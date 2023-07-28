Депутат Булаев ужаснулся состоянию одной из улиц в центре Барнаула
Ранее в соцсетях появились фотографии свалки во дворе одного из домов
28 июля 2023, 12:48, ИА Амител
Депутат АКЗС Сергей Булаев предложил властям обратить внимание на улицу Деповскую в Барнауле, сообщает "Атмосфера".
"Уже много лет в городе по разным программам приводят в порядок дороги и тротуары, но только не на Деповской. Тротуары разбитые, после дождя лужи и грязь, зимой козьи тропки. А там, между прочим, находится детская больница. Автомобили паркуются прямо на остатках газонов", – отметил координатор реготделения ЛДПР.
Булаев напомнил, что ранее в соцсетях появились фотографии свалки во дворе дома № 4 по улице Деповской.
"Как будто это не самый центр столицы края, а какая-то забытая окраина. Хотя и на окраине такое безобразие недопустимо", – подчеркнул депутат.
Ранее Булаев призвал "поменять" новую развязку на Горе на нормальные ливневки.
12:57:12 28-07-2023
Депутат был до этого в летаргическом сне, к выборам проснулся.
14:09:18 28-07-2023
Гость (12:57:12 28-07-2023) Депутат был до этого в летаргическом сне, к выборам проснулс... Но ведь не он руководит городом и краем!
18:18:01 28-07-2023
Гость (12:57:12 28-07-2023) Депутат был до этого в летаргическом сне, к выборам проснулс... Если у вас дома срач, тоже депутат виноват? Или все же вы? Кто на Деповской мусор бросает? Кто паркует машины на газонах? Тот кто там живет или депутат?
12:57:52 28-07-2023
Сергей Булаев, многие жители края могут представить фото поколоритнее. Дайте адрес, куда скинуть. Чтобы затем публично обсудить и исправить.
13:16:21 28-07-2023
Предлагаю прогуляться в 150 м от пр.Ленина, за б, кинотеатром Россия после дождя или через несколько дней после дождя вдоль или используемых гаражей, или неиспользуемых.Центр города, как раньше говорили, "столицы мира".
13:19:36 28-07-2023
Ах ты господи, непорядок в глухой улочке увидел..Пусть в Ленинский р-н, к бывшему ТЦ Алтай наведается, там склад разбитых машин, используемых торговцами под хранение продуктов.. Бабушек с зеленью гоняли, а теперь оптовики вольготно пасутся который год,и ничего.. Ауууу, админы, депутааааты, на носу выыыыборыы не только выше названного((((
13:21:50 28-07-2023
Сергей Булаев, вы на Сиреневый бульвар зайдите, вот где ужас какой год, ничего не меняется.
13:27:32 28-07-2023
Ну вот пошла акция "Найди сортир похлеще" пошли фото и может быть мы его приведем в порядок.
13:29:29 28-07-2023
улицу Деповскую уже давно пора соединить с ул. Молодежной и далее с выездом на проспект Строителей и улицу Профинтерна. За одним и улицу союза Республик захватить от проспекта Сибирского до улицы Деповской. Сделать полноценные "карманы" для остановки и стоянки автомобилей. оборудовать пешеходные и велосипедные дорожки. В Барнауле с велосипедными дорожками огромная проблема. Таким дорожек просто нет! А велосипедисты и самокатчики есть! Уже давно пора в Барнауле взяться за схемы организации дорожного движения в центре города. В конце концов дорожное движение должно быть безопасным. И обеспечение этого приоритета это обязанность государства.
14:18:15 28-07-2023
Деповская (13:29:29 28-07-2023) улицу Деповскую уже давно пора соединить с ул. Молодежной и ... Неистово плюсую !
14:13:48 28-07-2023
А где то мурло, что вопит постоянно, что он живет в прекрасном центре, а все остальные на убогих выселках ? Вот такие как он все и позагадили тут.
14:15:28 28-07-2023
Прерывать и без того мегакороткий но красивый пешеходный бульвар на Молодежке от Ленина до Соца? Бульвар уложили плитками, поставили фонари, вазоны и декоративные конструкции - таких прогулочных зон в центре раз-два и обчелся! И это в угоду автомобилям которые заполонили всё и вся, они найдут как заехать и выехать, ну сделают крюк 300м не рассыпятся. Не понял про соединение Деповской с Строителей и Профинтерна и прочее.
14:18:35 28-07-2023
Это что касается дорог,а ещё есть тема цен на всё и вся, нашего медобслуживания,тарифов ЖКХ,бездумной застройки города,и много ещё чего .Так что всё у нас прекрасно и удивительно(если напиться предварительно).
14:34:55 28-07-2023
Неужели кто-то ещё не понял, что весь центр пойдёт под тотальный снос и будет застроен "элитарной стекловатой" в стиле "локо"? Всё, что светит изгоям из хрущёб и сталинок - это, так уж и быть, первый взнос на ипотеку в 30 лет в стекловатной "элитке".
14:41:54 28-07-2023
Гость (14:34:55 28-07-2023) Неужели кто-то ещё не понял, что весь центр пойдёт под тотал... ты такой забавный!
14:39:52 28-07-2023
Нет, реально, этого депутата стало много...
14:39:55 28-07-2023
Он чё, квартиру там купил? Нормально все там, местные не жалуются. Тихий тупик, закрытые дворы без посторонних. Оно им не надо парковки и проезжие улицы? Может, тот депутат дальше центра не ходит? Есть куда более колоритные места, где гораздо больше электората живёт.
14:43:47 28-07-2023
Строителей уже гноят, нечетную сторону. Ждут, когда рухнет, ну или сгорит случайно? Профинтерна такое же. Квартал Ра будет?
15:39:31 28-07-2023
Деповская (13:29:29 28-07-2023) улицу Деповскую уже давно пора соединить с ул. Молодежной и ... Зачем? Есть какой-то скрытый смысл?
16:08:48 28-07-2023
Ещё можно сделать выставку подобных фото. Разместить экспозицию возле городской админки. Назвать"Любимый Барнаул".
18:09:07 28-07-2023
Центр городаАнатолия 87 прямо напротив Краевого суда и Архива. Забор весь разрушен. Городские службы постарались. Теперь у них нет денег его ремонтировать, а только сносить. УК Базис можно сказать преднамеренно разрушает дом Анатолия, 87. Неделю назад там готов был упасть очередной фронтон. 6 часов жители дома не могли вызвать аварийку. Да, такое осущение, что центр города преднамеренно готовят к сносу, надо строить муравейники.
18:19:25 28-07-2023
Гость (12:57:52 28-07-2023) Сергей Булаев, многие жители края могут представить фото пок... Многие жители края - свиньи. Поэтому и живут в свинарнике, который сами разводят.
19:31:35 28-07-2023
Гость (18:19:25 28-07-2023) Многие жители края - свиньи. Поэтому и живут в свинарнике, к... Не надо обобщать! Раз уж даете себе характеристику, то не приплетайте сюда других жителей.
12:03:02 29-07-2023
Гость (19:31:35 28-07-2023) Не надо обобщать! Раз уж даете себе характеристику, то не пр... Я не себе даю характеристику! Я мусор мимо урн не бросаю! Окурки на газоны не кидаю. Я не сру под себя, как многие в Барнауле делают! Что? Так сложно пустую упаковку донести до мусорки? А машину парковать не на газоне? Потом жалуетесь, кто это сделал? Кто настрал в лифте?
18:25:20 28-07-2023
Город не депутат засирает. А сами жители. Кто по обочинам мусор кидает? Упаковки, фантики, мешки? Кто после себя оставляет пустые бутылки и прочее после отдыха на берегу реки/озера? Кто окурками все газоны засыпал под окнами? Депутат? Или сами жители города? Пока не научитесь убирать за собой, так и будете жить в свинарнике.
19:00:14 28-07-2023
Власти! Обратите уже внимание на депутата Булаева!!!!)))
20:45:39 28-07-2023
Гость (19:00:14 28-07-2023) Власти! Обратите уже внимание на депутата Булаева!!!!)))... Подрывает устои! Рвёт скрепы!)))
19:30:03 28-07-2023
Обратите внимание на озеленение четной стороны домов 18,20. Вырубили все, а посадить не хотят. От жары все плавится. Кроме того, общественный транспорт как по ленинскому ездит. А ведь тут больница
20:48:33 28-07-2023
Деповская (13:29:29 28-07-2023) улицу Деповскую уже давно пора соединить с ул. Молодежной и ... На Деповской детские лечебные учреждения. Вы хотите создать ад для больных детей и рай автомобилистам?
22:18:48 28-07-2023
Центр города практически избавился от киосков. В на челюскинцев 69 вместо небольшого сквера Мария-Ра положила лет 15 назад асфальт самовольно и около дома постоянно паркуются круглосуточно машины. Наставили кучу киосков (которые уродуют архитектуру города). Жители ближнего зарубежья торгуют фруктами (само собой пополняя бюджет своей страны и не платят налогов в РФ). Тут же мясом киоск торгует, тут же мороженое, тут-же чистка подушек, тут-же корм для животных, табак и канцелярия. Бардак одним словом. Депутат, ау.