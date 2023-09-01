Бузова рассказала о сложном пути до своей популярности

Она призналась, что создала первую музыкальную группу в 13 лет

01 сентября 2023, 12:58, ИА Амител

Фото: t.me/byzovahouse

Российская актриса, певица, блогерша и телеведущая Ольга Бузова рассказала о том, что еще с детства мечтала стать звездой. Ее слова передает "Пятый канал".

Она призналась, что заинтересовалась музыкой еще в школе, а в 13 лет вместе с подружкой создала группу под названием Teenager In Love. С этого момента, по словам Бузовой, она поняла, что хочет стать звездой.

"Был сложный путь через геофак, через "Дом-2", - посетовала Бузова.

В итоге, певица добавила, что добилась своего и реализовала детскую мечту, став популярной.

А еще Ольга Бузова фокусница. Недавно она показала, что не тонет в соленой воде.