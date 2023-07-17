НОВОСТИОбщество

Депутат Булаев предложил брендировать всю алтайскую продукцию

Ранее идею уже предлагали, но почему-то не реализовали

17 июля 2023, 13:30, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Депутат АКЗС Сергей Булаев предложил создать бренд "Алтай" для маркировки популярных местных продуктов и развить бренд Большого Алтая, который объединит республику и край, сообщает "Атмосфера".

"Хочу вернуться к очень полезной идее, которую ранее уже предлагали в разных видах, но почему-то так и не реализовали. Это так называемый бренд “Алтай” или “Сделано на Алтае”. Речь, в первую очередь, об алтайских продуктах", – подчеркнул координатор регионального отделения ЛДПР.

По его словам, развивать надо именно бренд Большого Алтая, не разделяя республику и край, чтобы представлять гостям уже готовую гастрономическую карту.

"Это даст дополнительный импульс для развития так называемого гастрономического туризма", – пояснил Булаев.

Депутат намерен заняться данным вопросом в ближайшее время.

Ранее Булаев подробно высказался о необходимости объединения двух Алтаев – регионов, тесно связанных между собой.

Фото: t.me/ssbulaev

Депутат захотел объединить два Алтая, чтобы было как в СССР

По мнению Сергея Булаева, "если бы не ельцинский парад суверенитетов, наш регион был бы единым"
НОВОСТИПолитика
Алтайский край депутаты инициативы

Комментарии 3

Avatar Picture
Сергей Тастан

20:00:40 17-07-2023

20 лет этого добиваюсь!

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:03:46 17-07-2023

Уже 10 лет как существует региональный бренд "Алтайские продукты +100 к здоровью!" Товарищ депутат почему-то не следит за местными новостями

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:35:15 17-07-2023

не дают покоя республиканские денюжки...

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров