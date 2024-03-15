"Кто, если не мы?" Как выбирали президента России в алтайском СИЗО

Более 700 человек, находящихся под следствием, помогли определить будущее страны

15 марта 2024, 14:00, ИА Амител

Выборы президента России в СИЗО № 1 города Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Около 700 человек, находящихся в следственном изоляторе № 1 в Барнауле, 15 марта приняли участие в выборах президента России. Подозреваемые и обвиняемые в отсутствии других развлечений в СИЗО с удовольствием идут на выборы, а явка на участке всегда составляет практически 100%. Amic.ru побывал на необычном избирательном участке и посмотрел, как выбирали свое будущее алтайские подследственные.

"Считаю, что сделал правильный выбор"

Избирательный участок в следственном изоляторе № 1 оборудован всем необходимым: урнами, системой видеонаблюдения и кабинками для тайного голосования. Если заключенные, согласно закону, не могут голосовать, то те, кому суд еще не вынес наказание, обладают таким правом. В общей сложности в СИЗО № 1 сейчас находится около 700 человек, обладающих избирательным правом.

Участок в следственном изоляторе практически не отличается от обычных. Избиратели приходят, называют свою фамилию, голосуют и бросают бюллетень в прозрачную урну. Никаких очередей: чтобы избежать давки, подследственных приводят по очереди. С собой паспортов у них нет (они хранятся в личном деле), но в день выборов находятся на столах членов избирательных комиссий. Посмотреть за ходом голосования в СИЗО № 1 приехали члены Общественной палаты Алтайского края и уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Антон Васильев.

Один из подследственных – Александр Чирков – рассказал amic.ru, что уже не в первый раз голосует на выборах президента именно в СИЗО № 1. Шесть лет назад он также выбирал президента России. Вот и сегодня шел на участок как на праздник.

"Мысли не пойти на участок у меня не было. Кто, если не мы, должны выбирать президента и наше будущее? Тут все хорошо организовано: можно было узнать о кандидатах. Да и вообще не могу жаловаться на отсутствие информации в изоляторе, касающейся выборов. Мы следили за кампанией, и я считаю, что сделал правильный выбор сегодня", – пояснил amic.ru Александр Чирков.

Александр Чирков / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Также на этом избирательном участке голосуют сотрудники СИЗО № 1. Посмотреть за ходом выборов, а также проголосовать в изолятор приехал начальник УФСИН России по Алтайскому краю полковник внутренней службы Сергей Герасимов.

Сергей Герасимов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

По его словам, все подследственные предварительно получили необходимую информацию о кандидатах, принимающих участие в выборах. Помимо Барнаула, голосовали 15 марта в СИЗО в Бийске и в Рубцовске. Там в настоящее время находится около 400 человек.

Сергей Герасимов пояснил amic.ru, что избирательным правом воспользуются подозреваемые и обвиняемые, которые находятся под домашним арестом, с мерами пресечения в виде ограничения свободы и запрета определенных действий. Таких в Алтайском крае около 200 человек. Им домой доставят ящики для голосования в связи с имеющимися у них ограничениями. Выбирать президента будут те, кто находится в исправительных центрах.

Результаты же выборов в СИЗО № 1 начнут подводить после завершения последнего, третьего дня голосования, 17 марта, когда в России закроются избирательные участки. Тогда-то и станет понятно, с каким кандидатом связали свое будущее те, кто подозреваются в убийствах, кражах, изнасилованиях, коррупции, распространению наркотиков и терроризме.