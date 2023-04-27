Мужчина, подорвавшийся на гранате под Новосибирском, жаловался на маленькую пенсию

Погибший ранее служил в Чечне, трудился в МВД и в службе судебных приставов

27 апреля 2023, 18:12, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Мужчина, погибший в Новосибирской области в результате взрыва гранаты, раньше работал в МВД и службе судебных приставов, пишет "КП-Новосибирск".

Напомним, инцидент произошёл 25 апреля в Куйбышеве на берегу реки, где часто собираются рыбаки. Местные жители утром услышали взрыв, но не придали этому значения.

"Подумали, что лёд на реке взрывают. А вечером рыбаки нашли тело человека. Увидели, что рядом лежит граната, и не стали подходить ближе", – рассказали изданию.

48-летний погибший ранее служил в Чечне, трудился в МВД и в службе судебных приставов. В декабре 2022 года ушёл на пенсию.

"Сильно из-за этого переживал. Жаловался на маленькую пенсию", – отметили знающие его люди.

В региональном СК рассказали, что сейчас рассматриваются разные версии произошедшего.