Депутат Булаев предложил брендировать всю алтайскую продукцию

Ранее идею уже предлагали, но почему-то не реализовали

17 июля 2023, 13:30, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Депутат АКЗС Сергей Булаев предложил создать бренд "Алтай" для маркировки популярных местных продуктов и развить бренд Большого Алтая, который объединит республику и край, сообщает "Атмосфера".

"Хочу вернуться к очень полезной идее, которую ранее уже предлагали в разных видах, но почему-то так и не реализовали. Это так называемый бренд “Алтай” или “Сделано на Алтае”. Речь, в первую очередь, об алтайских продуктах", – подчеркнул координатор регионального отделения ЛДПР.

По его словам, развивать надо именно бренд Большого Алтая, не разделяя республику и край, чтобы представлять гостям уже готовую гастрономическую карту.

"Это даст дополнительный импульс для развития так называемого гастрономического туризма", – пояснил Булаев.

Депутат намерен заняться данным вопросом в ближайшее время.

Ранее Булаев подробно высказался о необходимости объединения двух Алтаев – регионов, тесно связанных между собой.