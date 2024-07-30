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"Экскаватор ломает". В Барнауле начали сносить треснувший дом на улице Партизанской

Работы должны завершить до конца недели

30 июля 2024, 11:10, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле приступили к сносу двухэтажного дома № 70б по улице Партизанской, передает корреспондент amic.ru. Место проведения работ огородили, а на самом объекте трудится экскаватор, который ломает здание и сгружает старые доски, шифер и кирпичи в грузовики.

15 января из этого дома экстренно вывели людей и объявили режим повышенной готовности, так как в здании образовались серьезные трещины, хотя оно даже не было признано аварийным. Впоследствии сооружение решили расселить и снести. Людям выплатили компенсации.

При этом, как пишет "Толк", начавшимся сносом оказались недовольны соседи. Одним из противников стал Анатолий Квин, сын известного алтайского писателя Льва Квина. Мужчина проживает в доме № 70а более 40 лет и утверждает, что вся дворовая территория их двухэтажки была приватизирована жильцами в 2011 году и пользоваться ею можно только с их разрешения.

Но как только приступили к сносу соседнего дома, строительная техника начала здесь ездить, несмотря на знак "Проезд запрещен" и жалобы собственников. Из-за работ поднялась пыль и возникла угроза старым трубам, которые закопаны не очень глубоко: в одном месте на углу дома грузовики уже продавили грунт так, что образовалась яма и ее пришлось закладывать кирпичами.

В мэрии Барнаула ответили, что другого проезда к дому нет. Все работы должны завершить до конца текущей недели.

Барнаул фоторепортажи аварийное жильё

Комментарии 10

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Гость

11:24:43 30-07-2024

Людям выплатили компенсации."
Всех размер удовлетворил?

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Крот

15:28:32 30-07-2024

Гость (11:24:43 30-07-2024) Людям выплатили компенсации."Всех размер удовлетворил?... по 140 за квадрат им предлагали, но так как прилегающая территория была тоже оформлена жильцами в собственность дали по 170
хороший ценник для такого дома

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Гость

11:33:25 30-07-2024

про поток забыли в этом году. не ломают там.

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Гость

11:59:31 30-07-2024

Гость (11:33:25 30-07-2024) про поток забыли в этом году. не ломают там. ... Смирнова 83 в экстренном порядке начали расселять.

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Гость

12:09:54 30-07-2024

Ни у каких памятников в этом году не отнимали статус ради очередной халупы на 1000 квартир

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Гость

12:18:03 30-07-2024

Чертей, из-за которых, пошли трещины, надеюсь, посадили?

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Гость

12:54:20 30-07-2024

шутите? этот дом и без трещин расселять пора было и сносить. выработал свой ресурс

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ыть

17:44:27 30-07-2024

Как бы не пришлось в спешном порядке расселять новые многоэтажные человейники.

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Гость

17:50:37 30-07-2024

при чем тут писатель? это какой-то мегаважный городу человек? зачем его сюда приплели-то?? при чем тут эти халупы, если можно построить нормальные высокие современные дома. Получите деньги, купите дом за городом и там хозяйничайте про "проезд" и пр

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Владимир П.

23:28:13 30-07-2024

Дом на заднем плане не могут сдать 10 лет (жк Жемчужина) позор, прокуратуру за углом построили за 2 года с нуля, россия одним словом, все для Людей!

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