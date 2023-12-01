Бюджет Алтайского края приняли с дефицитом в 10%

Общий объем расходов в 2024 году составит 164,108 млрд рублей

01 декабря 2023, 08:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Депутаты АКЗС приняли закон о бюджете Алтайского края на 2024 год с дефицитом более 10% от общих доходов, пишет ТАСС.

Министр финансов региона Данил Ситников отметил, что общий объем доходов в новом году планируется в сумме 149,82 млрд рублей, а общий объем расходов – 164,108 млрд.

"Таким образом, дефицит краевого бюджета на 2024 год составит 15 млрд рублей, или 10,06% от общих доходов", – отмечает агентство.

Поддержали такой бюджет 47 депутатов, 15 от голосования воздержались.