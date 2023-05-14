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Бузова показала, как она шикарно улетает из Барнаула на вертолете

Певица устроила фотосессию с цветами у своего транспорта

14 мая 2023, 10:40, ИА Амител

Фото из соцсетей Ольги Бузовой
Фото из соцсетей Ольги Бузовой

Ольга Бузова после концерта в Барнауле покинула город на вертолёте. Об этом она рассказала в своих социальных сетях.

Певица устроила фотосессию у своего транспорта с букетом цветов, а ещё показывала подписчикам перелёт.

На концерте в Новосибирске поклонники завалили её цветами для новой фотосессии, отмечает "КП".

Напомним, что 12 мая Ольга Бузова выступала в барнаульском развлекательном комплексе "Планета Q". Цена билета на концерт начиналась от двух тысяч рублей.

культура

Комментарии 9

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юрий

10:45:34 14-05-2023

Это же как надо себя не уважать, чтобы ходить, отдавать свои деньги, за смотрины этого бездарного ничтожества. Лучше бы эти две тысячи оправили на помощь какому-нибудь больному ребенку.

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Иван

16:28:33 14-05-2023

юрий (10:45:34 14-05-2023) Это же как надо себя не уважать, чтобы ходить, отдавать свои... Как в зоопарк ,посмотреть

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Ёжик

12:47:26 16-05-2023

юрий (10:45:34 14-05-2023) Это же как надо себя не уважать, чтобы ходить, отдавать свои... Поищи в сети с чем столкнуться люди, которые воспользуются твоим советом. А на счёт первой части предложения - согласен.

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Гость

11:01:22 14-05-2023

Кто ходит на её концерты???

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Гость

15:13:26 14-05-2023

Куда она полетела??? В Брянскую область ???

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Гость

15:43:29 14-05-2023

ШИКАРНАЯ НОВОСТЬ!!!

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Олег

11:15:16 15-05-2023

Це не дорого и не бохато. Вот если бы на воздушном шаре... то да

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Гость

17:43:34 15-05-2023

Пора уже заканчивать с этой Бузовой,позорище

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Юлька Миллер

23:45:45 15-05-2023

Молодец. Любит свою работу и кайфует. Берет от жизни все.

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