Бутина предложила запретить куклы Барби, назвав их пропагандой ЛГБТ
Игрушки стоит заказывать лишь у отечественных производителей, которые будут изготавливать с правильным посылом для детей
30 июля 2023, 18:59, ИА Амител
Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина предложила запретить куклы Барби, так как, по ее мнению, они пропагандируют ЛГБТ. Как сообщает РИА Новости, она считает, что игрушки стоит заказывать лишь у отечественных производителей, которые будут изготавливать с правильным посылом для детей.
"Я категорически против, чтобы в наших магазинах появлялись куклы, например, трансгендеры, или куклы, которые пропагандируют однополые отношения", – заявила она.
Бутина также подчеркнула, что недавно вышедший фильм "Барби" содержит в себе скрытую политическую программу Демократической партии Соединенных Штатов.
Напомним, что фильм "Барби" вышел 21 июля. Главные роли в картине о жизни пластиковой куклы сыграли Марго Робби и Райан Гослинг.
19:13:33 30-07-2023
Вместо куклы Барби можно выпустить куклу "Бути". Пригодится непослушных детишек запугивать...
19:31:57 30-07-2023
На месте кукол Барби я б напрочь запретил бутиных всех мастей. Потому что идиоты.
20:34:56 30-07-2023
Кто-то переиграл в куклу Бутину
21:55:27 30-07-2023
Бутина своим лицом пропагандирует ЛГБТ
22:42:56 30-07-2023
На лице написано: я глупая и сама не понимаю, как попала в госдуму))) хотя, что там понимать, нонче вся дума не понятно из кого состоит…. Ужас
04:07:41 31-07-2023
И эти люди сидят у власти?
09:54:13 31-07-2023
Родители бутиной, вам за дочь не стыдно?
10:37:11 31-07-2023
а что пропагандировала сама бутина, когда работала в сша агентом? промискуитет?
11:13:43 31-07-2023
О сколько либерососов отметилось, на карандаш...
11:22:38 31-07-2023
Гость (11:13:43 31-07-2023) О сколько либерососов отметилось, на карандаш...... А тебя сам знаешь куда!
14:31:48 31-07-2023
Плох тот родитель, который не сможет объяснить детям, что вот кукла девочка, вот кукла мальчик. А эта кукла непонятно кто — бракованная, наверное, давай не будем её покупать. И всё. Тоже мне, проблему раздули.
16:22:44 31-07-2023
Лучше бы озадачилась выявлением педерастов педофилов и других извращенцев свивших гнездо во всех государственных и бюджетны организациях учреждениях и органах.