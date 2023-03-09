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Бузова приедет в Барнаул и выступит в скандально известном комплексе "Планета Ку"

В Алтайском крае певица будет 12 мая

09 марта 2023, 18:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Российская певица, блогер и телеведущая Ольга Бузова опубликовала гастрольный график на 2023 год. Один из пунктов, который она посетит, – Барнаул.

Концерт в краевой столице Бузова даст 12 мая. Выступать она будет в скандально известном комплексе "Планета Ку".

Напомним, что развлекательный клуб начал мешать жителям Борзовой заимки в 2019 году. Летом днями он работает как бассейн, а ночью здесь проводят шумные вечеринки.

Жители посёлка через суд хотели закрыть заведение, но администрацию просто обязали соблюдать допустимый уровень шума.

Комментарии 10

  • Ура! Бузова -это круто! Губернатор придет?
    09 марта, Гость   Ответить
  • В Борзовку, потрясти арбузами * Приедет блогер Ольга Бузова
    09 марта, Гость   Ответить
  • У Абузяровой нет арбузов, у нее только дряблый некрасивый тухос.
    09 марта, Гость   Ответить
  • Ей только в задрипанных бассейнах и место.
    09 марта, Гость   Ответить
  • Событие, достойное столицы Мира!
    09 марта, Гость   Ответить
  • Вангую - прокинет.
    10 марта, Гость   Ответить
  • Ну приедет и приедет. Вот если у жителей Борзовки молоко скиснет после концерта - это уже новость для обсуждения
    10 марта, Гость   Ответить
  • скандальный,,,,,, а почему он есть? Бузова? на ее концерты идут детки, которые потом одеваются как Бузова и ведут себя соответственно, ну и мужики старше 45 лет......
    10 марта, Гость   Ответить
  • А мне Бузова нравится! Трудяга!
    10 марта, Гость   Ответить
  • недопевица , недоактриса , навязанная обществу .
    10 марта, Гость   Ответить
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