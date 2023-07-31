Булаев займется немедленным расселением аварийного дома в Бийске

В доме огромными кусками осыпается штукатурка и легко может убить или покалечить

31 июля 2023, 14:58, ИА Амител

Сергей Булаев / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Депутат АКЗС Сергей Булаев предложил властям Бийска не ограничиваться отписками, а обратить внимание на разваливающийся заселенный жилой дом, сообщает "Атмосфера".

Дом № 4, расположенный в переулке Тихом, признали аварийным еще в 2017 году. Расселить его должны были в 2022 году. Накануне жильцы опубликовали видео с состоянием дома.

"Размещенное в соцсетях видео наглядно показывает, что жить в этом доме просто опасно – с потолка в подъезде огромными кусками осыпается штукатурка и легко может убить или покалечить. Проблему нужно решать немедленно, пока дело не закончилось бедой", – подчеркнул координатор реготделения ЛДПР.

Булаев заявил, что направит депутатский запрос главе Бийска Виктору Щигреву.