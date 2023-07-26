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Булаев сдал документы для участия в выборах губернатора Алтайского края

Кандидат отметил, что готов развивать регион опережающими темпами

26 июля 2023, 14:00, ИА Амител

Сергей Булаев / Фото: t.me/ssbulaev/175
Сергей Булаев / Фото: t.me/ssbulaev/175

Депутат АКЗС Сергей Булаев подал документы в региональный избирком для участия в выборах губернатора Алтайского края, сообщает "Атмосфера".

"Заявленное количество подписей муниципальных депутатов – 527", – отметил координатор краевого отделения ЛДПР.

Булаев отметил, что на выборы он идет с программой, которая позволит развивать регион опережающими темпами.

"Мы не должны топтаться на месте! Нужно идти вперед, догонять и обгонять наших соседей по развитию экономики и уровню жизни", – указал кандидат в губернаторы.

Напомним, в выборах губернатора в качестве кандидатов также участвуют Виктор Томенко ("Единая Россия"), Евгения Боровикова ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду"), Сергей Малинкович ("Коммунисты России"), Мария Прусакова (КПРФ), Владислав Вакаев ("Новые люди"), Виктор Нагайцев ("Зеленая альтернатива"), Елена Хрусталева ("Партия пенсионеров за социальную справедливость"), Владимир Кириллов ("Зеленые").

Алтайский край выборы губернатора Алтайского края

Комментарии 18

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Гость

14:21:09 26-07-2023

Ну вот, теперь совершенно понятны его последние "выступления": то Соболев не так выразился, то лужа во дворе, то еще что-нибудь. Предвыборная гонка началась! Ай, молодца! А не подумал о том, что на фоне активности последних дней сразу очень заметна становится пассивность в прошедшие годы?

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Влад

14:26:51 26-07-2023

Нет достойных кандидатов кроме Марии Прусаковой

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Гость

14:33:25 26-07-2023

Влад (14:26:51 26-07-2023) Нет достойных кандидатов кроме Марии Прусаковой ... Почему? Владислав Вакаев вполне нормальный кандидат.

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Гость

14:59:31 26-07-2023

Гость (14:33:25 26-07-2023) Почему? Владислав Вакаев вполне нормальный кандидат.... Я даже не знаю кто это

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Гость

16:01:40 26-07-2023

Гость (14:59:31 26-07-2023) Я даже не знаю кто это... который в порядок парк Изумрудный приводит

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Гость

14:50:13 26-07-2023

Влад (14:26:51 26-07-2023) Нет достойных кандидатов кроме Марии Прусаковой ... Есть такие тараканы-прусаки... Избави Бог от них!

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Гость

15:03:59 26-07-2023

Гость (14:50:13 26-07-2023) Есть такие тараканы-прусаки... Избави Бог от них!... Если у вас тараканы,конечно избавляйтесь. Но Бог вам в этом вряд ли поможет

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Гость

15:56:01 26-07-2023

Гость (15:03:59 26-07-2023) Если у вас тараканы,конечно избавляйтесь. Но Бог вам в этом ... Помним истерики и демонстрации, которые она устраивала, избираясь в ГД.

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Гость

14:54:01 26-07-2023

Влад (14:26:51 26-07-2023) Нет достойных кандидатов кроме Марии Прусаковой ... так она в Москве ничего не сделала, голосовала со всеми единогласно. И здесь тем же займется.

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Гость

15:08:29 26-07-2023

Гость (14:54:01 26-07-2023) так она в Москве ничего не сделала, голосовала со всеми един... За что голосовала, с кем? Где конкретика то?

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Гость

21:02:47 26-07-2023

Влад (14:26:51 26-07-2023) Нет достойных кандидатов кроме Марии Прусаковой ... Согласна. Очень достойный кандидат!

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Гость

14:36:52 26-07-2023

СЕРЬЁЗНО, Боровикова!!???? Мдаааа

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Гость

14:48:25 26-07-2023

Все равно победит сами знаете кто. Зачем в этом хороводе участвовать непонятно

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Юля

14:50:31 26-07-2023

Так вот что Томенко стало слишком много, то в интернете, то по телеку везде, выборы. Пять лет с ним пожили, хватит. Знаю только Прусакову, остальные вообще кто?

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Гость1

14:56:04 26-07-2023

Для простого, что меняется ? Общественный транспорт, образование, здравоохранение, дороги, зарплата. Да вроде ничего не меняется в лучшею сторону. Поэтому без разницы.

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Тимур

14:57:46 26-07-2023

Прусакова молодец, Томенко видит только она достойный конкурент. Всегда семьей голосовали за кпрф, и в этот раз поддержим

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их допустили к выборам?

15:08:29 26-07-2023

/////Напомним, в выборах губернатора в качестве кандидатов также участвуют Виктор Томенко ("Единая Россия"), Евгения Боровикова ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду"), Сергей Малинкович ("Коммунисты России"), Мария Прусакова (КПРФ), Владислав Вакаев ("Новые люди"), Виктор Нагайцев ("Зеленая альтернатива"), Елена Хрусталева ("Партия пенсионеров за социальную справедливость"), Владимир Кириллов ("Зеленые").//////////// или они только подали документы? А теперь комиссия смотрит, кого одобряет народ, кого нет. Исходя из этих соображений будут давать " добро" на участие?

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Олег

18:56:47 26-07-2023

Скучно то как... Не пойду на выборы - кандидаты вялые.

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