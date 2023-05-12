Ольга Бузова прилетела в Барнаул и выступила с концертом
Согласно данным онлайн-касс, стоимость билетов на мероприятие начиналась от 2 тысяч рублей. Такая цена явно не испугала барнаульцев и гостей города
12 мая 2023, 23:33, ИА Амител
Певица Ольга Бузова приехала в Барнаул и выступила с концертом в комплексе "Планета Q". Кадры с выступления поющей телеведущей публикуют жители и гости краевой столицы в социальных сетях.
Согласно данным онлайн-касс, стоимость билетов на мероприятие начиналась от 2 тысяч рублей. Такая цена явно не испугала барнаульцев и гостей города, которые посетили концерт.
Барнаул для Бузовой стал одним из городов тура по Сибири. Далее её выступления запланированы в Новосибирске и Красноярске.
01:01:33 13-05-2023
Если судить по числу проданных билетов согласно данным онлайн-касс, купивших их было всего ничего...
15:12:02 13-05-2023
Дмитрий (01:01:33 13-05-2023) Если судить по числу проданных билетов согласно данным онлай... А Томенко там был?
08:10:31 13-05-2023
Бездарность
09:57:46 13-05-2023
Хорошо что я узнал об этом только сейчас...
10:14:21 13-05-2023
Певица?
10:14:57 13-05-2023
Дебилы платят деньги за дебилку.
12:41:57 13-05-2023
Судя по фильму на концерт пришли кашолки не имеющие спрос даже у пьяных мужиков
15:11:04 13-05-2023
А я думаю, что так завоняло в Барнауле
18:38:21 13-05-2023
То, что подобные Бузовой пользуются популярностью у нас в стране, показывает, насколько деградировало общество.
09:35:32 14-05-2023
не уважать себя, слушать эту "певицу".
10:37:36 14-05-2023
Не уважать себя, чтобы слушать эту "певицу"