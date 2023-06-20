Быки устроили разборки на дороге среди живописных алтайских гор
Поединок парнокопытных попал на видео
20 июня 2023, 14:30, ИА Амител
В Республике Алтай сняли на видео, как два быка бодаются на дороге. Ролик опубликовали в телеграм-канале National Geographic.
"Обычная ситуация на дорогах Алтая", – гласит подпись к видео.
На кадрах два быка устроили между собой разборки прямо на проезжей части – перед коровами и водителями. Пост собрал более двух тысяч реакций.
В каком именно районе произошел этот страшный конфликт, не уточняется, но в паблике "PROАлтай" пишут, что на видео Чуйский тракт.
14:36:05 20-06-2023
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