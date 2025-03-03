Быстрых результатов в сфере сотрудничества РФ и США не ожидается, заявили в Кремле

Однако уже сегодня нужно "очерчивать круг возможных тем для сотрудничества", отметил Песков

03 марта 2025, 10:00, ИА Амител

Флаги России и США / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что необходимо уже сейчас определять круг возможных направлений для экономического взаимодействия между Россией и США, однако рассчитывать на быстрые результаты не стоит. Его цитирует РИА Новости.

"Сейчас уже нужно очерчивать круг возможных тем для сотрудничества, но ожидать каких-то результатов быстрых в этой сфере сейчас пока не приходится", – сказал он.

Ранее представитель Кремля указывал, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп выразили готовность к восстановлению двустороннего диалога, и в ближайшее время обсудят шаги по нормализации отношений, урегулирование конфликта на Украине и перспективы торгово-экономического сотрудничества.

Тогда Дмитрий Песков также отметил, что при администрации прошлого американского президента Джо Байдена контакты между Москвой и Вашингтоном фактически сошли на нет. Так, сторонам необходимо обсудить меры по нормализации отношений, в частности – работу дипломатических ведомств.