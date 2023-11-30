Пожалуй, все из них сошлись во мнении, что главный финансовый документ года будет напряженным и потребует "потуже затянуть пояса"

30 ноября 2023, 14:55, Анастасия Чебакова

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Главный финансовый документ Алтайского края на 2024 год и следующую двухлетку принят. Бюджет большинством голосов поддержали депутаты АКЗС на сессии 30 ноября. Если в прошлые годы партия власти отвергала минусы разработанного документа, то в этот раз то, что бюджет будет напряженным и потребует "потуже затянуть пояса", признали все фракции. Как голосовали за главный финансовый документ региона – в материале amic.ru.

Каким будет бюджет края на 2024 год?

Доходы краевого бюджета на 2024 год запланированы в сумме 149,082 млрд рублей. Налоговые и неналоговые доходы прогнозируются на уровне 89,001 млрд рублей. Поступления из федерального бюджета предусмотрены в сумме 60,081 млрд рублей. Расходы краевого бюджета составляют 164,108 млрд рублей, дефицит – 15,026 млрд рублей.

Также в главный финансовый документ заложена индексация зарплат для бюджетников, подпадающих под действие указов президента. Так, "указным" категориям добавят 9,8% с 1 января 2024 года, остальным – 4,5% с 1 октября. Кроме того, в бюджете сохранены все виды соцвыплат, их увеличат на 4,5%. МРОТ с 1 января 2024 года вырастет на 18,5%, до 19,2 тысячи рублей.

Бюджет победы

Главный финансовый документ ожидаемо "одобрили" либерал-демократы. Глава фракции ЛДПР Владимир Семенов, объясняя решение партии поддержать бюджет, отметил, что большинство вносимых ими поправок учли. Но кое-какие предложения в правительстве не оценили. В частности, партийцы предлагали увеличить выплаты льготным категориям граждан с 4,5% до 7%, то есть на процент инфляции. Однако предложение не нашло поддержки.

"Нам, коллеги, надо все-таки подумать или подискутировать: какой же у нас процент инфляции – 4,5 или 7, что ближе к реальному. Если мы будем с вами оценивать как наши избиратели, то инфляция потребительской корзины приблизительно составит 16%. Тогда у нас с вами совсем не все здорово", – рассуждал Семенов.

Поставил под сомнение политик и то, что край сможет исполнить доходную часть бюджета (поступления в бюджет в сравнении с прошлым годом вырастут с 77,8 до 89 млрд рублей). Он добавил, что ежегодно в бюджете остаются неизрасходованными внушительные средства, и подчеркнул, что каждый рубль нужно тратить "максимально эффективно", а случаи нерационального использования должны стать "предметом особого разбирательства и жестких действий".

"Так уж сложилось, что сегодня жизнь наших ребят, участвующих в СВО, можно сберечь и защитить, в том числе, и путем дополнительного финансирования. Главная строка расходов нашей страны направлена на победу. Потому фракция поддержит бюджет", – отметил Семенов.

В завершение "спича" политик процитировал американского промышленника Генри Форда:

"Все можно сделать лучше, чем делалось до сих пор. Предлагаю под таким девизом над всем поработать в 24 году", – резюмировал Семенов, предложив коллегам поработать в следующем году "именно в таком ключе".

Руководитель фракции "Коммунисты России" Сергей Матасов признал: "Бюджет не идеален и недостаточен для глобального роста развития экономики региона, но они с партийцами понимают, что в период СВО "нужно затянуть пояса".

Его искренне возмутил прогноз приватизационного плана на 2024 год, в который попали ДСУ, Колыванский камнерезный завод, гостиница "Колос" и другие.

"Приватизация таких объектов, как ДСУ, может повлечь за собой еще больше расходов и хаоса на дорогах, особенно в дальней сельской местности. Частный бизнес никогда не будет так заботиться о дорогах, как это могут сделать государственные учреждения", – указал он.

Впрочем, сам бюджет коммунисты поддержат, поскольку понимают, "что сегодня не то время и место для дискуссии".

Депутат от КПРФ Антон Арцибашев рассказал коллегам, что партия подготовила 36 предложений по изменению бюджета, и большую часть из них учли. Однако разработанный вариант бюджета, по его мнению, не решит проблемы с водоснабжением, забуксовавшим обновлением электротранспорта и многих других. Считают недостаточной они и индексацию многих социальных выплат на 4,5%. Депутат заявил: хоть правительство и учло большую часть предложенных партией поправок "на достаточно большую сумму", фракция воздержится от голосования.

"Мы не можем проигнорировать огромное количество граждан, доходы которых были недоиндексированы или неиндексированы вообще", – заключил Арцибашев.





"Голосовать против равносильно помощи врагам"

Менее миролюбиво в этот раз был настроен глава социалистического стана Александр Молотов. Депутатам, не поддержавшим бюджет (спойлер: ими стала только фракция КПРФ), социалист посвятил длинную речь.

"С высокой трибуны клеймить проклятых капиталистов, признав их антинародную экономическую бюджетную политику, при этом не представив существенное число значимых поправок, в политическом электоральном плане – вариант выигрышный. Всегда можно сказать: смотрите, какие мы молодцы, говорили и предлагали, но, увы, нас не поддержали. Вот только выигрывают от них лишь сами фракции и партии, а главными проигравшими здесь оказываются избиратели", – "отвесил" порцию критики в сторону коммунистов Молотов.

Однако фракция социалистов, "являясь оппозиционной, но тем не менее конструктивной" политической силой, увидела позитивные моменты в бюджете, заметил политик. Например, рост доходов и расходов, социальных выплат и прочих мер поддержки. А потому поддержит бюджет. Молотов по примеру коллеги тоже решил эпично завершить выступление, процитировав известного реформатора.

"Еще в начале прошлого века премьер-министр российской империи Петр Аркадьевич Столыпин, обращаясь к представителям "левых" сил, произнес уже давно ставшую хрестоматийной фразу: "Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия". Готов подписаться под каждым из этих слов", – заключил он.



Не сдерживалась в выражениях и бывшая коммунистка, а ныне независимый депутат Елена Хрусталева.

"Задумайтесь, что вы творите! (Не принимая бюджет. – Прим. ред.) Не дать финансировать здравоохранение, отказать нуждающимся в переселении из аварийного жилья, детям-сиротам – в жилье. Несмотря на непростое время и огромные траты на СВО, государство сохраняет все социальные обязательства перед гражданами. Не поддержать бюджет в такое время равносильно помощи врагам нашего Отечества", – присоединилась к предыдущим выступающим Хрусталева.

Ожидаемо порцию похвалы главному финансовому документу подготовил глава фракции единороссов Сергей Приб. По его словам, несмотря на 17 тысяч западных санкций, введенных против РФ, наращивает работу внутренняя промышленность (например, индекс промпроизводства в этом году вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого). Растет валовой продукт, создаются новые рабочие места и т.д.

Впрочем, на проблемах, которые волнуют регион, депутат тоже остановился. К ним он отнес дефицит кадров и низкую заработную плату.

"Еще год назад мы понимали, что бюджеты ближайших лет будут достаточно сдержанными. Из-за непростой геополитической обстановки средства перенаправляются на развитие ключевых для страны отраслей и выполнение первоочередных задач ВПК. Поддержка из федерального бюджета постепенно снижается. Но мы готовы работать даже в условиях ограниченности ресурсов", – завершил свое выступление Приб.

В итоге за бюджет проголосовали 47 из 62 присутствующих на сессии депутатов, воздержаться решили 15 народных избранников (в полном составе фракция КПРФ). Кстати, такая же раскладка вышла и при голосовании за бюджет в первом чтении. Правда, в этот раз коммунисты решили сменить "отвергающую" кнопку на более нейтральную.