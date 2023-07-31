Булаев займется немедленным расселением аварийного дома в Бийске
В доме огромными кусками осыпается штукатурка и легко может убить или покалечить
31 июля 2023, 14:58, ИА Амител
Депутат АКЗС Сергей Булаев предложил властям Бийска не ограничиваться отписками, а обратить внимание на разваливающийся заселенный жилой дом, сообщает "Атмосфера".
Дом № 4, расположенный в переулке Тихом, признали аварийным еще в 2017 году. Расселить его должны были в 2022 году. Накануне жильцы опубликовали видео с состоянием дома.
"Размещенное в соцсетях видео наглядно показывает, что жить в этом доме просто опасно – с потолка в подъезде огромными кусками осыпается штукатурка и легко может убить или покалечить. Проблему нужно решать немедленно, пока дело не закончилось бедой", – подчеркнул координатор реготделения ЛДПР.
Булаев заявил, что направит депутатский запрос главе Бийска Виктору Щигреву.
16:58:58 31-07-2023
А до этого он чем занимался?
19:56:19 31-07-2023
Его раньше не слышно ни видно не было
09:30:04 01-08-2023
Ну выбраться в кого-то там решил, вот и обнаружился.
13:34:27 01-08-2023
Гость (09:30:04 01-08-2023) Ну выбраться в кого-то там решил, вот и обнаружился.... Начал предвыборную кампанию, лезет в губернаторы от ЛДПР