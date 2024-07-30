"Экскаватор ломает". В Барнауле начали сносить треснувший дом на улице Партизанской
Работы должны завершить до конца недели
30 июля 2024, 11:10, ИА Амител
В Барнауле приступили к сносу двухэтажного дома № 70б по улице Партизанской, передает корреспондент amic.ru. Место проведения работ огородили, а на самом объекте трудится экскаватор, который ломает здание и сгружает старые доски, шифер и кирпичи в грузовики.
15 января из этого дома экстренно вывели людей и объявили режим повышенной готовности, так как в здании образовались серьезные трещины, хотя оно даже не было признано аварийным. Впоследствии сооружение решили расселить и снести. Людям выплатили компенсации.
При этом, как пишет "Толк", начавшимся сносом оказались недовольны соседи. Одним из противников стал Анатолий Квин, сын известного алтайского писателя Льва Квина. Мужчина проживает в доме № 70а более 40 лет и утверждает, что вся дворовая территория их двухэтажки была приватизирована жильцами в 2011 году и пользоваться ею можно только с их разрешения.
Но как только приступили к сносу соседнего дома, строительная техника начала здесь ездить, несмотря на знак "Проезд запрещен" и жалобы собственников. Из-за работ поднялась пыль и возникла угроза старым трубам, которые закопаны не очень глубоко: в одном месте на углу дома грузовики уже продавили грунт так, что образовалась яма и ее пришлось закладывать кирпичами.
В мэрии Барнаула ответили, что другого проезда к дому нет. Все работы должны завершить до конца текущей недели.
11:24:43 30-07-2024
Людям выплатили компенсации."
Всех размер удовлетворил?
15:28:32 30-07-2024
Гость (11:24:43 30-07-2024) Людям выплатили компенсации."Всех размер удовлетворил?... по 140 за квадрат им предлагали, но так как прилегающая территория была тоже оформлена жильцами в собственность дали по 170
хороший ценник для такого дома
11:33:25 30-07-2024
про поток забыли в этом году. не ломают там.
11:59:31 30-07-2024
Гость (11:33:25 30-07-2024) про поток забыли в этом году. не ломают там. ... Смирнова 83 в экстренном порядке начали расселять.
12:09:54 30-07-2024
Ни у каких памятников в этом году не отнимали статус ради очередной халупы на 1000 квартир
12:18:03 30-07-2024
Чертей, из-за которых, пошли трещины, надеюсь, посадили?
12:54:20 30-07-2024
шутите? этот дом и без трещин расселять пора было и сносить. выработал свой ресурс
17:44:27 30-07-2024
Как бы не пришлось в спешном порядке расселять новые многоэтажные человейники.
17:50:37 30-07-2024
при чем тут писатель? это какой-то мегаважный городу человек? зачем его сюда приплели-то?? при чем тут эти халупы, если можно построить нормальные высокие современные дома. Получите деньги, купите дом за городом и там хозяйничайте про "проезд" и пр
23:28:13 30-07-2024
Дом на заднем плане не могут сдать 10 лет (жк Жемчужина) позор, прокуратуру за углом построили за 2 года с нуля, россия одним словом, все для Людей!