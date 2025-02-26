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В Кремле рассказали, как Россия и США будут налаживать свои отношения

Стороны готовы к восстановлению двустороннего диалога, заявил Песков

26 февраля 2025, 09:00, ИА Амител

Владимир Путин и Дональд Трамп / Фото: kremlin.ru
Владимир Путин и Дональд Трамп / Фото: kremlin.ru

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп выразили готовность к восстановлению двустороннего диалога, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В ближайшее время стороны обсудят шаги по нормализации отношений, урегулирование конфликта на Украине и перспективы торгово-экономического сотрудничества. Его слова передает РБК.

Представитель Кремля подчеркнул, что при администрации прошлого президента США Джо Байдена контакты между Москвой и Вашингтоном фактически сошли на нет. Так, сторонам необходимо обсудить меры по нормализации отношений, в частности – работу дипломатических ведомств.

"На повестке дня стоит вопрос об урегулировании украинского кризиса. И потом уже, тем более об этом даже говорили сами американцы, настанет очередь и рассмотрения возможных проектов торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. Для этого имеются очень широкие перспективы", – пояснил он.

В качестве одной из перспективных сфер сотрудничества Песков назвал редкоземельные металлы, которые необходимы США и в больших объемах имеются в России.

"Мы имеем свои планы по разработке стратегических ресурсов, но здесь открываются достаточно широкие перспективы для сотрудничества. Поэтому перспективы есть, возможность есть. Когда настанет, скажем так, момент проявления политической воли и к этому, мы будем открыты", – сказал представитель Кремля.

Отвечая на вопрос о доверии России к США, Песков подчеркнул, что для восстановления отношений потребуется серьезная работа – их невозможно "восстановить в одночасье".

Владимир Путин США Россия Политика международные отношения Дмитрий Песков Дональд Трамп

Комментарии 26

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Сергей

09:10:20 26-02-2025

Выходит нам редкоземельные металлы не нужны? 😎🧐

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Гость

11:12:55 26-02-2025

Сергей (09:10:20 26-02-2025) Выходит нам редкоземельные металлы не нужны? 😎🧐... Если бы их можно было лопатой выкопать, их давно бы уже выкопали. Если затраты на добычу высокие, то добыча становится нерентабельна. А в США есть технологии, которые делают добычу легкой и дешевой. Отсюда предложение, наши ископаемые, ваши технологии, всем выгодно. Кроме Зеленского, потому что это планируется еще и в новых регионах

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Сергей

12:27:07 26-02-2025

Гость (11:12:55 26-02-2025) Если бы их можно было лопатой выкопать, их давно бы уже выко... Плохо вас обучать стали ездить по ушам, так что не убедительно 😎

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Гость

13:20:29 26-02-2025

Сергей (12:27:07 26-02-2025) Плохо вас обучать стали ездить по ушам, так что не убедитель... Ну тогда версия, что у нас их не добывают, чтобы вам гадость сделать. А какие еще варианты? Не добывают, потому что намного глупей вас? Или не добывают, чтобы ослабить страну? Какой тут самый убедительный вариант? Ну или вкиньте свой

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гость

12:36:52 26-02-2025

Гость (11:12:55 26-02-2025) Если бы их можно было лопатой выкопать, их давно бы уже выко... Какая то слабоватая отмазка получилась,вот только когда возникает вопрос безопасности страны и населения цена и рентабельность как то не рассматривается

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бгг

09:13:36 26-02-2025

как называется ситуация, когда вокруг полная лажа?
Жизнь налаживается

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Гость

09:14:42 26-02-2025

США создали Гитлера, напали на СССР, а потом стали союзниками. США создали "Новую Украину", а теперь хотят наладить отношения. И зачем они нам вообще нужны? Память короткая что ли, налаживать отношения.

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Musik

09:25:50 26-02-2025

Гость (09:14:42 26-02-2025) США создали Гитлера, напали на СССР, а потом стали союзникам... ситуативные союзники.
а ничего нет хуже народов-братушек. мышебратья.
болгары - вааще суперпример. с такими и врагов не надо.

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Гость

09:39:09 26-02-2025

Гость (09:14:42 26-02-2025) США создали Гитлера, напали на СССР, а потом стали союзникам... И Чикатилу тоже они ?

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Гость

09:41:47 26-02-2025

Гость (09:14:42 26-02-2025) США создали Гитлера, напали на СССР, а потом стали союзникам... Господи, какая отборная нодовская чушь!

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Musik

11:17:57 26-02-2025

Гость (09:41:47 26-02-2025) Господи, какая отборная нодовская чушь!... другой не рожают.

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Sic semper tyrannis

09:42:42 26-02-2025

Гость (09:14:42 26-02-2025) США создали Гитлера, напали на СССР, а потом стали союзникам...
США создали Гитлера? Видимо и Версальский договор они писали втайне. А можете рассказать что-нибудь ещё? Люди с таким поражением мозга обычно не способны попадать по клавишам

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dok_CФ

12:18:48 26-02-2025

Sic semper tyrannis (09:42:42 26-02-2025) США создали Гитлера? Видимо и Версальский договор они пи... Создали - поставили на ноги.. Зелю так же поставила америка и европа (кто он без денег и оружия?). Америка, будучи "союзником" продолжАла поставлять многие товары Германии в период самой войны или мы этого не помним.. Сегодня кровь льётся не от американского оружия?

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гость

09:38:05 26-02-2025

НОД-овцы сейчас даже не знают что сказать))))

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Гость

09:41:11 26-02-2025

как быстро,стоило господину намекнуть...

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Гость

09:46:21 26-02-2025

я уже запутался...США нам враги или нет??? Кто наши враги сегодня? Океания или Остазия?

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Гость

10:56:49 26-02-2025

Гость (09:46:21 26-02-2025) я уже запутался...США нам враги или нет??? Кто наши враги се... США нам враги или нет? -- трудно жить, когда вокруг только белое или черное. В самой России есть друзья и есть враги. А в США тем более. Если они таам друг другу по ушам стреляют, значит они там друг другу могут быть врагами

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Musik

11:50:02 26-02-2025

Гость (09:46:21 26-02-2025) я уже запутался...США нам враги или нет??? Кто наши враги се... это запрещенная литература

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Musik

09:55:08 26-02-2025

против кого дружить будем?

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Гость

09:58:01 26-02-2025

отношения нужно нормализовывать, это не в одни ворота история.
редкоземельные металлы - та точка роста, где РФ и США могут успешно взаимодействовать.
то что у зелю бомбит его личные проблемы.
перед тем как с демократами и глобалистами подвязываться, ему следовало внимательно посмотреть ролик, как афганские компрадоры на шасси самолета драпали.

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Гость

09:58:43 26-02-2025

51 штат США? Боже, храни Америку!

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Гость

11:57:52 26-02-2025

Перепишем конституцию, избавимся от ЦБ? Или останемся колонией США?

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гость

12:44:22 26-02-2025

Гость (11:57:52 26-02-2025) Перепишем конституцию, избавимся от ЦБ? Или останемся колони... Второе,первое из области фантастики

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Гость

15:55:18 26-02-2025

гость (12:44:22 26-02-2025) Второе,первое из области фантастики... На сегодняшний день, с 1993 года мы не имеем своей конституции. Но это мелочи...Для русского народа...Мы не суверенное государство-будет интересно-почитайте... поэтому мы не можем печатать своих денег..Те, что фантики вы получаете на работе-не имеют даже герба настоящего.. И ЦБ соответственно прихоть США, как и законы принимаемые в госдуме. И даже поднятие пенсионного возраста это не желание наших олигархов, сената и пр... Это скромные рекомендации из США. И Путин здесь не при чем. Но что он может противопоставить? Мы колония. Можете плеваться, кидаться тухлыми помидорами, продавать фуражнуое зерно, природные ресурсы за копейки, дабы получить мизер валюты.... Тогда на нее ЦБ нам напечатает цветные бумажки и тем самым поднимет очередной раз инфляцию. В принципе, выход пока еще есть. Один к ста. Но народ у нас этого не понимает.

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Гость

13:40:10 26-02-2025

Гость (11:57:52 26-02-2025) Перепишем конституцию, избавимся от ЦБ? Или останемся колони... останемся колонией США? --- а регионы новые присоединяют, чтобы у США колония побольше была?

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майор

15:45:52 26-02-2025

зеля зеля
да зеля все труп уже
подпишет и помрет от сердечно сосудистой недостаточности
и концы в воду, подельники уже вон все убегают и переобуваются срочняком

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