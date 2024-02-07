Быстрая, доступная, стабильная. Tele2 улучшила связь во всех регионах присутствия

Оператор подводит итоги за прошлый год

07 февраля 2024, 14:30, ИА Амител erid: LjN8KYZ5s

Базовые станции. Связь / Фото: Tele2

Российский оператор мобильной связи Tele2* подвел результаты технического развития за 2023 год. Компания установила более шести тысяч базовых станций по стране, улучшила голосовую связь и интернет во всех 69 регионах, а также завершила масштабный проект по обеспечению интернетом московского и петербуржского метрополитенов.

Доступная и стабильная связь остается одной из главных стратегических задач Tele2. В течение 2023 года оператор модернизировал оборудование и устанавливал новое, проводил рефарминг (перераспределение частот), обеспечивал связью новые объекты и улучшал связь внутри крупных зданий и торговых центров.

Помимо этого, компания продолжила проекты по устранению цифрового неравенства, развитию сети связи в малых населенных пунктах и точечному улучшению покрытия.

Так, в рамках долгосрочной программы развития Tele2 обеспечила широкополосным доступом в интернет 254 малых населенных пункта, где проживают от 500 до 2000 человек.

По итогам 2023 года Tele2 покрывает в регионах присутствия сетями 4G* 98,11% населения, сетями 3G – 94,5%, а 2G – 97,84% жителей.

Трафик с января по декабрь 2023 года увеличился на 18,1% по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году.

Tele2 выступает центром компетенций: проводит радиочастотное планирование, координирует строительство и пусконаладочные работы по базовым станциям. За 2023 год Tele2 установила:

727 объектов в макрорегионе "Волга";

359 – в МР "Сибирь";

368 – на Урале;

420 – в Черноземье;

236 – на Байкале и Дальнем Востоке;

63 – в Северо-Западном макрорегионе;

262 – на Юге;

263 – в макрорегионе "Центр".

В Москве и МО за 2023 год в эксплуатацию ввели 247 базовых станций (с учетом 31 объекта, установленного в рамках программы УЦН): 15 приходятся на indoor*, 145 – на outdoor* (включая 7 БС на трассе М-12) и 87 – на метрополитен. Связь Tele2 улучшили во всех районах столицы. Из ключевых архитектурных объектов оператор обеспечил связью районные, торговые и бизнес-центры, а также крупные жилые комплексы и парковки.

*Tele2 ("Теле2"); G ("Джи"); indoor ("индор"); outdoor ("аутдор").

Tele2

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