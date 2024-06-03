Депутат раскритиковал Бузову из-за ее наряда на выступлении в День защиты детей

По словам парламентария, 1 июня выступать в таком виде было "особенно вызывающе"

03 июня 2024, 07:31, ИА Амител

Ольга Бузова на VK Fest в Уфе / Кадр из видео: t.me/rahmadinurov

Башкирский депутат Рустем Ахмадинуров раскритиковал певицу Ольгу Бузову из-за откровенного боди, в котором она выступила на VK Fest в Уфе 1 июня.

"День защиты детей. Там куча детишек. Она вообще в адеквате?!" – возмутился он в телеграм-канале.

Народный избранник отметил, что организаторы продали около 13 тысяч билетов, и почти половина из купивших – дети. И было бы нормально, если бы певица выступила в таком наряде в другой день, например, 2 июня, "но в День защиты детей это было особенно вызывающе", заметил парламентарий.

Также Ахмадинуров заявил, что не думает, что кто-то из властей республики подписывал разрешение на это выступление, так как это коммерческое мероприятие. Но он все же намерен сделать депутатский запрос в мэрию Уфы на имя вице-мэра по взаимодействую со СМИ.