Булаев сдал документы для участия в выборах губернатора Алтайского края
Кандидат отметил, что готов развивать регион опережающими темпами
26 июля 2023, 14:00, ИА Амител
Депутат АКЗС Сергей Булаев подал документы в региональный избирком для участия в выборах губернатора Алтайского края, сообщает "Атмосфера".
"Заявленное количество подписей муниципальных депутатов – 527", – отметил координатор краевого отделения ЛДПР.
Булаев отметил, что на выборы он идет с программой, которая позволит развивать регион опережающими темпами.
"Мы не должны топтаться на месте! Нужно идти вперед, догонять и обгонять наших соседей по развитию экономики и уровню жизни", – указал кандидат в губернаторы.
Напомним, в выборах губернатора в качестве кандидатов также участвуют Виктор Томенко ("Единая Россия"), Евгения Боровикова ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду"), Сергей Малинкович ("Коммунисты России"), Мария Прусакова (КПРФ), Владислав Вакаев ("Новые люди"), Виктор Нагайцев ("Зеленая альтернатива"), Елена Хрусталева ("Партия пенсионеров за социальную справедливость"), Владимир Кириллов ("Зеленые").
14:21:09 26-07-2023
Ну вот, теперь совершенно понятны его последние "выступления": то Соболев не так выразился, то лужа во дворе, то еще что-нибудь. Предвыборная гонка началась! Ай, молодца! А не подумал о том, что на фоне активности последних дней сразу очень заметна становится пассивность в прошедшие годы?
14:26:51 26-07-2023
Нет достойных кандидатов кроме Марии Прусаковой
14:33:25 26-07-2023
Влад (14:26:51 26-07-2023) Нет достойных кандидатов кроме Марии Прусаковой ... Почему? Владислав Вакаев вполне нормальный кандидат.
14:59:31 26-07-2023
Гость (14:33:25 26-07-2023) Почему? Владислав Вакаев вполне нормальный кандидат.... Я даже не знаю кто это
16:01:40 26-07-2023
Гость (14:59:31 26-07-2023) Я даже не знаю кто это... который в порядок парк Изумрудный приводит
14:50:13 26-07-2023
Влад (14:26:51 26-07-2023) Нет достойных кандидатов кроме Марии Прусаковой ... Есть такие тараканы-прусаки... Избави Бог от них!
15:03:59 26-07-2023
Гость (14:50:13 26-07-2023) Есть такие тараканы-прусаки... Избави Бог от них!... Если у вас тараканы,конечно избавляйтесь. Но Бог вам в этом вряд ли поможет
15:56:01 26-07-2023
Гость (15:03:59 26-07-2023) Если у вас тараканы,конечно избавляйтесь. Но Бог вам в этом ... Помним истерики и демонстрации, которые она устраивала, избираясь в ГД.
14:54:01 26-07-2023
Влад (14:26:51 26-07-2023) Нет достойных кандидатов кроме Марии Прусаковой ... так она в Москве ничего не сделала, голосовала со всеми единогласно. И здесь тем же займется.
15:08:29 26-07-2023
Гость (14:54:01 26-07-2023) так она в Москве ничего не сделала, голосовала со всеми един... За что голосовала, с кем? Где конкретика то?
21:02:47 26-07-2023
Влад (14:26:51 26-07-2023) Нет достойных кандидатов кроме Марии Прусаковой ... Согласна. Очень достойный кандидат!
14:36:52 26-07-2023
СЕРЬЁЗНО, Боровикова!!???? Мдаааа
14:48:25 26-07-2023
Все равно победит сами знаете кто. Зачем в этом хороводе участвовать непонятно
14:50:31 26-07-2023
Так вот что Томенко стало слишком много, то в интернете, то по телеку везде, выборы. Пять лет с ним пожили, хватит. Знаю только Прусакову, остальные вообще кто?
14:56:04 26-07-2023
Для простого, что меняется ? Общественный транспорт, образование, здравоохранение, дороги, зарплата. Да вроде ничего не меняется в лучшею сторону. Поэтому без разницы.
14:57:46 26-07-2023
Прусакова молодец, Томенко видит только она достойный конкурент. Всегда семьей голосовали за кпрф, и в этот раз поддержим
15:08:29 26-07-2023
/////Напомним, в выборах губернатора в качестве кандидатов также участвуют Виктор Томенко ("Единая Россия"), Евгения Боровикова ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду"), Сергей Малинкович ("Коммунисты России"), Мария Прусакова (КПРФ), Владислав Вакаев ("Новые люди"), Виктор Нагайцев ("Зеленая альтернатива"), Елена Хрусталева ("Партия пенсионеров за социальную справедливость"), Владимир Кириллов ("Зеленые").//////////// или они только подали документы? А теперь комиссия смотрит, кого одобряет народ, кого нет. Исходя из этих соображений будут давать " добро" на участие?
18:56:47 26-07-2023
Скучно то как... Не пойду на выборы - кандидаты вялые.