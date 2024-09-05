Был, да сплыл. Как выглядит пустырь в Барнауле, где месяц назад стоял дом
Дома № 70б на улице Партизанской больше не существует
05 сентября 2024, 07:00, ИА Амител
Пустырь вместо дома на Партизанской / Фото: amic.ru
Барнаульский дом № 70б по улице Партизанской, который в начале года был экстренно эвакуирован из-за образовавшихся трещин, полностью снесен. На месте бывшего жилого здания сейчас виднеется лишь ровная площадка, где уже начала прорастать трава.
Напомним, решение о сносе дома было принято после того, как на нем появились серьезные трещины. Жильцов экстренно эвакуировали и предоставили компенсации. Несмотря на то, что дом не был официально признан аварийным, власти сочли необходимым его снести из соображений безопасности.
Как выглядит пустырь, где был проблемный дом, – в нашей фотоленте.
11:45:35 05-09-2024
не признали аварийным, а все равно ведь снесли. Значит так можно? почему же когда дома признаны аварийными, никому дела до них нет?
12:13:27 05-09-2024
если не признан аварийным то жилье взамен государство предоставить не обязано.
Получается что жильцы остались ни с чем?
не признание дома аварийным и снос из за трещин это явное противоречие - суд должен его устранить и наказать ответственных
12:54:06 05-09-2024
имени Клейнатовского.
12:59:12 05-09-2024
подготовили площадку под застройку