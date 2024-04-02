Быстро и безопасно: водоканал напоминает, что оплатить счета можно онлайн
А также оперативно решить и другие вопросы
02 апреля 2024, 11:00, ИА Амител
Барнаульский водоканал напомнил горожанам о своих электронных сервисах, которыми можно воспользоваться, чтобы быстро и удобно передать данные приборов учета, оплатить счета или уладить другие вопросы. При этом клиентам не обязательно обращаться офис компании.
"Существует множество технологий, которые позволяют быстро и безопасно обмениваться документами и другими данными онлайн. Это существенно экономит время. Кроме того, сервисы водоканала надежные и защищают все данные наших абонентов", – говорит коммерческий директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Звягинцев.
Физлица для передачи показаний счетчиков и оплаты услуг компании могут использовать мобильное приложение "РВК. Услуги", сайт ресурсоснабжающей организации или "Систему "Город".
Организации и предприниматели могут выполнить эти действия через личный кабинет для юрлиц или по электронной почте своего куратора. А оплатить услуги путем перевода средств на банковские реквизиты компании.
Если же возникнут вопросы, барнаульцы всегда могут обратиться в колл-центр по телефону 500-101.
Посетить офис водоканала лично можно по адресу проспект Калинина, 116. Предварительная запись на прием доступна на сайте компании и по телефону.
12:10:27 02-04-2024
Лучше бы написали что с водой в городе. За 40 лет не припомню такой вонючей.