Быстрых результатов в сфере сотрудничества РФ и США не ожидается, заявили в Кремле
Однако уже сегодня нужно "очерчивать круг возможных тем для сотрудничества", отметил Песков
03 марта 2025, 10:00, ИА Амител
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что необходимо уже сейчас определять круг возможных направлений для экономического взаимодействия между Россией и США, однако рассчитывать на быстрые результаты не стоит. Его цитирует РИА Новости.
"Сейчас уже нужно очерчивать круг возможных тем для сотрудничества, но ожидать каких-то результатов быстрых в этой сфере сейчас пока не приходится", – сказал он.
Ранее представитель Кремля указывал, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп выразили готовность к восстановлению двустороннего диалога, и в ближайшее время обсудят шаги по нормализации отношений, урегулирование конфликта на Украине и перспективы торгово-экономического сотрудничества.
Тогда Дмитрий Песков также отметил, что при администрации прошлого американского президента Джо Байдена контакты между Москвой и Вашингтоном фактически сошли на нет. Так, сторонам необходимо обсудить меры по нормализации отношений, в частности – работу дипломатических ведомств.
10:12:55 03-03-2025
Сотрудничество? Серьёзно? А что случилось?
11:04:37 03-03-2025
Гость (10:12:55 03-03-2025) Сотрудничество? Серьёзно? А что случилось?... Нужно поскорому спасать импортозамещателей .
У них скоро харя треснет от наживы.
10:54:57 03-03-2025
не ожидается --- блин
10:57:56 03-03-2025
Их и не будет.