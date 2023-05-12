Ольга Бузова прилетела в Барнаул и выступила с концертом

Согласно данным онлайн-касс, стоимость билетов на мероприятие начиналась от 2 тысяч рублей. Такая цена явно не испугала барнаульцев и гостей города

12 мая 2023, 23:33, ИА Амител

Певица Ольга Бузова приехала в Барнаул и выступила с концертом в комплексе "Планета Q". Кадры с выступления поющей телеведущей публикуют жители и гости краевой столицы в социальных сетях.

Согласно данным онлайн-касс, стоимость билетов на мероприятие начиналась от 2 тысяч рублей. Такая цена явно не испугала барнаульцев и гостей города, которые посетили концерт.

Барнаул для Бузовой стал одним из городов тура по Сибири. Далее её выступления запланированы в Новосибирске и Красноярске.