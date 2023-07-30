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Бутина предложила запретить куклы Барби, назвав их пропагандой ЛГБТ

Игрушки стоит заказывать лишь у отечественных производителей, которые будут изготавливать с правильным посылом для детей

30 июля 2023, 18:59, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина предложила запретить куклы Барби, так как, по ее мнению, они пропагандируют ЛГБТ. Как сообщает РИА Новости, она считает, что игрушки стоит заказывать лишь у отечественных производителей, которые будут изготавливать с правильным посылом для детей.

"Я категорически против, чтобы в наших магазинах появлялись куклы, например, трансгендеры, или куклы, которые пропагандируют однополые отношения", – заявила она.

Бутина также подчеркнула, что недавно вышедший фильм "Барби" содержит в себе скрытую политическую программу Демократической партии Соединенных Штатов.

Напомним, что фильм "Барби" вышел 21 июля. Главные роли в картине о жизни пластиковой куклы сыграли Марго Робби и Райан Гослинг.

Комментарии 12

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Гость

19:13:33 30-07-2023

Вместо куклы Барби можно выпустить куклу "Бути". Пригодится непослушных детишек запугивать...

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Гость

19:31:57 30-07-2023

На месте кукол Барби я б напрочь запретил бутиных всех мастей. Потому что идиоты.

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Гость

20:34:56 30-07-2023

Кто-то переиграл в куклу Бутину

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Гость

21:55:27 30-07-2023

Бутина своим лицом пропагандирует ЛГБТ

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Ололо

22:42:56 30-07-2023

На лице написано: я глупая и сама не понимаю, как попала в госдуму))) хотя, что там понимать, нонче вся дума не понятно из кого состоит…. Ужас

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Гость

04:07:41 31-07-2023

И эти люди сидят у власти?

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Гость

09:54:13 31-07-2023

Родители бутиной, вам за дочь не стыдно?

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Бгг

10:37:11 31-07-2023

а что пропагандировала сама бутина, когда работала в сша агентом? промискуитет?

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Гость

11:13:43 31-07-2023

О сколько либерососов отметилось, на карандаш...

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Гость

11:22:38 31-07-2023

Гость (11:13:43 31-07-2023) О сколько либерососов отметилось, на карандаш...... А тебя сам знаешь куда!

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Гость

14:31:48 31-07-2023

Плох тот родитель, который не сможет объяснить детям, что вот кукла девочка, вот кукла мальчик. А эта кукла непонятно кто — бракованная, наверное, давай не будем её покупать. И всё. Тоже мне, проблему раздули.

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Гость

16:22:44 31-07-2023

Лучше бы озадачилась выявлением педерастов педофилов и других извращенцев свивших гнездо во всех государственных и бюджетны организациях учреждениях и органах.

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