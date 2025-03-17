Бурятские власти подали новый иск против компании барнаульского бизнесмена

От "Арены" требуют 4,5 млн рублей за просрочку неких обязательств концессионера

17 марта 2025, 12:15, ИА Амител

Суд / Фото: unsplash.com / Tingey Injury Law Firm

Министерство спорта и молодежной политики Бурятии подало в суд на компанию барнаульского бизнесмена Михаила Дроздова. Как сообщает "Толк", информация об иске появилась в картотеке арбитражного суда.

От компании "Арена" требуют 4,5 млн рублей за просрочку неких обязательств концессионера. Предположительно, речь идет о концессии, по которой барнаульская компания занималась строительством ледового дворца в Улан-Удэ. Барнаульская организация вложила в проект 200 млн рублей собственных средств. Само строительство уже завершено, а открытие масштабного объекта состоялось в феврале, однако по плану оно должно было пройти еще в 2021 году.

Ранее Минспорт Бурятии уже выиграл один суд против "Арены". Ведомство истребовало долг, образовавшийся из-за задержки графика. При этом суд не стал учитывать аргументы барнаульской компании, вроде скачка цен на строительные материалы в 2021-2022 годах. Также сообщалось, что во время строительства обнаружились множественные нарушения проектной документации в блоке № 3 дворца – "Арене" пришлось исправлять их за свой счет.