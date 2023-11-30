Роддомов в Барнауле достаточно, а вот хороших женских консультаций не хватает, говорят медики

30 ноября 2023, 08:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

Большая и современная консультация может открыться в помещениях роддома краевой клинической больницы скорой медицинской помощи № 2 в Барнауле (БСМП № 2). Идею уже одобрили на заседании краевого Минздрава. Там считают, что создание большого центра женского здоровья повысит качество оказания медпомощи. Теперь требуется одобрение федерального Минздрава.

Родильное отделение перестало принимать пациенток в апреле 2022 года, что вызвало беспокойство и жителей, и медиков. Но в руководстве БСМП № 2 уверяют, что в условиях снижения рождаемости нужда в медучреждении отпала. А вот проблема с женскими консультациями давно требует решения.

Подробнее о том, почему врачи не считают проблемой закрытие роддома и какой видят будущую консультацию, – в материале amic.ru.

8 врачей на 45 тысяч женщин

Сейчас женская консультация находится в пристройке к жилому дому по адресу ул. Шукшина, 9а. Другими словами, акушеры-гинекологи работают далеко от основных корпусов БСМП № 2, находящихся на ул. Малахова.

Помещение небольшое, поэтому возможности медучреждения ограничены. Сейчас там 8 акушеров-гинекологов и 11 средних медработников. Медики обслуживают максимальное количество пациенток, которое могут, – 45 тысяч человек.

Но этого недостаточно, говорит заведующая консультацией Ирина Пьянкова. По ее словам, к БСМП № 2 прикреплено более 70 тысяч женщин. Больница вынуждена направлять часть пациенток в другие места: женскую консультацию № 1 и поликлинику № 10.

"Наша консультация рассчитана на 200 посещений в смену. Но наш принцип – не отказывать никому. В среднем один акушер принимает 390 человек месяц, но у нас есть врачи, у которых это количество доходит и до 600. Меньше 30 человек за смену ни один доктор у нас не принимает. Нагрузка колоссальная", – рассказывает Пьянкова.Поэтому в БСМП № 2 и задумались над расширением консультации, чтобы не приходилось отправлять "своих" пациентов в другие медучреждения. Еще весной 2022 года этот вопрос обсудили на общественном совете при больнице, который одобрил инициативу.

Коридор действующей женской консультации БСМП №2 / Фото: amic.ru

Большое здание вместо старой пристройки

Вторая проблема – состояние помещения, где работает консультация. Пристройка, в которой сейчас принимают пациенток, построена в 1980 году и не отвечает никаким стандартам оказания медпомощи, говорит заместитель главврача БСМП № 2 по акушерству и гинекологии Елена Ершова.

"Здание находится в плачевном состоянии. Оно требует если не реконструкции, то капитальнейшего ремонта. А учитывая, что мы находимся далеко, этот ремонт проводить нецелесообразно. Для пациентов это дополнительные сложности – за той же консультацией узкого специалиста нужно ехать на Малахова. Будет гораздо лучше, если нам удастся переехать и быть рядом с остальными врачами. Очень надеюсь, что Минздрав РФ одобрит наше предложение", – пояснила Ершова.Здание, где до весны 2022-го работал родильный дом, даст женской консультации гораздо больше возможностей, считает Ирина Пьянкова.

"Мы уже смотрели помещение, и нам оно очень нравится. Там большие окна и просторные палаты, которые можно переоборудовать под кабинеты. Есть возможность обустроить отдельные смотровые. Есть возможность создать там дневной стационар, о котором мы давно мечтаем. Да и состояние здания гораздо лучше, чем у нас. Конечно, будет нужна небольшая реконструкция, чтобы сделать регистратуру и входную группу. Но я думаю, это решаемые вопросы", – говорит заведующая.По ее словам, в новом здании у женской консультации появилась бы возможность расширить штат акушеров-гинекологов, что повысило бы качество медпомощи.

Сейчас помещение находится в плачевном состоянии / Фото: amic.ru

"Дорожим каждой беременностью как бриллиантом"

Больше всего вопросов у жителей вызвала новость о закрытии родильного отделения при БСМП № 2. Сообщалось также и о недовольстве медиков, которые там работали.

Но, к сожалению, в современных реалиях нужды в этом роддоме нет, признает Ершова. По ее словам, уровень рождаемости в Алтайском крае, как и по всей стране, оставляет желать лучшего.

"Безусловно, мы находимся в очень грустной ситуации. Если в 2014 году на Алтае родилось 33 тысячи детей, то в прошлом году мы еле-еле набрали 17 тысяч. Такое же снижение чувствуется и в других регионах. Понятное дело, что в таких условиях большое количество роддомов не требуется. Мы сейчас каждой беременностью дорожим как бриллиантом. Когда рождаемость вновь будет на хорошем уровне, мы с радостью вновь откроем этот роддом. Но прогнозы говорят нам, что раньше 2030 года ситуация не выправится", – констатирует заместитель главврача.По ее словам, пациенты уже привыкли, что роддом не работает: еще во время пандемии там оборудовали ковидный госпиталь для беременных. Так что потоки перераспределились уже давно. Рожениц с низким и средним уровнем риска везут в роддома № 1 и № 3, а с высоким риском – в перинатальные центры.

Мощностей этих медучреждений вполне достаточно, говорит специалист. Она добавила, что медики, трудившиеся в роддоме, без работы не остались. Многие из них перешли в другие отделения БСМП № 2, а некоторые устроились в другие роддома, где нет переизбытка кадров.

Консультация работает в двухэтажной пристройке, которой больше 40 лет / Фото: amic.ru

Не консультация, а центр женского здоровья

Переезд консультации в шаговую доступность к другим отделениям БСМП № 2 выведет качество оказания медпомощи на совершенно другой уровень, говорит Ирина Пьянкова.

"Сейчас мучаются и врачи, и пациенты. Если требуются анализы или консультация узкого специалиста, женщинам приходится ждать талончик. А гинеколог вынужден ждать, пока пациентка съездит и дополнительно обследуется. Кроме того, для беременной женщины это риск подхватить инфекцию в ненужных поездках. Если мы перебазируемся, все будет на одной территории. Можно будет снять трубку, позвонить и срочно вызвать того или иного специалиста. Все будет в шаговой доступности. Я уже работала в таких условиях и знаю, что это удобно всем", – говорит заведующая.А Елена Ершова напоминает, что в женской консультации оказывают помощь не только беременным.

"Нельзя забывать об остальном женском населении. Тем более что больше всего женщин у нас сейчас в возрасте 55-60 лет. У них тоже бывают проблемы, которые нужно решать с акушером-гинекологом. К тому же мы занимаемся вопросами подготовки женщин к беременности. Все подобные задачи один гинеколог решить не может. Тут нам нужна помощь терапевтов, физиоспециалистов, неврологов, кардиологов", – говорит специалист.По ее словам, после переезда это уже будет не просто женская консультация, а центр женского здоровья, где смогут оказывать многопрофильную помощь по всем женским проблемам. В краевом Минздраве считают, что за такими центрами будущее медицины по женскому профилю.

"Минздрав Алтайского края всецело поддерживает эту идею и уже одобрил ее на специально проведенной комиссии. Создание подобных центров – это веяние времени, над подобными проектами активно начала работать Москва. Это повысит качество оказания медпомощи и поможет восстановить уровень рождаемости", – сообщили в ведомстве.

Впрочем, пока это лишь планы. В БСМП № 2 с надеждой ждут, что их идею поддержат на федеральном уровне.

Напомним, вопрос о работе родильного отделения БСМП № 2 обсуждали еще весной 2023 года на совместном заседании Общественной палаты края, комитета по здравоохранению АКЗС и регионального Минздрава.

Тогда замглавного врача Елена Ершова предложила рассмотреть возможность о временной организации в здании отделения современной женской консультации, в которой появится возможность оказывать на высоком уровне гинекологическую помощь, тем самым сохранить репродуктивное здоровье жительниц Барнаула.

"Наша задача – сохранить жизнь и здоровье жителей Алтайского края, предоставить доступную, качественную и безопасную медицинскую помощь. В настоящее время совместно с главами работаем над разработкой комплексных муниципальных программ, направленных на улучшение демографических показателей", - отметил министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов. Он также сообщил, что в Алтайском крае за последние годы младенческая смертность снизилась до 4,1 промилле. Этот показатель считается рекордно низким в истории региона.

Служба охраны здоровья матери и ребенка является приоритетной в системе здравоохранения Алтайского края. Меры по сохранению и укреплению репродуктивного здоровья населения края носят межведомственный характер и реализуются по следующим основным направлениям: реализация системы профилактики тяжелых осложнений у матери и ребенка; создание трехуровневой структуры и организация этапности оказания медицинской помощи; обеспечение соответствия объемов медицинской помощи при лечении беременных, рожениц, родильниц и новорожденных федеральным порядкам, стандартам и клиническим рекомендациям.