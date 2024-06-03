Депутат раскритиковал Бузову из-за ее наряда на выступлении в День защиты детей
По словам парламентария, 1 июня выступать в таком виде было "особенно вызывающе"
03 июня 2024, 07:31, ИА Амител
Башкирский депутат Рустем Ахмадинуров раскритиковал певицу Ольгу Бузову из-за откровенного боди, в котором она выступила на VK Fest в Уфе 1 июня.
"День защиты детей. Там куча детишек. Она вообще в адеквате?!" – возмутился он в телеграм-канале.
Народный избранник отметил, что организаторы продали около 13 тысяч билетов, и почти половина из купивших – дети. И было бы нормально, если бы певица выступила в таком наряде в другой день, например, 2 июня, "но в День защиты детей это было особенно вызывающе", заметил парламентарий.
Также Ахмадинуров заявил, что не думает, что кто-то из властей республики подписывал разрешение на это выступление, так как это коммерческое мероприятие. Но он все же намерен сделать депутатский запрос в мэрию Уфы на имя вице-мэра по взаимодействую со СМИ.
07:36:18 03-06-2024
Очередная голая вечеринка. Но теперь перед детьми. Она ж не мать. А ума у неё никогда не было.
11:32:21 03-06-2024
Сергей (07:36:18 03-06-2024) Очередная голая вечеринка. Но теперь перед детьми. Она ж не ... Кто-то из чиновников её пригласил выступить , сама не приехала бы , наверное ещё и заплатили ей чтоб в таком наряде была . Прям бесплатно бы она перед детишками в одеждах таких выступала ?
07:51:24 03-06-2024
Гнать эту швабру со сцены, зачмырить, пробухала все мозги, овца. Пусть в гейропу валит и там жопой крутит хоть перед детьми, хоть перед стариканами
08:06:28 03-06-2024
Обабилась маленько , стареет .
08:10:46 03-06-2024
Швабры и бухарики это берущие кредиты и ипотеки. Эта девочка и в гейропе может иметь успех. Она настоящая гей - икона.
08:14:38 03-06-2024
И где наша оскорбленная общественность со своими оскорбленными достоинствами,как и гневные крики яжематерей или это не то и вы не так поняли?
08:16:24 03-06-2024
Хорошо что ещё Шамана, без трусов, не притащили.
08:23:35 03-06-2024
Отлично) Половину книг мы запретим за пропаганду ЛГБТ, еще половину, типа " Графа Монте-Кристо" и "Записок о Шерлоке Холмсе" за пропаганду наркотиков, согласно недавно принятым поправкам. Туда же пойдут медицинские учебники, тоже ведь литература. А там такое... Половину исполнителей объявим иноагентами, для второй половины введем дресс-код. Ах да, там еще Милонов вроде предложил запретить женщинам ходить без нижнего белья. Видимо, теперь поголовные проверки на улицах будут устраивать, с раздеванием. Но все мы знаем, кому без белья можно) Больше ада, больше.
09:17:06 03-06-2024
Гость (08:23:35 03-06-2024) Отлично) Половину книг мы запретим за пропаганду ЛГБТ, еще п... А вы к чему призываете?
09:31:12 03-06-2024
Гость (09:17:06 03-06-2024) А вы к чему призываете?... Да вроде ни к чему. Факты констатирую. Жаль, от Остера прокуратура вроде бы, покраснев, отстала. Было бы эпичненько.
09:41:14 03-06-2024
Гость (09:31:12 03-06-2024) Да вроде ни к чему. Факты констатирую. Жаль, от Остера проку... Ну как же ? А ада где больше желаете ?
09:48:57 03-06-2024
Гость (09:41:14 03-06-2024) Ну как же ? А ада где больше желаете ?... А вы на меня заявление напишите. Так мол и так, гражданин\гражданка желает ада. А у нас в Конституции прописана вера в Бога. Ату! Нехристь, нерусь, предатель. Ну и да, если вы не против всяческих запретов, чем вы недовольны-то? Пусть их будет еще больше, вам же только лучше будет. Для меня это ад, для вас - наоборот.
10:00:40 03-06-2024
Гость (09:48:57 03-06-2024) А вы на меня заявление напишите. Так мол и так, гражданин\гр... Так где вы ада больше желаете?
10:25:25 03-06-2024
Гость (10:00:40 03-06-2024) Так где вы ада больше желаете?... Я по понедельникам не подаю.
10:27:34 03-06-2024
Гость (10:25:25 03-06-2024) Я по понедельникам не подаю. ... А что, как уж на сковородке завертелись ? Сказали А, говорите и Б.
18:13:37 03-06-2024
Гость (10:25:25 03-06-2024) Я по понедельникам не подаю. ... А в шаббат подаете?
18:16:25 03-06-2024
Гость (10:25:25 03-06-2024) Я по понедельникам не подаю. ... А почему? Карманные деньги заканчиваются в субботу?
09:30:08 03-06-2024
Пригласили, деньги за выступление заплатили, а теперь ругают. Это же Бузова, что вы от неё хотели. Скажите спасибо, что она в одном кокошники не вышла)
09:46:48 03-06-2024
Раскабанела. Скоро будет жирная как примадонна.
10:30:13 03-06-2024
А что с детьми на Бузову пошли, ну и брали бы билет на смешариков, на пляж тоже нечего с детьми ходить там вообще все почти голые, а еще интересно что родители то не возмущались, им все понравилось, а депутату больше заняться нечем чем концерт Бузовой обсуждать
11:02:47 03-06-2024
Запретить все, оставить только балет и керамику.
11:14:51 03-06-2024
Пусть лучше проверить родилетей, которые потащили детей не Бузову.
12:03:37 03-06-2024
Кто-то же пригласил .. Видимо, с заказчиком надо беседовать о цели приезда Бузовой..
12:53:37 03-06-2024
dok_CФ (12:03:37 03-06-2024) Кто-то же пригласил .. Видимо, с заказчиком надо беседовать... А че только с заказчиками? А сама Бузова? А зрители? Они же тоже видели, куда шли. Так что логично беседовать со всеми. Да вон, выше уже ровно это же и предложили. Так что всем сестрам по серьгам надо.
14:41:58 03-06-2024
dok_CФ (12:03:37 03-06-2024) Кто-то же пригласил .. Видимо, с заказчиком надо беседовать... Написано же в начале, что на "VK Fest" это было. Мероприятие того самого VK, нынешний глава которого - Владимир Сергеевич Кириенко.
13:42:12 03-06-2024
чем ее наряд отличается от нарядов с голой вечеринки? почему ее не лишили/не привлекли/не заставили извиняться на камеру, размазывая слезы по жирным щекам?
13:57:05 03-06-2024
Гость (13:42:12 03-06-2024) чем ее наряд отличается от нарядов с голой вечеринки? почему... дурашка бестолковая, потому что ее там не было...
19:23:46 03-06-2024
не знаю хорошо или плохо она поёт, но она открывала Вк Фест а не день защиты детей. Ну в сценическом образе, конечно полновато она для него, но не прям вырви глаз. Ну и какие вопросы к ней? Упоминается день детей и всё.