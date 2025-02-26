Стороны готовы к восстановлению двустороннего диалога, заявил Песков

26 февраля 2025, 09:00, ИА Амител

Владимир Путин и Дональд Трамп / Фото: kremlin.ru

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп выразили готовность к восстановлению двустороннего диалога, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В ближайшее время стороны обсудят шаги по нормализации отношений, урегулирование конфликта на Украине и перспективы торгово-экономического сотрудничества. Его слова передает РБК.

Представитель Кремля подчеркнул, что при администрации прошлого президента США Джо Байдена контакты между Москвой и Вашингтоном фактически сошли на нет. Так, сторонам необходимо обсудить меры по нормализации отношений, в частности – работу дипломатических ведомств.

"На повестке дня стоит вопрос об урегулировании украинского кризиса. И потом уже, тем более об этом даже говорили сами американцы, настанет очередь и рассмотрения возможных проектов торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. Для этого имеются очень широкие перспективы", – пояснил он.

В качестве одной из перспективных сфер сотрудничества Песков назвал редкоземельные металлы, которые необходимы США и в больших объемах имеются в России.

"Мы имеем свои планы по разработке стратегических ресурсов, но здесь открываются достаточно широкие перспективы для сотрудничества. Поэтому перспективы есть, возможность есть. Когда настанет, скажем так, момент проявления политической воли и к этому, мы будем открыты", – сказал представитель Кремля.

Отвечая на вопрос о доверии России к США, Песков подчеркнул, что для восстановления отношений потребуется серьезная работа – их невозможно "восстановить в одночасье".