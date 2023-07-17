Депутат Булаев предложил брендировать всю алтайскую продукцию
Ранее идею уже предлагали, но почему-то не реализовали
17 июля 2023, 13:30, ИА Амител
Депутат АКЗС Сергей Булаев предложил создать бренд "Алтай" для маркировки популярных местных продуктов и развить бренд Большого Алтая, который объединит республику и край, сообщает "Атмосфера".
"Хочу вернуться к очень полезной идее, которую ранее уже предлагали в разных видах, но почему-то так и не реализовали. Это так называемый бренд “Алтай” или “Сделано на Алтае”. Речь, в первую очередь, об алтайских продуктах", – подчеркнул координатор регионального отделения ЛДПР.
По его словам, развивать надо именно бренд Большого Алтая, не разделяя республику и край, чтобы представлять гостям уже готовую гастрономическую карту.
"Это даст дополнительный импульс для развития так называемого гастрономического туризма", – пояснил Булаев.
Депутат намерен заняться данным вопросом в ближайшее время.
Ранее Булаев подробно высказался о необходимости объединения двух Алтаев – регионов, тесно связанных между собой.
20:00:40 17-07-2023
20 лет этого добиваюсь!
21:03:46 17-07-2023
Уже 10 лет как существует региональный бренд "Алтайские продукты +100 к здоровью!" Товарищ депутат почему-то не следит за местными новостями
21:35:15 17-07-2023
не дают покоя республиканские денюжки...