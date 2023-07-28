Депутат Булаев ужаснулся состоянию одной из улиц в центре Барнаула

Депутат АКЗС Сергей Булаев предложил властям обратить внимание на улицу Деповскую в Барнауле, сообщает "Атмосфера".

"Уже много лет в городе по разным программам приводят в порядок дороги и тротуары, но только не на Деповской. Тротуары разбитые, после дождя лужи и грязь, зимой козьи тропки. А там, между прочим, находится детская больница. Автомобили паркуются прямо на остатках газонов", – отметил координатор реготделения ЛДПР.