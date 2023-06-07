Бутылка с жидкостью для розжига взорвалась в руках сибиряка на шашлыках
Пострадали лицо, руки, туловище – обожжено около 40% тела
07 июня 2023, 18:42, ИА Амител
Житель Новосибирска попал в реанимацию после инцидента на семейном отдыхе с детьми: в руках взорвалась бутылка с жидкостью для розжига, пишет "КП-Новосибирск".
Семья поехала отдыхать на Беловский водопад – достопримечательность в Искитимском районе. Мужчина специальной жидкостью разжигал угли в мангале, когда бутылка взорвалась.
"Вспыхнула одежда. Он прыгнул в воду, видимо, это спасло от сильных ожогов. Огонь потушил, но пострадали лицо, руки, туловище. Я помогла ему сесть в машину, повезла в Искитимскую городскую больницу. У него были ожоги около 40% тела", – рассказала супруга пострадавшего.
Мужчину положили в реанимацию. После того как пострадавшему стало лучше, врачи его перевязали и выписали направление в Новосибирскую областную больницу. Супруга вновь села за руль, но по дороге машина заглохла. Женщина просила помощи у других водителей, но они проезжали мимо.
Через какое-то время остановилась белая Toyota Cresta, за рулем которой сидел 20-летний парень. Он быстро привез из магазина новый аккумулятор и установил.
Теперь женщина хочет найти молодого человека, чтобы сказать ему спасибо. Ведь он помог незнакомым людям в очень сложной ситуации.
"Мужа перевели в Новосибирскую областную больницу. Весь перебинтован, еще неделю проведет под присмотром врачей, но идет на поправку. Большое спасибо врачам за оперативность", – сказала женщина.
20:28:28 07-06-2023
Вот сколько раз говорят :"читайте инструкцию"... Сначала поливаем жидкостью, потом уже поджигаем... Через минут 5...Очень сочувствую мужчине - боль какая!!! И семье-боль душевная... Пусть все будет хорошо в дальнейшем. ☝️
21:21:53 07-06-2023
Как-то не понятно, из реанимации направили своим ходом в другую больницу... это нормально?
07:26:09 08-06-2023
Ещё бы бннза плеснул из канистры 20 лтитровой.
08:17:45 08-06-2023
что у него в бутылке было? жидкость для розжига не взрывается,это жидкий парафин.
09:34:55 08-06-2023
Мде, судя по состоянию машины, которая глохнет на ходу и в этом почему-то оказывается виноват аккумулятор, о данном мужике многое становится понятно. Неудивительно что бутылка взорвалась, ибо таким руко.опам вообще ничего доверять нельзя. Не жалко таких от слова совсем. Еще и наплодят таких же безмозглых.
10:10:40 08-06-2023
Зачем использовать химическую жидкость для приготовления шашлыков? Вся химия будет на мясе. Специальный уголь из пакета прекрасно горит. Если используют сухие веточки, то положить немного бумаги внутрь мангала, все дела.
10:23:53 08-06-2023
современный бойскаут без спец.средств и огонь уже развести не может? при том, что у нас с весны шторм.прогноз по пожароопасности, т.е. сушняк готов полыхнуть от любой искры... мужчине скорейшего выздоровления, конечно
17:43:48 08-06-2023
мужик обгорел, аккумулятор сел... Сдаётся мне что в этих случайностях есть закономерность