Бюджет и новый глава района. Как прошло собрание барнаульских депутатов

Это предпоследнее в этом году собрание БГД

06 декабря 2024, 14:15, ИА Амител

Заседание БГД 6 декабря 2024 года / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Шестого декабря прошло очередное заседание Барнаульской городской Думы. Главным вопросом повестки стало принятие бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

Расходная часть бюджета на 2025 год запланирована в объеме 31,1 млрд рублей. Более 60% средств бюджета направлено на социально значимые сферы жизни барнаульцев: образование, социальную поддержку, развитие культуры и спорта, пишет мэрия города.

Кроме этого, на заседании депутаты поддержали назначение проректора Алтайского государственного педагогического университета Андрея Данькина на должность главы администрации Железнодорожного района города.

Как прошло заседание БГД – в нашем фоторепортаже.