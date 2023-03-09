Бузова приедет в Барнаул и выступит в скандально известном комплексе "Планета Ку"

В Алтайском крае певица будет 12 мая

09 марта 2023, 18:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Российская певица, блогер и телеведущая Ольга Бузова опубликовала гастрольный график на 2023 год. Один из пунктов, который она посетит, – Барнаул.

Концерт в краевой столице Бузова даст 12 мая. Выступать она будет в скандально известном комплексе "Планета Ку".

Напомним, что развлекательный клуб начал мешать жителям Борзовой заимки в 2019 году. Летом днями он работает как бассейн, а ночью здесь проводят шумные вечеринки.

Жители посёлка через суд хотели закрыть заведение, но администрацию просто обязали соблюдать допустимый уровень шума.