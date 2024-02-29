Было как на войне. Главврач больницы скорой помощи №2 о честности, зарплатах и кадрах

Как работает БСМП-2 города Барнаула и что изменилось в службе скорой помощи через два года после того, как была создана новая больница

29 февраля 2024, 10:55, ИА Амител

Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи № 2 в Барнауле исполнилось два года. Ее создания долго ждали: больница скорой медицинской помощи с трудом справлялась с потоком экстренных пациентов. Сегодня БСМП-2 уникальное для Алтайского края учреждение. В планах руководителя сделать его одним из лучших в Сибири, чтобы гордились сотрудники, а пациенты могли получать всю помощь в одном месте. Об этом главный врач БСМП-2 Александр Берестенников рассказал в "Переговорке" на amic.ru. Поговорили о зарплатах врачей, нагрузке, новых отделениях и будущем корпусе. А еще о том, что было самым сложным при создании больницы. И, конечно, вспоминали пандемию.

Кто в "Переговорке"



Главный врач БСМП-2, главный хирург Алтайского края Александр Берестенников.

Родился 20 июня 1975 года.

В 2000 году окончил Алтайский государственный медицинский университет по специальности "Лечебное дело".

С 2000 по 2001 год проходил одногодичную интернатуру на базе Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи по специальности "Хирургия".

С 2001 по 2017 год продолжил работу в этой больнице, но уже в качестве врача-хирурга.

С 2017 по 2019 год был главным врачом БУЗ РА "Шебалинская районная больница" (Республика Алтай).



Врач высшей квалификационной категории по специальности "Хирургия".02:12 "Есть профили, которых нет в первой больнице скорой помощи". Как работает БСМП-2 города Барнаула и что изменилось в службе скорой помощи через два года после того, как была создана новая больница.

04:26 К чему привело объединение больниц № 11 и № 12. "Появилась одна из лучших по оснащению операционных в крае", – говорит Берестенников. А еще открылись новые отделения. В планах – строительство нового корпуса. И он тоже будет особенным.

06:42 "Если вовремя не оказать плановую помощь, то пациент станет экстренным". Александр Берестенников о том, почему плановая помощь не менее важна, чем скорая.

07:22 Достаточно ли на Барнаул двух больниц скорой медицинской помощи?

07:58 "БСМП-2 это не только и не сколько скоропомощная больница. Такого в крае больше нет". Главный врач об уникальности своего учреждения.

10:24 "Это было самое сложное". О том, как два конкурирующих коллектива удалось спаять в один и какие проекты сейчас реализует больница.

13:19 "Было как на войне". Зачем Александр Берестенников разместил номер своего личного телефона в соцсетях и на все ли звонки отвечает. А еще главный врач вспоминает, как проходили планерки в период пандемии коронавируса: "В этой палате лежит начмед, тут лежит завхирургии, тут лежит главный бухгалтер. Это было страшно".

16:20 А если вдруг новый вирус? Готова ли медицина Алтайского края к такому сценарию?

18:37 "Надо быть честным. Проблемы сотрудников воспринимать как свои". Как в БСМП-2 решают кадровые вопросы.

21:21 "Оказывается, у нас такая классная работа". О том, как сотрудники больницы пошли рассказывать школьникам о своей профессии и поняли, как к ней относятся.

22:51 Каких специалистов не хватает сейчас в больнице. И сколько целевиков здесь ждут в ближайшие годы.

24:04 О зарплатах врачей. "Есть врачи, кто получает 40, а есть, кто получает 120 тысяч. Возможности зарабатывать есть", – уверен Берестенников.

25:14 "Стать лучшей скоропомощной больницей Западной Сибири". О целях и задачах на ближайшие годы.