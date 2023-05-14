Бузова показала, как она шикарно улетает из Барнаула на вертолете

Певица устроила фотосессию с цветами у своего транспорта

14 мая 2023, 10:40, ИА Амител

Фото из соцсетей Ольги Бузовой

Ольга Бузова после концерта в Барнауле покинула город на вертолёте. Об этом она рассказала в своих социальных сетях.

Певица устроила фотосессию у своего транспорта с букетом цветов, а ещё показывала подписчикам перелёт.

На концерте в Новосибирске поклонники завалили её цветами для новой фотосессии, отмечает "КП".

Напомним, что 12 мая Ольга Бузова выступала в барнаульском развлекательном комплексе "Планета Q". Цена билета на концерт начиналась от двух тысяч рублей.