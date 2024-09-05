Был, да сплыл. Как выглядит пустырь в Барнауле, где месяц назад стоял дом

Дома № 70б на улице Партизанской больше не существует

05 сентября 2024, 07:00, ИА Амител

Пустырь вместо дома на Партизанской / Фото: amic.ru

Барнаульский дом № 70б по улице Партизанской, который в начале года был экстренно эвакуирован из-за образовавшихся трещин, полностью снесен. На месте бывшего жилого здания сейчас виднеется лишь ровная площадка, где уже начала прорастать трава.

Напомним, решение о сносе дома было принято после того, как на нем появились серьезные трещины. Жильцов экстренно эвакуировали и предоставили компенсации. Несмотря на то, что дом не был официально признан аварийным, власти сочли необходимым его снести из соображений безопасности.

Как выглядит пустырь, где был проблемный дом, – в нашей фотоленте.