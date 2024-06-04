Бузова извинилась за откровенный наряд на концерте в День защиты детей
Певица призвала не искать зла там, где его нет
04 июня 2024, 07:52, ИА Амител
Певица и телеведущая Ольга Бузова извинилась за откровенный наряд на концерте в рамках VK Fest в Уфе, который состоялся в День защиты детей.
В Telegram исполнительница заявила, что уже семь лет подряд выступает на этом фестивале, и ее сценические образы "всегда яркие и обсуждаемые". Так что и в этом году она решила не изменять себе, ведь сцена для нее – "это часть жизни".
Тем не менее артистка решила извиниться за откровенное боди, в котором она выступила 1 июня. Многие тогда не оценили такой костюм и сочли неуместным именно в эту дату.
"Мы с командой приносим извинения, если мой наряд выглядел оскорбительно. Я всегда несу любовь и добро. Живу и работаю во благо Родины, и все это знают. Это главные ценности для меня и для моих людей. Не ищите зло там, где его нет", – заключила она.
07:54:11 04-06-2024
Нам нужно больше фоток!!!
07:59:53 04-06-2024
Сзади хорошая фотка. Но толстеет, возраст не умалим
08:02:16 04-06-2024
Голенька, не надо извиняться, они этого не заслуживают...
08:02:35 04-06-2024
Инцидент исчерпан
08:02:44 04-06-2024
Сцена для неё часть жизни,но на этот раз накинула бы халатик.Дети ведь.
08:14:06 04-06-2024
На дураков не обижаются
08:19:52 04-06-2024
Поверила тётка в себя, однако.
Без трусов петь только Шаману можно.
08:37:49 04-06-2024
Гость (08:19:52 04-06-2024) Поверила тётка в себя, однако.Без трусов петь только Шам... Шаман в главном своём клипе снялся на Красной площади в наколенниках.Зачем и для чего он туда в наколенниках вышел?
08:45:28 04-06-2024
Гость (08:37:49 04-06-2024) Шаман в главном своём клипе снялся на Красной площади в нак... Видимо хотел упасть на колени, да позабыл..
11:41:27 04-06-2024
Гость (08:45:28 04-06-2024) Видимо хотел упасть на колени, да позабыл.. ... Намеревался пасть на колени и брусчатку поцеловать.
09:13:16 04-06-2024
"Любое упоминание в прессе, это реклама, кроме некролога" (с)
09:29:39 04-06-2024
Мозгов совсем нет.
10:13:37 04-06-2024
Бедненькая, тоже не в ту дверь вошла)
14:58:05 04-06-2024
ВВП (10:13:37 04-06-2024) Бедненькая, тоже не в ту дверь вошла)... бедненькие это вы, она богатенькая.....
23:24:04 04-06-2024
позорная толстая тетка пергидроль в бдсм наряде. ужас. но в летние закрытые корпоративы прорекламировалась удачно