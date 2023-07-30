Бутина предложила запретить куклы Барби, назвав их пропагандой ЛГБТ

Игрушки стоит заказывать лишь у отечественных производителей, которые будут изготавливать с правильным посылом для детей

30 июля 2023, 18:59, ИА Амител

Фото: amic.ru

Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина предложила запретить куклы Барби, так как, по ее мнению, они пропагандируют ЛГБТ. Как сообщает РИА Новости, она считает, что игрушки стоит заказывать лишь у отечественных производителей, которые будут изготавливать с правильным посылом для детей.

"Я категорически против, чтобы в наших магазинах появлялись куклы, например, трансгендеры, или куклы, которые пропагандируют однополые отношения", – заявила она.

Бутина также подчеркнула, что недавно вышедший фильм "Барби" содержит в себе скрытую политическую программу Демократической партии Соединенных Штатов.

Напомним, что фильм "Барби" вышел 21 июля. Главные роли в картине о жизни пластиковой куклы сыграли Марго Робби и Райан Гослинг.