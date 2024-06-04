Бузова извинилась за откровенный наряд на концерте в День защиты детей

Певица призвала не искать зла там, где его нет

04 июня 2024, 07:52, ИА Амител

Ольга Бузова на VK Fest в Уфе / Кадр из видео: соцсети

Певица и телеведущая Ольга Бузова извинилась за откровенный наряд на концерте в рамках VK Fest в Уфе, который состоялся в День защиты детей.

В Telegram исполнительница заявила, что уже семь лет подряд выступает на этом фестивале, и ее сценические образы "всегда яркие и обсуждаемые". Так что и в этом году она решила не изменять себе, ведь сцена для нее – "это часть жизни".

Тем не менее артистка решила извиниться за откровенное боди, в котором она выступила 1 июня. Многие тогда не оценили такой костюм и сочли неуместным именно в эту дату.