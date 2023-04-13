Бутик-отель планирует построить на Алтае основатель группы "Черкизово"

Бизнесмен выбрал Алтай потому, что любит этот регион

13 апреля 2023, 15:11, ИА Амител

Фото: amic.ru

Гостиничным бизнесом в Республике Алтай планирует заняться Игорь Бабаев, основатель группы "Черкизово", одного из ведущих в России производителей мясной продукции, сообщает "Интерфакс".

В начале апреля предприниматель учредил в республике ООО "Отель Кебезень Резорт".

"Новая компания – это личный проект Бабаева. Он предусматривает строительство бутик-отеля с небольшим количеством номеров. Масштабирование проекта не планируется", – рассказал источник, знакомый с проектом.

По его словам, Бабаев выбрал Алтай потому, что любит этот регион и видит в нём большой потенциал для развития.