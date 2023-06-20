Быки устроили разборки на дороге среди живописных алтайских гор

Поединок парнокопытных попал на видео

20 июня 2023, 14:30, ИА Амител

В Республике Алтай сняли на видео, как два быка бодаются на дороге. Ролик опубликовали в телеграм-канале National Geographic.

"Обычная ситуация на дорогах Алтая", – гласит подпись к видео.

На кадрах два быка устроили между собой разборки прямо на проезжей части – перед коровами и водителями. Пост собрал более двух тысяч реакций.

В каком именно районе произошел этот страшный конфликт, не уточняется, но в паблике "PROАлтай" пишут, что на видео Чуйский тракт.