "пока попросил" главу Бийска незамедлительно расселить аварийный дом

Расселить жильцов должны были до 1 января 2023 года, однако этого не сделали

10 августа 2023, 13:27, ИА Амител

Сергей Булаев / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Сергей Булаев / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Депутат АКЗС Сергей Булаев направил запрос главе Бийска Виктору Щигреву по поводу аварийного состояния многоквартирного дома № 17 по улице Чкалова. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Аварийный дом еще несколько лет назад признали опасным для проживания и подлежащим сносу.

"Администрация Бийска 1 октября 2020 года признала дом аварийным, но подлежащим реконструкции, и постановила расселить жильцов до 1 января 2023 года. Однако дом до сих пор не расселен", – указал координатор алтайского отделения ЛДПР.

Сейчас жители дома жалуются на то, что фундамент "играет", потолочные балки провисли, крыша протекает, по деревянной лестнице на второй этаж подниматься опасно.

"ПОКА ПРОШУ Виктора Щигрева проверить все приведенные в письме факты и принять незамедлительные меры к расселению жильцов", – обратился депутат к главе администрации города.

Ранее Булаев предложил властям Бийска обратить внимание на разваливающийся заселенный жилой дом в переулке Тихом, который признали аварийным еще в 2017 году, а расселить его должны были в 2022 году.

Сергей Булаев / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

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НОВОСТИОбщество
Бийск аварийное жильё

Комментарии 4

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Гость

13:33:18 10-08-2023

Расселить жильцов должны были до 1 января 2023 года. А кто должен следить за исполнением? Не боятся...дом ведь аварийный!

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Гость

13:40:02 10-08-2023

Вот кое-где кое-когда у нас случается беда, Из крана хлынула вода и оголились провода, Вдруг стала горькая еда, лёд проломился у пруда... И кто же нас спасёт тогда? Подарить бы Сергею костюм Аркадия Паравозова....Говорят герои в мирное время опасны, а в сложных ситуациях необходимы. Нам нужен свой герой! Голосуй за Сергея Булаева!

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Гость

14:04:44 10-08-2023

Популист. Уже чувствует себя "как бы" губернатором?

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Гость

16:13:52 10-08-2023

Давно не было в новостях Булаева.))

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