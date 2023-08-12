Бузова на Яровом доказала подписчикам, что она не тонет
Певица искупалась в озере перед концертом
12 августа 2023, 17:45, ИА Амител
Известная певица и телеведущая Ольга Бузова приехала на Яровое и показала подписчикам фокус. Видео она опубликовала в запрещенной, но популярной социальной сети.
Бузова заявила, что все люди тонут, а она нет и доказала это, окунувшись в соленую воду. Завершила свой трюк певица лежанием звездочкой.
12 августа Бузова выступит в Алтайском крае с концертом. Мероприятие пройдет на одном из причалов.
18:13:02 12-08-2023
Я всегда подозревал что Бузова не тонет
18:13:21 12-08-2023
Люди тонут, коровья лепешка - нет !!!
20:51:21 12-08-2023
Бийчанин (18:13:21 12-08-2023) Люди тонут, коровья лепешка - нет !!!... Зря вы так. Бузова поет лучше, чем коровья лепешка (но это не точно)...
18:23:33 12-08-2023
....оно не тонет....
20:05:32 12-08-2023
Оно не тонет
22:45:49 12-08-2023
я конечно ее поклонником не являюсь, но, если объективно, приехал человек на Яровое, отдыхает у нас, говорит об Алтае хорошие слова- да молодец она за это, лично мое мнение
10:39:40 13-08-2023
Гость (22:45:49 12-08-2023) я конечно ее поклонником не являюсь, но, если объективно, пр... Как легко вас подкупить)))
12:12:51 13-08-2023
Гость (22:45:49 12-08-2023) я конечно ее поклонником не являюсь, но, если объективно, пр... ну богат Алтай на диванных музыкальных критиков, военных стратегов, специалистов по недвижимости, валютных аналитиков, автоэкспертов и прочих профи
11:52:19 14-08-2023
Гость (12:12:51 13-08-2023) ну богат Алтай на диванных музыкальных критиков, военных стр... Да-да, и еще на вирусологов))))))))
09:09:41 15-08-2023
Гость (22:45:49 12-08-2023) я конечно ее поклонником не являюсь, но, если объективно, пр... Тем более, в Яровом не утонешь. Очень плотная соленая вода.
09:55:08 13-08-2023
Всё с неё смеються, а вы попробуйте добиться её популярности.
10:45:46 13-08-2023
Вода в озере солёная. Там ни кто не тонет.
10:46:59 13-08-2023
Так на озере Яровое ни кто не тонет, ведь вода соленая.
12:33:01 13-08-2023
Хватит стебать убогую, у нее психотравма после Третьякова
13:14:41 13-08-2023
На Яровом чтоб утонуть надо мноооого ума иметь, там не тонут ,само озеро не даёт. Отсюда вывод......
13:28:21 13-08-2023
Там вообще никто не тонет ,озеро соленое не важно Бузова или простой человек и какого веса ,мы там отдыхали в июле все супер ,и все так держались на поверхности соль не даёт тануть
14:02:39 13-08-2023
Поёт, не поёт-да какая разница как она зарабатывает ! Сейчас кто вообще умеет петь ?! Она - молодец, позитивная , ничего плохого не говорит , а наоборот кто-то смотрит её сториз и узнает ,что есть такое место как Яровое .
14:28:08 13-08-2023
Как бы я не относилась к творчеству Ольги, но тем не менее надо отдать должное ее трудоспособности и оптимизму. А на Яровом действительно на воде можно просто лежать и не тонуть. Концентрация соли очень высокая.
14:45:43 13-08-2023
В тех озёрах никто не тонет, спать можно, там соли больше чем воды))
15:59:41 13-08-2023
Это озеро в Яррвом очень солёное, соль держит на поверхности воды. Все об этом здесь знают. И все не тонут. Ещё вода и даже воздух очень целебный.
16:59:49 13-08-2023
Раскоровела а мозгга еще меньше стало
20:16:43 13-08-2023
Были там, с 10 по 13 ДУБАК уехали, бузова как вообще в воду залезла.
13:31:10 14-08-2023
Автору 5 за заголовок!!!)))
15:29:06 14-08-2023
Гость (09:55:08 13-08-2023) Всё с неё смеються, а вы попробуйте добиться её популярности... нанять пиар-менеджера много таланта не надо
20:57:12 14-08-2023
Не забудьте там всё с хлоркой помыть.
21:12:34 14-08-2023
Гость (15:29:06 14-08-2023) нанять пиар-менеджера много таланта не надо... Попробуй найми и двигайся как она, поглядим на тебя