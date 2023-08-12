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Бузова на Яровом доказала подписчикам, что она не тонет

Певица искупалась в озере перед концертом

12 августа 2023, 17:45, ИА Амител

Известная певица и телеведущая Ольга Бузова приехала на Яровое и показала подписчикам фокус. Видео она опубликовала в запрещенной, но популярной социальной сети.

Бузова заявила, что все люди тонут, а она нет и доказала это, окунувшись в соленую воду. Завершила свой трюк певица лежанием звездочкой. 

12 августа Бузова выступит в Алтайском крае с концертом. Мероприятие пройдет на одном из причалов. 

Алтайский край культура

Комментарии 26

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Гость

18:13:02 12-08-2023

Я всегда подозревал что Бузова не тонет

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Бийчанин

18:13:21 12-08-2023

Люди тонут, коровья лепешка - нет !!!

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Гость

20:51:21 12-08-2023

Бийчанин (18:13:21 12-08-2023) Люди тонут, коровья лепешка - нет !!!... Зря вы так. Бузова поет лучше, чем коровья лепешка (но это не точно)...

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max

18:23:33 12-08-2023

....оно не тонет....

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Гость

20:05:32 12-08-2023

Оно не тонет

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Гость

22:45:49 12-08-2023

я конечно ее поклонником не являюсь, но, если объективно, приехал человек на Яровое, отдыхает у нас, говорит об Алтае хорошие слова- да молодец она за это, лично мое мнение

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Гость

10:39:40 13-08-2023

Гость (22:45:49 12-08-2023) я конечно ее поклонником не являюсь, но, если объективно, пр... Как легко вас подкупить)))

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Гость

12:12:51 13-08-2023

Гость (22:45:49 12-08-2023) я конечно ее поклонником не являюсь, но, если объективно, пр... ну богат Алтай на диванных музыкальных критиков, военных стратегов, специалистов по недвижимости, валютных аналитиков, автоэкспертов и прочих профи

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Гость

11:52:19 14-08-2023

Гость (12:12:51 13-08-2023) ну богат Алтай на диванных музыкальных критиков, военных стр... Да-да, и еще на вирусологов))))))))

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Татьяна

09:09:41 15-08-2023

Гость (22:45:49 12-08-2023) я конечно ее поклонником не являюсь, но, если объективно, пр... Тем более, в Яровом не утонешь. Очень плотная соленая вода.

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Гость

09:55:08 13-08-2023

Всё с неё смеються, а вы попробуйте добиться её популярности.

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Гость

10:45:46 13-08-2023

Вода в озере солёная. Там ни кто не тонет.

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Елена

10:46:59 13-08-2023

Так на озере Яровое ни кто не тонет, ведь вода соленая.

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Татьяна

12:33:01 13-08-2023

Хватит стебать убогую, у нее психотравма после Третьякова

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Гость

13:14:41 13-08-2023

На Яровом чтоб утонуть надо мноооого ума иметь, там не тонут ,само озеро не даёт. Отсюда вывод......

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Люба

13:28:21 13-08-2023

Там вообще никто не тонет ,озеро соленое не важно Бузова или простой человек и какого веса ,мы там отдыхали в июле все супер ,и все так держались на поверхности соль не даёт тануть

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Татьяна

14:02:39 13-08-2023

Поёт, не поёт-да какая разница как она зарабатывает ! Сейчас кто вообще умеет петь ?! Она - молодец, позитивная , ничего плохого не говорит , а наоборот кто-то смотрит её сториз и узнает ,что есть такое место как Яровое .

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Ludmila

14:28:08 13-08-2023

Как бы я не относилась к творчеству Ольги, но тем не менее надо отдать должное ее трудоспособности и оптимизму. А на Яровом действительно на воде можно просто лежать и не тонуть. Концентрация соли очень высокая.

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Андрей

14:45:43 13-08-2023

В тех озёрах никто не тонет, спать можно, там соли больше чем воды))

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Гость

15:59:41 13-08-2023

Это озеро в Яррвом очень солёное, соль держит на поверхности воды. Все об этом здесь знают. И все не тонут. Ещё вода и даже воздух очень целебный.

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Андрей

16:59:49 13-08-2023

Раскоровела а мозгга еще меньше стало

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Вера

20:16:43 13-08-2023

Были там, с 10 по 13 ДУБАК уехали, бузова как вообще в воду залезла.

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Кость

13:31:10 14-08-2023

Автору 5 за заголовок!!!)))

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Гость

15:29:06 14-08-2023

Гость (09:55:08 13-08-2023) Всё с неё смеються, а вы попробуйте добиться её популярности... нанять пиар-менеджера много таланта не надо

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Гость

20:57:12 14-08-2023

Не забудьте там всё с хлоркой помыть.

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Рая

21:12:34 14-08-2023

Гость (15:29:06 14-08-2023) нанять пиар-менеджера много таланта не надо... Попробуй найми и двигайся как она, поглядим на тебя

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