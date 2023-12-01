Бюджет Алтайского края приняли с дефицитом в 10%
Общий объем расходов в 2024 году составит 164,108 млрд рублей
01 декабря 2023, 08:30, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Депутаты АКЗС приняли закон о бюджете Алтайского края на 2024 год с дефицитом более 10% от общих доходов, пишет ТАСС.
Министр финансов региона Данил Ситников отметил, что общий объем доходов в новом году планируется в сумме 149,82 млрд рублей, а общий объем расходов – 164,108 млрд.
"Таким образом, дефицит краевого бюджета на 2024 год составит 15 млрд рублей, или 10,06% от общих доходов", – отмечает агентство.
Поддержали такой бюджет 47 депутатов, 15 от голосования воздержались.
08:43:51 01-12-2023
Он всегда был дефицитным у нас в крае. Не считая времени СССР.
11:07:22 01-12-2023
Гость (08:43:51 01-12-2023) Он всегда был дефицитным у нас в крае. Не считая времени ССС... Он был субсидируемым но в итоге не дефицитным. У Алтайкого края ранее была наименьшая среди всех регионов закредитованность. С одной стороны, это хорошо, жить по средствам, с другой, долги регионам прощаются, т.е. можно было ранее набрать долгов на развитие региона и не отдавать. В то же время в Красноярском крае, например, была почти рекордная закредитованность при всем богатстве ресурсов. Сейчас красноярская команда в Алтайском крае, видимо, пошла по пути резкого наращивания долгов региона. Простят ли их потом?
17:09:18 01-12-2023
Гость (11:07:22 01-12-2023) Он был субсидируемым но в итоге не дефицитным. У Алтайкого ... Глупости не говори. Наш бюджет всегда принимается дефицитным. Субсидируется из федерального бюджета.