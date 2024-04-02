Быстро и безопасно: водоканал напоминает, что оплатить счета можно онлайн

А также оперативно решить и другие вопросы

02 апреля 2024, 11:00, ИА Амител

Смартфон. Планшет / Фото: photogenica.ru

Барнаульский водоканал напомнил горожанам о своих электронных сервисах, которыми можно воспользоваться, чтобы быстро и удобно передать данные приборов учета, оплатить счета или уладить другие вопросы. При этом клиентам не обязательно обращаться офис компании.

"Существует множество технологий, которые позволяют быстро и безопасно обмениваться документами и другими данными онлайн. Это существенно экономит время. Кроме того, сервисы водоканала надежные и защищают все данные наших абонентов", – говорит коммерческий директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Звягинцев.

Физлица для передачи показаний счетчиков и оплаты услуг компании могут использовать мобильное приложение "РВК. Услуги", сайт ресурсоснабжающей организации или "Систему "Город".

Организации и предприниматели могут выполнить эти действия через личный кабинет для юрлиц или по электронной почте своего куратора. А оплатить услуги путем перевода средств на банковские реквизиты компании.

Если же возникнут вопросы, барнаульцы всегда могут обратиться в колл-центр по телефону 500-101.

Посетить офис водоканала лично можно по адресу проспект Калинина, 116. Предварительная запись на прием доступна на сайте компании и по телефону.