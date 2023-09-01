Бузова рассказала о сложном пути до своей популярности
Она призналась, что создала первую музыкальную группу в 13 лет
01 сентября 2023, 12:58, ИА Амител
Фото: t.me/byzovahouse
Российская актриса, певица, блогерша и телеведущая Ольга Бузова рассказала о том, что еще с детства мечтала стать звездой. Ее слова передает "Пятый канал".
Она призналась, что заинтересовалась музыкой еще в школе, а в 13 лет вместе с подружкой создала группу под названием Teenager In Love. С этого момента, по словам Бузовой, она поняла, что хочет стать звездой.
"Был сложный путь через геофак, через "Дом-2", - посетовала Бузова.
В итоге, певица добавила, что добилась своего и реализовала детскую мечту, став популярной.
А еще Ольга Бузова фокусница. Недавно она показала, что не тонет в соленой воде.
13:07:27 01-09-2023
Чё это за мужик в красном ??? )
15:25:23 05-09-2023
Гость (13:07:27 01-09-2023) Чё это за мужик в красном ??? )... Ножки то вполне женские.
13:08:04 01-09-2023
кто это?
14:30:37 01-09-2023
Да, на пути на олимп много ночей провела в чужих бунгало.
14:49:47 01-09-2023
То, что такие люди становятся популярными в нашей стране - это прямо лакмусовая бумажка того, насколько деградировал у нас народ...
16:01:44 01-09-2023
Можно подумать народ был прям любо-дорого смотреть Как были 95% просто для оборота денег, так и есть. Ну может быть теперь 97%. Просто существуют, едят и спят.
23:20:08 01-09-2023
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