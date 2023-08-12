Бузова на Яровом доказала подписчикам, что она не тонет

Певица искупалась в озере перед концертом

12 августа 2023, 17:45, ИА Амител

Известная певица и телеведущая Ольга Бузова приехала на Яровое и показала подписчикам фокус. Видео она опубликовала в запрещенной, но популярной социальной сети.

Бузова заявила, что все люди тонут, а она нет и доказала это, окунувшись в соленую воду. Завершила свой трюк певица лежанием звездочкой.

12 августа Бузова выступит в Алтайском крае с концертом. Мероприятие пройдет на одном из причалов.