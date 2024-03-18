Булочки, шарики и масленичные куклы. Как Барнаул выбирал президента

Большой фоторепортаж с трехдневного голосования на выборах президента России

18 марта 2024, 07:00, ИА Амител

Выборы президента РФ – 2024 / Фото: Екатерина Смолихина, Алина Богомолова / amic.ru

С 15 по 17 марта в России прошли выборы президента. По состоянию на 18:00 17 марта явка по всей стране составляет рекордные 71,46%, сообщает ЦИК. В онлайн-голосовании в 28 регионах (не включая Москву), по данным Минцифры, приняли участие 94% зарегистрированных на ДЭГ избирателей, голоса онлайн отдали 4,481 млн человек.

В Алтайском крае в эти дни работало почти 1700 участков. И основной пик желающих проголосовать очно ожидаемо пришелся на выходные. Люди приходили парами, с детьми. Последним на некоторых участках дарили воздушные шары. Кто-то голосовал впервые и за это получал обложку для паспорта и брелок. Кроме того, все желающие могли закупиться колбасами и другими вкусностями на ярмарках, которые организовали при участках.

Как прошли выборы президента – в нашем большом фоторепортаже.