Бузова показала, как она шикарно улетает из Барнаула на вертолете
Певица устроила фотосессию с цветами у своего транспорта
14 мая 2023, 10:40, ИА Амител
Фото из соцсетей Ольги Бузовой
Ольга Бузова после концерта в Барнауле покинула город на вертолёте. Об этом она рассказала в своих социальных сетях.
Певица устроила фотосессию у своего транспорта с букетом цветов, а ещё показывала подписчикам перелёт.
На концерте в Новосибирске поклонники завалили её цветами для новой фотосессии, отмечает "КП".
Напомним, что 12 мая Ольга Бузова выступала в барнаульском развлекательном комплексе "Планета Q". Цена билета на концерт начиналась от двух тысяч рублей.
10:45:34 14-05-2023
Это же как надо себя не уважать, чтобы ходить, отдавать свои деньги, за смотрины этого бездарного ничтожества. Лучше бы эти две тысячи оправили на помощь какому-нибудь больному ребенку.
16:28:33 14-05-2023
юрий (10:45:34 14-05-2023) Это же как надо себя не уважать, чтобы ходить, отдавать свои... Как в зоопарк ,посмотреть
12:47:26 16-05-2023
юрий (10:45:34 14-05-2023) Это же как надо себя не уважать, чтобы ходить, отдавать свои... Поищи в сети с чем столкнуться люди, которые воспользуются твоим советом. А на счёт первой части предложения - согласен.
11:01:22 14-05-2023
Кто ходит на её концерты???
15:13:26 14-05-2023
Куда она полетела??? В Брянскую область ???
15:43:29 14-05-2023
ШИКАРНАЯ НОВОСТЬ!!!
11:15:16 15-05-2023
Це не дорого и не бохато. Вот если бы на воздушном шаре... то да
17:43:34 15-05-2023
Пора уже заканчивать с этой Бузовой,позорище
23:45:45 15-05-2023
Молодец. Любит свою работу и кайфует. Берет от жизни все.