Булаев сдал документы для участия в выборах губернатора Алтайского края

Кандидат отметил, что готов развивать регион опережающими темпами

26 июля 2023, 14:00, ИА Амител

Сергей Булаев / Фото: t.me/ssbulaev/175

Депутат АКЗС Сергей Булаев подал документы в региональный избирком для участия в выборах губернатора Алтайского края, сообщает "Атмосфера".

"Заявленное количество подписей муниципальных депутатов – 527", – отметил координатор краевого отделения ЛДПР.

Булаев отметил, что на выборы он идет с программой, которая позволит развивать регион опережающими темпами.

"Мы не должны топтаться на месте! Нужно идти вперед, догонять и обгонять наших соседей по развитию экономики и уровню жизни", – указал кандидат в губернаторы.

Напомним, в выборах губернатора в качестве кандидатов также участвуют Виктор Томенко ("Единая Россия"), Евгения Боровикова ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду"), Сергей Малинкович ("Коммунисты России"), Мария Прусакова (КПРФ), Владислав Вакаев ("Новые люди"), Виктор Нагайцев ("Зеленая альтернатива"), Елена Хрусталева ("Партия пенсионеров за социальную справедливость"), Владимир Кириллов ("Зеленые").