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Бузова рассказала о сложном пути до своей популярности

Она призналась, что создала первую музыкальную группу в 13 лет

01 сентября 2023, 12:58, ИА Амител

Фото: t.me/byzovahouse
Фото: t.me/byzovahouse

Российская актриса, певица, блогерша и телеведущая Ольга Бузова рассказала о том, что еще с детства мечтала стать звездой. Ее слова передает "Пятый канал".

Она призналась, что заинтересовалась музыкой еще в школе, а в 13 лет вместе с подружкой создала группу под названием Teenager In Love. С этого момента, по словам Бузовой, она поняла, что хочет стать звездой.

"Был сложный путь через геофак, через "Дом-2", - посетовала Бузова.

В итоге, певица добавила, что добилась своего и реализовала детскую мечту, став популярной.

А еще Ольга Бузова фокусница. Недавно она показала, что не тонет в соленой воде.

музыка

Комментарии 7

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Гость

13:07:27 01-09-2023

Чё это за мужик в красном ??? )

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Гость

15:25:23 05-09-2023

Гость (13:07:27 01-09-2023) Чё это за мужик в красном ??? )... Ножки то вполне женские.

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Гость

13:08:04 01-09-2023

кто это?

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Гость

14:30:37 01-09-2023

Да, на пути на олимп много ночей провела в чужих бунгало.

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Гость

14:49:47 01-09-2023

То, что такие люди становятся популярными в нашей стране - это прямо лакмусовая бумажка того, насколько деградировал у нас народ...

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Гость

16:01:44 01-09-2023

Можно подумать народ был прям любо-дорого смотреть Как были 95% просто для оборота денег, так и есть. Ну может быть теперь 97%. Просто существуют, едят и спят.

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Гость

23:20:08 01-09-2023

Любые отстои ежедневно целенаправлено пропагандируй в Сми и станут конфеткой.

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