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Был, да сплыл. Как выглядит пустырь в Барнауле, где месяц назад стоял дом

Дома № 70б на улице Партизанской больше не существует

05 сентября 2024, 07:00, ИА Амител

Пустырь вместо дома на Партизанской / Фото: amic.ru

Барнаульский дом № 70б по улице Партизанской, который в начале года был экстренно эвакуирован из-за образовавшихся трещин, полностью снесен. На месте бывшего жилого здания сейчас виднеется лишь ровная площадка, где уже начала прорастать трава.

Напомним, решение о сносе дома было принято после того, как на нем появились серьезные трещины. Жильцов экстренно эвакуировали и предоставили компенсации. Несмотря на то, что дом не был официально признан аварийным, власти сочли необходимым его снести из соображений безопасности.

Как выглядит пустырь, где был проблемный дом, – в нашей фотоленте. 

Барнаул недвижимость фоторепортажи

Комментарии 4

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Гость

11:45:35 05-09-2024

не признали аварийным, а все равно ведь снесли. Значит так можно? почему же когда дома признаны аварийными, никому дела до них нет?

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Гость

12:13:27 05-09-2024

если не признан аварийным то жилье взамен государство предоставить не обязано.
Получается что жильцы остались ни с чем?
не признание дома аварийным и снос из за трещин это явное противоречие - суд должен его устранить и наказать ответственных

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отличное место для парка

12:54:06 05-09-2024

имени Клейнатовского.

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оо

12:59:12 05-09-2024

подготовили площадку под застройку

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