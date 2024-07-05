Бумажные повестки сохранятся в осенний призыв
Реестр воинского учета также заработает осенью, сообщил депутат Андрей Картаполов
05 июля 2024, 07:31, ИА Амител
Бумажные повестки останутся в большинстве регионов РФ в осенний призыв 2024 года, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
"Во время осеннего призыва оповещение традиционным способом – то есть использование бумажных повесток – останется в подавляющем большинстве субъектов", – цитирует его ТАСС.
В то же время реестр воинского учета также заработает осенью, добавил депутат.
Реестр воинского учета – это база данных, формируемая военкоматами, которая включает в себя широкий спектр сведений о подлежащих воинскому учету гражданах. Он станет единой базой данных для Минобороны и военкоматов, которая автоматизирует процессы призыва.
07:40:26 05-07-2024
Неприятно сейчас призывникам. Не как с Афганистаном, когда призывников туда брали, но все равно неприятно
08:15:13 05-07-2024
В соседней стране достаточно фиксации,что повестку положили в почтовый ящик.Далее по закону.
20:15:50 05-07-2024
Сколько шуму было с электронными повестками. А на деле гора снова родила мышь.