Бюджет и новый глава района. Как прошло собрание барнаульских депутатов
Это предпоследнее в этом году собрание БГД
06 декабря 2024, 14:15, ИА Амител
Шестого декабря прошло очередное заседание Барнаульской городской Думы. Главным вопросом повестки стало принятие бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.
Расходная часть бюджета на 2025 год запланирована в объеме 31,1 млрд рублей. Более 60% средств бюджета направлено на социально значимые сферы жизни барнаульцев: образование, социальную поддержку, развитие культуры и спорта, пишет мэрия города.
Кроме этого, на заседании депутаты поддержали назначение проректора Алтайского государственного педагогического университета Андрея Данькина на должность главы администрации Железнодорожного района города.
Как прошло заседание БГД – в нашем фоторепортаже.
11:31:38 07-12-2024
Депутаты не переводятся, как блохи на собаке. Они ВСЕГДА. Но живем мы год от года все хуже и хуже.