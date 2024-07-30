Работы должны завершить до конца недели

30 июля 2024, 11:10, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле приступили к сносу двухэтажного дома № 70б по улице Партизанской, передает корреспондент amic.ru. Место проведения работ огородили, а на самом объекте трудится экскаватор, который ломает здание и сгружает старые доски, шифер и кирпичи в грузовики.

15 января из этого дома экстренно вывели людей и объявили режим повышенной готовности, так как в здании образовались серьезные трещины, хотя оно даже не было признано аварийным. Впоследствии сооружение решили расселить и снести. Людям выплатили компенсации.

При этом, как пишет "Толк", начавшимся сносом оказались недовольны соседи. Одним из противников стал Анатолий Квин, сын известного алтайского писателя Льва Квина. Мужчина проживает в доме № 70а более 40 лет и утверждает, что вся дворовая территория их двухэтажки была приватизирована жильцами в 2011 году и пользоваться ею можно только с их разрешения.

Но как только приступили к сносу соседнего дома, строительная техника начала здесь ездить, несмотря на знак "Проезд запрещен" и жалобы собственников. Из-за работ поднялась пыль и возникла угроза старым трубам, которые закопаны не очень глубоко: в одном месте на углу дома грузовики уже продавили грунт так, что образовалась яма и ее пришлось закладывать кирпичами.

В мэрии Барнаула ответили, что другого проезда к дому нет. Все работы должны завершить до конца текущей недели.