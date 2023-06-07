Бутылка с жидкостью для розжига взорвалась в руках сибиряка на шашлыках

Пострадали лицо, руки, туловище – обожжено около 40% тела

07 июня 2023, 18:42, ИА Амител

Фото: amic.ru

Житель Новосибирска попал в реанимацию после инцидента на семейном отдыхе с детьми: в руках взорвалась бутылка с жидкостью для розжига, пишет "КП-Новосибирск".

Семья поехала отдыхать на Беловский водопад – достопримечательность в Искитимском районе. Мужчина специальной жидкостью разжигал угли в мангале, когда бутылка взорвалась.

"Вспыхнула одежда. Он прыгнул в воду, видимо, это спасло от сильных ожогов. Огонь потушил, но пострадали лицо, руки, туловище. Я помогла ему сесть в машину, повезла в Искитимскую городскую больницу. У него были ожоги около 40% тела", – рассказала супруга пострадавшего.

Мужчину положили в реанимацию. После того как пострадавшему стало лучше, врачи его перевязали и выписали направление в Новосибирскую областную больницу. Супруга вновь села за руль, но по дороге машина заглохла. Женщина просила помощи у других водителей, но они проезжали мимо.

Через какое-то время остановилась белая Toyota Cresta, за рулем которой сидел 20-летний парень. Он быстро привез из магазина новый аккумулятор и установил.

Теперь женщина хочет найти молодого человека, чтобы сказать ему спасибо. Ведь он помог незнакомым людям в очень сложной ситуации.