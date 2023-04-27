Мужчина, подорвавшийся на гранате под Новосибирском, жаловался на маленькую пенсию
Погибший ранее служил в Чечне, трудился в МВД и в службе судебных приставов
27 апреля 2023, 18:12, ИА Амител
Мужчина, погибший в Новосибирской области в результате взрыва гранаты, раньше работал в МВД и службе судебных приставов, пишет "КП-Новосибирск".
Напомним, инцидент произошёл 25 апреля в Куйбышеве на берегу реки, где часто собираются рыбаки. Местные жители утром услышали взрыв, но не придали этому значения.
"Подумали, что лёд на реке взрывают. А вечером рыбаки нашли тело человека. Увидели, что рядом лежит граната, и не стали подходить ближе", – рассказали изданию.
48-летний погибший ранее служил в Чечне, трудился в МВД и в службе судебных приставов. В декабре 2022 года ушёл на пенсию.
"Сильно из-за этого переживал. Жаловался на маленькую пенсию", – отметили знающие его люди.
В региональном СК рассказали, что сейчас рассматриваются разные версии произошедшего.
21:02:46 27-04-2023
Сосед работающий пенсионер.Трудовой стаж 29 лет. Пенсия 8500 руб. Сегодня прочитал, что содержание служебной собаки обходиться бюджету страны в 14500 руб. Чудны твои расклады, матушка Россия.
08:25:58 28-04-2023
Посчитаем.Украдено и вывезено из страны денег - океан. Его вполне бы хватило на двойное увеличение пенсий бедолагам- пенсионерам российским. И не надо было на гранаты падать. На коррупции и лжи как удержится режим?
08:29:15 28-04-2023
Гость. (21:02:46 27-04-2023) Сосед работающий пенсионер.Трудовой стаж 29 лет. Пенсия 8500... Это он работать начал в 31 год? А до этого на мамкиной шее сидел? Однако!
09:29:37 28-04-2023
Гость (08:29:15 28-04-2023) Это он работать начал в 31 год? А до этого на мамкиной шее ... Посчитайте.. до 19 лет на шее почти все сидят.. 48-29=19 лет.. в полиции на пенсию раньше выходят.. но в основном все работают дальше, просто на "гражданке"
09:42:17 28-04-2023
Гость (09:29:37 28-04-2023) Посчитайте.. до 19 лет на шее почти все сидят.. 48-29=19 лет... с 48 лет стаж дальше не капает?
08:40:38 28-04-2023
Когда идут споры про пенсии и что гос-во должно, всегда вспоминаю те страны где ее нет и не было пенсий, пора и у нас делать так же, хочешь жить нормально копи сам всю жизнь.
09:31:22 28-04-2023
08:40, ты глупый ? В тех странах банки не лопаются и деньги не воруют
09:31:56 28-04-2023
Гость (08:40:38 28-04-2023) Когда идут споры про пенсии и что гос-во должно, всегда вспо... Ну тогда и нечего из зарплаты в пенсионный фонд перечислять...
09:40:50 28-04-2023
Гость (09:29:37 28-04-2023) Посчитайте.. до 19 лет на шее почти все сидят.. 48-29=19 лет... А так дармоед? С 48 лет на 8500 живет? Это что ж за пенсия такая в полиции? Или просто мир дверь мяч?
09:45:09 28-04-2023
Ну тогда и нечего из зарплаты -Пока в стране такой порядок, думать нужно в юности, зрелости и работать на хорошо оплачиваемых работах,и иметь хороший стаж, обеспечить самому себя к старости жильем и фин. подушкой. раз в стране такая петрушка. А то до 30 лет по клубам прошляются, за 15 тысяч кое как поработают, потом ревут - пенсия 8 тысяч.