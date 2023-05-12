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Ольга Бузова прилетела в Барнаул и выступила с концертом

Согласно данным онлайн-касс, стоимость билетов на мероприятие начиналась от 2 тысяч рублей. Такая цена явно не испугала барнаульцев и гостей города

12 мая 2023, 23:33, ИА Амител

Певица Ольга Бузова приехала в Барнаул и выступила с концертом в комплексе "Планета Q". Кадры с выступления поющей телеведущей публикуют жители и гости краевой столицы в социальных сетях. 

Согласно данным онлайн-касс, стоимость билетов на мероприятие начиналась от 2 тысяч рублей. Такая цена явно не испугала барнаульцев и гостей города, которые посетили концерт. 

Барнаул для Бузовой стал одним из городов тура по Сибири. Далее её выступления запланированы в Новосибирске и Красноярске.

Комментарии 11

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Дмитрий

01:01:33 13-05-2023

Если судить по числу проданных билетов согласно данным онлайн-касс, купивших их было всего ничего...

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Гость

15:12:02 13-05-2023

Дмитрий (01:01:33 13-05-2023) Если судить по числу проданных билетов согласно данным онлай... А Томенко там был?

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Гость

08:10:31 13-05-2023

Бездарность

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Гость

09:57:46 13-05-2023

Хорошо что я узнал об этом только сейчас...

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Гость

10:14:21 13-05-2023

Певица?

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Гость

10:14:57 13-05-2023

Дебилы платят деньги за дебилку.

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Гость

12:41:57 13-05-2023

Судя по фильму на концерт пришли кашолки не имеющие спрос даже у пьяных мужиков

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Пётр первый

15:11:04 13-05-2023

А я думаю, что так завоняло в Барнауле

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Гость

18:38:21 13-05-2023

То, что подобные Бузовой пользуются популярностью у нас в стране, показывает, насколько деградировало общество.

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гость

09:35:32 14-05-2023

не уважать себя, слушать эту "певицу".

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гость

10:37:36 14-05-2023

Не уважать себя, чтобы слушать эту "певицу"

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