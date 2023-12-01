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Бюджет Алтайского края приняли с дефицитом в 10%

Общий объем расходов в 2024 году составит 164,108 млрд рублей

01 декабря 2023, 08:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Депутаты АКЗС приняли закон о бюджете Алтайского края на 2024 год с дефицитом более 10% от общих доходов, пишет ТАСС.

Министр финансов региона Данил Ситников отметил, что общий объем доходов в новом году планируется в сумме 149,82 млрд рублей, а общий объем расходов – 164,108 млрд.

"Таким образом, дефицит краевого бюджета на 2024 год составит 15 млрд рублей, или 10,06% от общих доходов", – отмечает агентство.

Поддержали такой бюджет 47 депутатов, 15 от голосования воздержались.

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

"Задумайтесь, что творите!" Депутаты АКЗС не без споров утвердили бюджет на 2024 год

Пожалуй, все из них сошлись во мнении, что главный финансовый документ года будет напряженным и потребует "потуже затянуть пояса"
НОВОСТИПолитика

акзс Бюджет

Комментарии 3

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Гость

08:43:51 01-12-2023

Он всегда был дефицитным у нас в крае. Не считая времени СССР.

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Гость

11:07:22 01-12-2023

Гость (08:43:51 01-12-2023) Он всегда был дефицитным у нас в крае. Не считая времени ССС... Он был субсидируемым но в итоге не дефицитным. У Алтайкого края ранее была наименьшая среди всех регионов закредитованность. С одной стороны, это хорошо, жить по средствам, с другой, долги регионам прощаются, т.е. можно было ранее набрать долгов на развитие региона и не отдавать. В то же время в Красноярском крае, например, была почти рекордная закредитованность при всем богатстве ресурсов. Сейчас красноярская команда в Алтайском крае, видимо, пошла по пути резкого наращивания долгов региона. Простят ли их потом?

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Гость

17:09:18 01-12-2023

Гость (11:07:22 01-12-2023) Он был субсидируемым но в итоге не дефицитным. У Алтайкого ... Глупости не говори. Наш бюджет всегда принимается дефицитным. Субсидируется из федерального бюджета.

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