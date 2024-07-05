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Бумажные повестки сохранятся в осенний призыв

Реестр воинского учета также заработает осенью, сообщил депутат Андрей Картаполов

05 июля 2024, 07:31, ИА Амител

Призыв в армию / Фото: amic.ru
Призыв в армию / Фото: amic.ru

Бумажные повестки останутся в большинстве регионов РФ в осенний призыв 2024 года, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Во время осеннего призыва оповещение традиционным способом – то есть использование бумажных повесток – останется в подавляющем большинстве субъектов", – цитирует его ТАСС.

В то же время реестр воинского учета также заработает осенью, добавил депутат.

Реестр воинского учета – это база данных, формируемая военкоматами, которая включает в себя широкий спектр сведений о подлежащих воинскому учету гражданах. Он станет единой базой данных для Минобороны и военкоматов, которая автоматизирует процессы призыва.

Армия призыв в армию

Комментарии 3

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Гость

07:40:26 05-07-2024

Неприятно сейчас призывникам. Не как с Афганистаном, когда призывников туда брали, но все равно неприятно

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Гость

08:15:13 05-07-2024

В соседней стране достаточно фиксации,что повестку положили в почтовый ящик.Далее по закону.

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Гость

20:15:50 05-07-2024

Сколько шуму было с электронными повестками. А на деле гора снова родила мышь.

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